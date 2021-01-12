ضعي هذا المكون في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بعد اليوم وصفة لعلاج التساقط والصلع

وصفة اليوم هي بسيطة للغاية فلن تعتمد على مكونات عديدة وإنما فقط مكون واحد سيتم إضافته في الشامبو المتاح لديكي، وستعمل على وقف تساقط الشعر وإعادة إنبات الشعر في أماكن الصلع والفراغات، وهي مفيدة أيضا لمن يعانون من مشكلة الثعلبة، والمكون الرئيسي في تلك الوصفة هو القرنفل، حيث يعمل القرنفل على تحفيز تدفق الدم إلى البصيلات، وهو ما يتسبب بدوره في تجديد خلايا الشعر وإصلاح التلف الموجود بالشعر، بالإضافة إلى أنه يحمي شعرك من الصلع ويعالج مشكلة التساقط، فضلا عن المظهر اللامع والأنيق الذي يمنحه القرنفل للشعر، كما أنه يقوم بتكثيف الشعر وتقويته من الجذور.

فوائد وضع القرنفل في الشامبو

تجدر الإشارة مبدأيا إلى أنه يمكن استخدام أي نوع شامبو متاح لديكي، ولكن النوع الأفضل هو أنواع الشامبو المتوفرة للأطفال حيث تكون هي الأفضل لشعرك، ويتم إضافة متوسط 15 حبة قرنفل إلى ضعف تلك الكمية بحسب الكمية المتوفرة لديكي من القشرة، حيث توضع حبات القرنفل في الشامبو ويترك لمدة أسبوع قبل الإستخدام، وذلك بهدف استخراج كافة فوائد القرنفل المذكورة بالأعلى ليتم تكثيف الشعر وزيادة طوله وتحفيز نمو الشعر في تلك الفراغات والأماكن الصلعاء في فروة رأسك.

كيفية استخدام شامبو القرنفل

بعد مرور أسبوع على الأقل يتم استخدام الشامبو عند الحاجة لغسيل الشعر ويفضل أن يكون ذلك مرتين أسبوعيا، فليس هنالك أية خطوات معينة قبل غسيل الشعر، وإنما الوصفة في أساسها تهدف إلى استخلاص فوائد القرنفل لتمتزج مع الشامبو، وهو ما سيعطي أفضل نتيجة لشعرك مع الاستخدام المتكرر لتلك الطريقة.

ماذا يمكن أن يتم إضافته أيضا إلى تلك الوصفة؟

يمكن إضافة زيت القرنفل كذلك لتقديم أقصى إفادة ممكنة لشعرك، مع الإشارة إلى ضرورة تجريب زيت القرنفل على جزء من اليد بسيط قبل وضعه على الشعر، تحسبا لأن تكون بشرتك أو جلدك من النوع الحساس الذي من الممكن أن يتأذى بسببه، وفي حالة مرور الأمر بسلام يمكن استخدامه بشكل طبيعي، حيث يمكن مزج زيت القرنفل مع زيت السمسم ويفرد على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بعدها بالشامبو المحضر مسبقا الممزوج بحب القرنفل.