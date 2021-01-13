طريقة عمل النجرسكو بالفراخ الرهيب بصوص ومذاق لا يقاوم أحلى من الجاهز

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ، النجرسكو من ألذ وأطعم الأكلات التي يمكن تناولها كوجبة غداء رئيسية إلى جانب بعض المقبلات البسيطة، فهي ذات مذاق لذيذ للغاية، لها نكهة خاصة تجعل كل من يتذوقها سواء كان كبيراً أو صغيراً لا يستطيع مقاومتها، فهي شبيهة بدرجة كبيرة إلى المكرونة البشاميل، ومن خلال هذا المقال سوف نسرد إليكم طريقة عمل النجرسكو الشهي فى خطوات سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية جداً ومتوفرة داخل كل مطبخ، ستجعل كل من يتذوقها يسألك عن سر مذاقها الشهي. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ كيس مكرونة قلم حوالى 500 جرام.

نصف كيلو من صدور الدجاج” البانيه”.

لتر ونصف من اللبن السائل.

4 ملاعق من الدقيق.

مرقة دجاج.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

فلفل ألوان.

ملح.

ثمرة واحدة من الطماطم.

زيت.

4 ملاعق من السمنة أو الزبدة.

بصلة متوسطة الحجم. خطوات تحضير النجرسكو فى إناء على النار أضيفي لتر ونصف من الماء وملعقة من الملح واتركيهم حتى الغليان ثم أضيفي إليهم المكرونة لكى تُسلق جيداً، ثم تُصفي وتترك جانباً.

ابدئي في تحضير البشاميل، من خلال وضع إناء مناسب على النار وضعي به السمنة أو الزبدة، وأضيفي إليهم الدقيق مع التقليب المستمر حتى يأخذ الدقيق لون داكن قليلاً، بعد ذلك أضيفي إليه اللبن السائل مع مراعاة أن يكون بارداً حتى لا يُكون أي تكتلات.

استمري في الخفق حتى تصلي إلى القوام المضبوط مع وضع الملح ومرقة الدجاج والقليل من الفلفل الأسود.

أحضري طاسة مناسبة وضعي بها البصلة المبشورة، وعليها قطع الدجاج المُقطع إلى مكعبات صغيرة، وقلبي الخليط جيداً، ثم أضيفي عليهم الفلفل الألوان والطماطم بعد تقطيعهم إلى قطع صغيرة، وأضيفي الملح والقليل من الكمون، واتركيهم حتى تنضج تماماً. أحضري صينية مناسبة وضعي بها كمية بسيطة من صوص البشاميل وعليهم نصف مقدار المكرونة وقلبيهم جيداً، ثم أضيفي عليهم قطع الدجاج المعصجة، وطبقة أخرى من المكرونة، ثم أضيفي صوص البشاميل على الوجه.

أدخلي الصينية فى الفرن على درجة حرارة مناسبة، حتى تأخذ لون مناسب وتقدم ساخنة، وهكذا قدمنا إليكم أسهل طريقة لعمل النجرسكو اللذيذ. طريقة عمل النجرسكو بالفراخخطوات تحضير النجرسكو الوسوم

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ، النجرسكو من ألذ وأطعم الأكلات التي يمكن تناولها كوجبة غداء رئيسية إلى جانب بعض المقبلات البسيطة، فهي ذات مذاق لذيذ للغاية، لها نكهة خاصة تجعل كل من يتذوقها سواء كان كبيراً أو صغيراً لا يستطيع مقاومتها، فهي شبيهة بدرجة كبيرة إلى المكرونة البشاميل، ومن خلال هذا المقال سوف نسرد إليكم طريقة عمل النجرسكو الشهي فى خطوات سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية جداً ومتوفرة داخل كل مطبخ، ستجعل كل من يتذوقها يسألك عن سر مذاقها الشهي. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ كيس مكرونة قلم حوالى 500 جرام.

نصف كيلو من صدور الدجاج” البانيه”.

لتر ونصف من اللبن السائل.

4 ملاعق من الدقيق.

مرقة دجاج.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

فلفل ألوان.

ملح.

ثمرة واحدة من الطماطم.

زيت.

4 ملاعق من السمنة أو الزبدة.

بصلة متوسطة الحجم. خطوات تحضير النجرسكو فى إناء على النار أضيفي لتر ونصف من الماء وملعقة من الملح واتركيهم حتى الغليان ثم أضيفي إليهم المكرونة لكى تُسلق جيداً، ثم تُصفي وتترك جانباً.

ابدئي في تحضير البشاميل، من خلال وضع إناء مناسب على النار وضعي به السمنة أو الزبدة، وأضيفي إليهم الدقيق مع التقليب المستمر حتى يأخذ الدقيق لون داكن قليلاً، بعد ذلك أضيفي إليه اللبن السائل مع مراعاة أن يكون بارداً حتى لا يُكون أي تكتلات.

استمري في الخفق حتى تصلي إلى القوام المضبوط مع وضع الملح ومرقة الدجاج والقليل من الفلفل الأسود.

أحضري طاسة مناسبة وضعي بها البصلة المبشورة، وعليها قطع الدجاج المُقطع إلى مكعبات صغيرة، وقلبي الخليط جيداً، ثم أضيفي عليهم الفلفل الألوان والطماطم بعد تقطيعهم إلى قطع صغيرة، وأضيفي الملح والقليل من الكمون، واتركيهم حتى تنضج تماماً. أحضري صينية مناسبة وضعي بها كمية بسيطة من صوص البشاميل وعليهم نصف مقدار المكرونة وقلبيهم جيداً، ثم أضيفي عليهم قطع الدجاج المعصجة، وطبقة أخرى من المكرونة، ثم أضيفي صوص البشاميل على الوجه.

أدخلي الصينية فى الفرن على درجة حرارة مناسبة، حتى تأخذ لون مناسب وتقدم ساخنة، وهكذا قدمنا إليكم أسهل طريقة لعمل النجرسكو اللذيذ. طريقة عمل النجرسكو بالفراخخطوات تحضير النجرسكو

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