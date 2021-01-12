التخلص من الشعر الزائد نهائيًا بدون ألم بخطوة واحدة وبمكون طبيعي موجود في كل منزل

الشعر الزائد يعتبر أحد أهم الأمور التي تؤرق الإناث خاصة المقبلين منهم على الزواج، نظرًا لتعدد طرق إزالة الشعر، إلّا أن الألم الذي يسببه ذلك يجعل طرق إزالة الشعر التقليدية مرهقة، كما تبحث الإناث عن طرق فعالة لإزالة الشعر نهائيًا بحيث لا يعود للنمو مرة أخرى، وتختلف كثافة الشعر لدى الإناث باختلاف الهرمونات، إلّا أن هناك إناث يعانين من النمو الزائد للشعر، ويعزو الأطباء ذلك إلى ارتفاع هرمون الذكورة لديهن، كما تصاحب نموا الشعر أيضًا عدة مشاكل أبرزها، بأن المناطق التي ينمو فيها الشعر تصبح داكنة ويصعب تفتيحها بالطرق التقليدية والعلاجات الطبيعية، كما أن هناك من يعانين من نمو الشعر تحت الجلد، فيلجأ الكثير من أصحاب هذه المشكلة إلى طرق العلاج بالليزر لتفادي المنظر الذي يخلفه الشعر تحت الجلد خاصة إذا كان في الوجه أو اليدين.

إزالة الشعر نهائيًا بالملح

تعددت طرق إزالة الشعر الطبيعية، إلّا أن هناك طرق أثبتت فعاليتها وطرق أخرى لم تثبت نتائج فعالة، وأحد أهم الطرق الفعالة في إزالة الشعر من المناطق المختلفة في الجسم، طريقة الملح، وفيما يلي طريقة مفصلة لإزالة الشعر بالملح.

الطريقة الأولى:

المكونات: ملح طعام خشن، صابون زيت الزيتون المبشور، ماء ورد.

الطريقة: يتم خلط بشر صابون زيت الزيتون وماء الورد وملح الطعام معًا للحصول على قوام كريمي، ثم يوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ويتم تركها لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم يتم شطفها بالماء الفاتر.

الطريقة الثانية:

المكونات: ربع كوب من الماء البارد، نصف كوب من الملح.

الطريقة: يتم خلط الماء بالملح جيدًا حتى يصبح القوام متماسك قليلًا، ثم يوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يتم غسلها بالماء الفاتر وترطيبها بماء الورد أو أي مرطب مناسب للبشرة، ويفضل تكرار هذه الطريقة مرة كل أسبوعين، بحيث يؤدي الملح إلى إزالة الشعر من الجذو، كما يساعد في إزالة الشعر من تحت الجلد.

ويفضل مع طريقة إزالة الشعر باستخدام الملح الترطيب الدائم خاصة لمن يعانين من البشرة الجافة.