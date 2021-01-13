الطريقة الصحيحة لعمل أصابع زينب المضبوطة مثل الحلواني

صوابع زينب هي من اشهر الحلويات الشرقية في مصر والتي يحبها الكبار والصغار وتتميز بسهولة تحضيرها في المنزل ولكن يقوم الكثيرين منا بشرائها من الخارج ولكن من الأفضل أن تقومي بعمل جميع الأكلات والحلويات في البيت لضمان نظافة الأكل، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل صوابع زينب ، وأصابع زينب من الحلويات المشهورة في سوريا وتشبه في طريقتها وشكلها بشكل كبير بلح الشام. أسهل طريقة لعمل صوابع زينب : أسهل طريقة لعمل صوابع زينب : المكونات : 1 كوب سميد

1كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

رشه ملح

ملعقة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ماء للعجن

زيت للقلي

جوز الهند للتزيين السيرم أو الشربات : المكونات 2 كوب من السكر

كوب ونصف من الماء

ليمونه

ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة تحضير الشربات: نقوم بوضع السكر على الماء ونقوم بالتقليب الجيد وعندما يغلي نقوم بعصر الليمون ونقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يغلي ثم نضع الفانيليا ثم نتركه حتى يبرد. طريقة تحضير صوابع زينب : نقوم بوضع الدقيق الأبيض مع دقيق السميد مع رشه الملح والخميرة والسكر وجوز الهند والزيت والماء ونقوم بخلطهم جيدا ونقوم بالعجن الجيد حتى تصبح عجينة متماسكة.

نقوم بتقطيع العجينة وتشكيلها على شكل أصابع

نقوم بتسخين زيت غزير على النار ثم نقوم بقلي العجينة في الزيت ونقوم بتقليبها حتى تحمر ثم نقوم بتصفيتها من الزيت ثم نقوم بوضع الشربات عليها بعد خروجها من الزيت وهي ساخنه والشربات بارد. الوسوم

صوابع زينب هي من اشهر الحلويات الشرقية في مصر والتي يحبها الكبار والصغار وتتميز بسهولة تحضيرها في المنزل ولكن يقوم الكثيرين منا بشرائها من الخارج ولكن من الأفضل أن تقومي بعمل جميع الأكلات والحلويات في البيت لضمان نظافة الأكل، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل صوابع زينب ، وأصابع زينب من الحلويات المشهورة في سوريا وتشبه في طريقتها وشكلها بشكل كبير بلح الشام. أسهل طريقة لعمل صوابع زينب : أسهل طريقة لعمل صوابع زينب : المكونات : 1 كوب سميد

1كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

رشه ملح

ملعقة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ماء للعجن

زيت للقلي

جوز الهند للتزيين السيرم أو الشربات : المكونات 2 كوب من السكر

كوب ونصف من الماء

ليمونه

ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة تحضير الشربات: نقوم بوضع السكر على الماء ونقوم بالتقليب الجيد وعندما يغلي نقوم بعصر الليمون ونقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يغلي ثم نضع الفانيليا ثم نتركه حتى يبرد. طريقة تحضير صوابع زينب : نقوم بوضع الدقيق الأبيض مع دقيق السميد مع رشه الملح والخميرة والسكر وجوز الهند والزيت والماء ونقوم بخلطهم جيدا ونقوم بالعجن الجيد حتى تصبح عجينة متماسكة.

نقوم بتقطيع العجينة وتشكيلها على شكل أصابع

نقوم بتسخين زيت غزير على النار ثم نقوم بقلي العجينة في الزيت ونقوم بتقليبها حتى تحمر ثم نقوم بتصفيتها من الزيت ثم نقوم بوضع الشربات عليها بعد خروجها من الزيت وهي ساخنه والشربات بارد.

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