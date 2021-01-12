طريقة عمل كيكة الشيكولاته الهشة باللصوص بطعم لا يُقاوم واقتصادية جداً

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص المجربة و الشهية، والمفضلة لدى جميع الأطفال، والكبار أيضا، فهي من المعجنات التي يتم تحضيرها في مطبخك بأقل التكاليف، وخاصة إضافة الصوص الذي يعطيها مذاق رائع ولذيذ، ويمكن إعدادها بعدة طرق ونكهات مختلفة، مثل كيكة الأناناس لأن الكيك من أشهي أطباق الحلويات، وخاصة في المناسبات، كما تتميز بالهشاشة، وتزيينها بصوص الشيكولاته، وإليكم طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص. طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص 3 بيضات متوسطة الحجم. كوب كبير سكر. ملعقة من الفانيليا. ربع كوب زيت. كوب حليب سائل. 3 ملاعق كاكاو. ملعقة بيكنج باودر. 2 كوب من الدقيق. مقادير الصوص: كوب من السكر البودرة. 2 ملعقة زبدة. 4 ملاعق كاكاو بودرة. ملعقة نشا. علبة قشطة. خطوات تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص فهي طريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي مجهود، حيث نقوم بخفق البيض مع السكر، والفانيليا، حتى يزيد حجمه.

ثم يضاف الزيت مع الحليب ونحرك جيدا باستمرار.

ثم تضاف بودرة الكاكاو مع البيكنج بودر والدقيق بالتدريج، حتى يكون مزيجا لينا.

يسكب في قالب ويوضع داخل الفرن لمدة 45 دقيقة على الأقل حتى تنضج.

ثم نقوم بخفق الزبدة والسكر البودرة حتى يزيد حجمه.

نضع مكونات الصوص سوياً على النار ويتم تقليبهم بشكل مستمر حتى يبدأ القوام فى الثُقل ويصبح كثيفاً.

يرفع من على النار، ويضاف له القشطة مع الخفق بشكل مستمر، حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك تُقطع الكيك إلى مكعبات متساوية الحجم، ثم يسكب الصوص عليها وتوضع داخل الثلاجة حتى تتماسك.

نقوم بتقطيع الكيكة مرة أخرى بعد خروجها من الثلاجة.

نضعها في أطباق التقديم،يمكن تزينها بالكريمة البيضاء.

من الأفضل أن تقدم مع عصير بارد.

هكذا نكون انتهينا من ذكر خطوات وطريقة عمل كيكة الشيكولاته الهشه بالصوص اللذيذ. خطوات تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص الوسوم

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص المجربة و الشهية، والمفضلة لدى جميع الأطفال، والكبار أيضا، فهي من المعجنات التي يتم تحضيرها في مطبخك بأقل التكاليف، وخاصة إضافة الصوص الذي يعطيها مذاق رائع ولذيذ، ويمكن إعدادها بعدة طرق ونكهات مختلفة، مثل كيكة الأناناس لأن الكيك من أشهي أطباق الحلويات، وخاصة في المناسبات، كما تتميز بالهشاشة، وتزيينها بصوص الشيكولاته، وإليكم طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص. طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص 3 بيضات متوسطة الحجم. كوب كبير سكر. ملعقة من الفانيليا. ربع كوب زيت. كوب حليب سائل. 3 ملاعق كاكاو. ملعقة بيكنج باودر. 2 كوب من الدقيق. مقادير الصوص: كوب من السكر البودرة. 2 ملعقة زبدة. 4 ملاعق كاكاو بودرة. ملعقة نشا. علبة قشطة. خطوات تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص فهي طريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي مجهود، حيث نقوم بخفق البيض مع السكر، والفانيليا، حتى يزيد حجمه.

ثم يضاف الزيت مع الحليب ونحرك جيدا باستمرار.

ثم تضاف بودرة الكاكاو مع البيكنج بودر والدقيق بالتدريج، حتى يكون مزيجا لينا.

يسكب في قالب ويوضع داخل الفرن لمدة 45 دقيقة على الأقل حتى تنضج.

ثم نقوم بخفق الزبدة والسكر البودرة حتى يزيد حجمه.

نضع مكونات الصوص سوياً على النار ويتم تقليبهم بشكل مستمر حتى يبدأ القوام فى الثُقل ويصبح كثيفاً.

يرفع من على النار، ويضاف له القشطة مع الخفق بشكل مستمر، حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك تُقطع الكيك إلى مكعبات متساوية الحجم، ثم يسكب الصوص عليها وتوضع داخل الثلاجة حتى تتماسك.

نقوم بتقطيع الكيكة مرة أخرى بعد خروجها من الثلاجة.

نضعها في أطباق التقديم،يمكن تزينها بالكريمة البيضاء.

من الأفضل أن تقدم مع عصير بارد.

هكذا نكون انتهينا من ذكر خطوات وطريقة عمل كيكة الشيكولاته الهشه بالصوص اللذيذ. خطوات تحضير كيكة الشيكولاته بالصوص

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