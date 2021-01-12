صبغ الشعر أحمر كرزي في المنزل وبمواد طبيعية وآمنة على شعرك بلا تساقط أو تقصف

صبغ الشعر أحمر كرزي، تمثل الصبغات الصناعية خطورة شديدة وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية غير آمنة لذلك يفضل استخدام مواد طبيعية عند صبغ الشعر، وقد تسبب تلف في بصيلات الشعر وتقضي تماماً على الزيوت الطبيعية في الشعر مما يسبب تلف شديد للشعر ينتج عنه التقصف والتساقط، وفي مقالنا هذا سوف نقدم طريقة صبغ الشعر أحمر درجة لون الكرز في المنزل بمكونات آمنة غير ضارة فتابعونا.

صبغ الشعر أحمر كرزي

يعد اللون الأحمر الكرزي من أكثر الألوان الشائعة في فصل الصيف وهو لون يتناسب مع أصحاب البشرة الفاتحة، وهناك درجات أخرى من اللون الأحمر تليق بجميع درجات ألوان البشرة.

المكونات

كوبان من الحناء.

أربع ملاعق من الكركم.

ملعقتان من القهوة.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من وزيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع به الحناء والقهوة وزيت الزيتون والماء ثم يتم الخلط بواسطة اليد حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متماسك وطري وسلس. نترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم نضيف عصير الليمون ثم يتم الخلط مرة أخرى. نضع الخليط على الشعر ويتم توزيعه على الشعر بالفرشاة. نترك الخليط على الشعر لمدة أربع ساعات أو حتى الحصول على درجة اللون المفضلة.

صبغ الشعر أحمر كرزي بالحناء

المكونات

كوب من الحناء.

ملعقة من عصير الليمون.

ماء.

ثلاث ملاعق من دم الغزال.

طريقة التحضير