مجموعة وصفات لعروستنا الجميلة التي سوف تظهر كالقمر في اسبوع واحد قبل الفرح

حلم كل فتاة في أي مكان أنها تصبح بيضاء مبهرة للجميع وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج، حيث تقوم جميع الفتيات بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتهم والتخلص من جميع مشاكلها من إسمرار وحبوب ودهون، وكثير منهم يلجأ إلى الكريمات والخلطات الغير طبيعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً للبشرة وينفقون عليها أموال كثيرة لا ينفقونها على الأكلات والمشروبات مثلها، ولكن البعض منهم يبحثون على الوصفات الطبيعية المضمونة ذات النتائج المذهلة والمكونات الغير مكلفة وهم أيضاً الذين يحصلون على بشرة نظيفة ساطعة البياض أفضل من غيرهم، وهذه الوصفات الطبيعية كثيرة ومتعددة الإستخدام ومنها للبشرة الدهنية والبشرة الجافة ولجميع أنواع البشرة أيضاً، لذلك قررنا أن نقدم لجميع العرائس مجموعة من الماسكات الطبيعية. أقوي ماسك لنضارة البشرة أقوي ماسك لنضارة البشرة بثلاث مكونات فقط ستبهرى الجميع وهم كالتالي: المكونات ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من اللبن.

ماء ورد. الطريقة نقوم بخلط النشا واللبن مع بعض جيداً. نضع هذا الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نغسل الوجه بماء الورد. تكرر هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع. الماسك الرهيب للبشرة الجافة الماسك الرهيب للبشرة الجافة وداعاً للإسمرار مع هذا الماسك وهو كما يلي: المكونات 2 ملعقة كبيرة من الشوفان.

موزة مهروسة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض. الطريقة نقوم بخلط الشوفان والعسل الأبيض والموزة المهروسة مع بعض حتى نحصل على ماسك كريمي. نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة لمدة 10 دقائق. بعد ذلك يشطف الوجه بماء بارد. يكرر هذا الماسك يومياً لمدة أسبوع. الماسك السحري للبشرة الدهنية يعمل ذلك الماسك على تقليل إفراز الزيوت بالوجه وهو: المكونات بياض بيضة.

1/2 ليمونة. الطريقة نقوم بوضع الليمون على بياض البيضة ونخلطهم جيداً. توضع هذه الوصفة على الوجه لمدة 10 دقائق. يمكن وضع هذا الماسك قبل وضع المكياج. يكرر هذا الماسك يومياً لمدة اسبوع. الوسوم

حلم كل فتاة في أي مكان أنها تصبح بيضاء مبهرة للجميع وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج، حيث تقوم جميع الفتيات بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتهم والتخلص من جميع مشاكلها من إسمرار وحبوب ودهون، وكثير منهم يلجأ إلى الكريمات والخلطات الغير طبيعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً للبشرة وينفقون عليها أموال كثيرة لا ينفقونها على الأكلات والمشروبات مثلها، ولكن البعض منهم يبحثون على الوصفات الطبيعية المضمونة ذات النتائج المذهلة والمكونات الغير مكلفة وهم أيضاً الذين يحصلون على بشرة نظيفة ساطعة البياض أفضل من غيرهم، وهذه الوصفات الطبيعية كثيرة ومتعددة الإستخدام ومنها للبشرة الدهنية والبشرة الجافة ولجميع أنواع البشرة أيضاً، لذلك قررنا أن نقدم لجميع العرائس مجموعة من الماسكات الطبيعية. أقوي ماسك لنضارة البشرة أقوي ماسك لنضارة البشرة بثلاث مكونات فقط ستبهرى الجميع وهم كالتالي: المكونات ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من اللبن.

ماء ورد. الطريقة نقوم بخلط النشا واللبن مع بعض جيداً. نضع هذا الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نغسل الوجه بماء الورد. تكرر هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع. الماسك الرهيب للبشرة الجافة الماسك الرهيب للبشرة الجافة وداعاً للإسمرار مع هذا الماسك وهو كما يلي: المكونات 2 ملعقة كبيرة من الشوفان.

موزة مهروسة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض. الطريقة نقوم بخلط الشوفان والعسل الأبيض والموزة المهروسة مع بعض حتى نحصل على ماسك كريمي. نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة لمدة 10 دقائق. بعد ذلك يشطف الوجه بماء بارد. يكرر هذا الماسك يومياً لمدة أسبوع. الماسك السحري للبشرة الدهنية يعمل ذلك الماسك على تقليل إفراز الزيوت بالوجه وهو: المكونات بياض بيضة.

1/2 ليمونة. الطريقة نقوم بوضع الليمون على بياض البيضة ونخلطهم جيداً. توضع هذه الوصفة على الوجه لمدة 10 دقائق. يمكن وضع هذا الماسك قبل وضع المكياج. يكرر هذا الماسك يومياً لمدة اسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة وصفات لعروستنا الجميلة التي سوف تظهر كالقمر في اسبوع واحد قبل الفرح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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