لا تفوتي فرصة صنع بسكويت جوز الهند المغذي البسيط نظرا لمكون جوز الهند به

أقدم لأحلى وأفضل ست بيت طريقة عمل بسكويت جوز الهند الصحي المفيد لها ولأولادها ولجميع أفراد العائلة، يعتبر هذا البسكويت من الأنواع نادرة الوجود والتحضير في أي منزل وذلك لعدم وعيهم بفوائد مكونات هذا البسكويت المختلف، وهو من الأنواع التى يمكن تناولها في أي وقت فهو مثل أنواع التسالي، ويحتوي على مكون جوز الهند المفيد جداً فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة وخاصة في وقتنا الحالي بسبب وجود فيروس كورونا المستجد ويعمل أيضاً على تعزيز مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، لذلك سوف تندم من لا تقوم بعمل هذا البسكويت، والآن سوف اقدم مكونات وطريقة تحضير بسكويت جوز الهند الممتع.

مكونات بسكويت جوز الهند

لكل وصفة مجموعة من المكونات الغير مكلفة ويتكون بسكويت جوز الهند من أشياء مفيدة ومغذية جداً وهي كما يلي:

2 كوب من الدقيق ( يفضل وجود كوب من دقيق الأرز ).

كوب من السمن.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 حبة من البيض.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير البسكويت

لا تتكاسل عن القيام بهذا البسكويت لأنه غير أي بسكويت طعم لذيذ وتحفة وطريقة تحضير غير أي وصفة وهي كما يلي:

نقوم بخفق الزيت والسمن والسكر معاً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر. ثم نضع بعد ذلك البيض والفانيليا والحليب والزعفران المطحون إلى الخليط السابق ونستمر في الضرب حتى تتجانس جميع المكونات. نحضر الدقيق بعد أن ننخله جيداً ونقلب به البيكنج بودر وجوز الهند الناعم ونضيفه على الخليط المتجانس. نقوم بالعجن حتى نصبح على عجينة طرية مرنة. نقوم بوضع العجين في كيس حلواني ونرصه فى صاج ونرش عليه جوز الهند. ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه حتى ياخذ اللون الذهبي المناسب.

فوائد جوز الهند المهمة عند تناوله

تحتوي ثمرة جوز الهند على العديد من القيم الغذائية ومعرفة هذه الفوائد يمكن متابعتنا الآن وهي: