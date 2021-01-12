الأرز بالحمص التركي على طريقة الشيف نديم شاهين الشهير بأبو شنب

حظيت صفحة الشيف التركي نديم شاهين المشهور باسم الشيف أبو شنب على موقع انستجرام بعدد كبير جدًا من المتابعين من الوطن العربي، والسبب في شهرته ليست شاربه المميز وحسب، لكن أيضًا بسبب الأرز بالحمص التركي الشهير الذي يقدمه مع كل الوجبات تقريبًا، وبالرغم من أن شعار الشيف نديم الذي يردده في بداية كل فيديو هو “ماذا سنأكل اليوم” إلا أن الأرز هو الوجبة الأساسية التي يقدمها الشيف نديم شاهين، ومن المدهش أنه عندما افتتح مطعمه هذا في عام 2010 والذي كان يتسع فقط لشخص واحد، كان يقدم الأرز بالحمص فقط وهو الذي حقق له الشهرة والنجاح الكبيرين ثم بعد ذلك بفترة لاحقه بدأ يقدم أصناف أخرى مع الأرز مثل اللحم والفاصوليا.طريقة عمل الأرز بالحمص على الطريقة التركية
- 2 ملعقة طعام زيت نباتي من اختيارك ( أو زبدة طبيعية ولا تستخدم المسلي الصناعي أبدًا مع الأرز).
- 2 كوب أرز بسمتي يتم نقعه لمدة نصف ساعة قبل الطبخ.
- 2 كوب شوربة دجاج (مرق دجاج ).
- نصف ملعقة طعام ملح ( أو حسب الرغبة).
- 1 كوب من الحمص المسلوق.
نضع الزيت في وعاء على النار وعندما تبدأ في الذوبان نضيف الأرز ونقلبه جيدًا حتى تتشرب جميع حباته الزبدة.
نضيف الملح ونقلب، ثم نضيف الحساء ونقلب الأرز ونتركه على نار هادئة جدًا.
عندما يتشرب الأرز الماء نقلبه، ثم نضيف الحمص على الوجه، ونغطي الإناء ونتركه على نار هادئة حتى تمام السواء.
بعد تمام السواء، يتم تقليب الحمص مع الأرز، وقدميه بالطريقة التي تفضلينها ، وبالهناء والشفاء.
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حظيت صفحة الشيف التركي نديم شاهين المشهور باسم الشيف أبو شنب على موقع انستجرام بعدد كبير جدًا من المتابعين من الوطن العربي، والسبب في شهرته ليست شاربه المميز وحسب، لكن أيضًا بسبب الأرز بالحمص التركي الشهير الذي يقدمه مع كل الوجبات تقريبًا، وبالرغم من أن شعار الشيف نديم الذي يردده في بداية كل فيديو هو “ماذا سنأكل اليوم” إلا أن الأرز هو الوجبة الأساسية التي يقدمها الشيف نديم شاهين، ومن المدهش أنه عندما افتتح مطعمه هذا في عام 2010 والذي كان يتسع فقط لشخص واحد، كان يقدم الأرز بالحمص فقط وهو الذي حقق له الشهرة والنجاح الكبيرين ثم بعد ذلك بفترة لاحقه بدأ يقدم أصناف أخرى مع الأرز مثل اللحم والفاصوليا.طريقة عمل الأرز بالحمص على الطريقة التركية
- 2 ملعقة طعام زيت نباتي من اختيارك ( أو زبدة طبيعية ولا تستخدم المسلي الصناعي أبدًا مع الأرز).
- 2 كوب أرز بسمتي يتم نقعه لمدة نصف ساعة قبل الطبخ.
- 2 كوب شوربة دجاج (مرق دجاج ).
- نصف ملعقة طعام ملح ( أو حسب الرغبة).
- 1 كوب من الحمص المسلوق.
نضع الزيت في وعاء على النار وعندما تبدأ في الذوبان نضيف الأرز ونقلبه جيدًا حتى تتشرب جميع حباته الزبدة.
نضيف الملح ونقلب، ثم نضيف الحساء ونقلب الأرز ونتركه على نار هادئة جدًا.
عندما يتشرب الأرز الماء نقلبه، ثم نضيف الحمص على الوجه، ونغطي الإناء ونتركه على نار هادئة حتى تمام السواء.
بعد تمام السواء، يتم تقليب الحمص مع الأرز، وقدميه بالطريقة التي تفضلينها ، وبالهناء والشفاء.
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