طريقة عمل المندي السعودي بالدجاج الطريقة الاصلية بالخطوات

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طريقة عمل المندي السعودي الطريقة الاصلية المندي السعودي هو من ضمن أكثر المأكولات هي في المملكة العربية السعودية، وأسرعها تحضيراً، وهو أكثر المأكولات أيضا التي يتناولها العديد من الأشخاص في جميع دول العالم، ولكن لا يعلم البعض طريقة عمل المندي السعودي، ولكن من خلال موقعناً هذا وسوف نتحدث عن الطريقة بكل سهولة، والخطوات التي يمكنك عزيزتي أن تقومي باتباعها.طريقة عمل المندي السعودي بالدجاج
طبق المندي السعودي من الأطباق الشهية، والرائعة التي تعتبر هي الاكلة المفضلة عند أغلب دول الخليج و لكن سوف نقوم بتحضيرها الآن داخل منزلناً، بكل بساطة وسهولة والطريقة تكون كالتالي:-مكوّنات
- دجاجة كاملة.
- كوب من عصير طماطم.
- بهارات سعودي.
- ملعقة من الكركم المطحون.
- نصف ملعقة من الزعفران.
- رشة من الملح.
- 2 حبة طماطم مفرومة
- كيلو من الأرز المنقوع.
- ٢ بصلة مفرومة.
- خمس فصوص من الحبهان.
- 2 ملعقة من الزيت ملعقة صغيرة من البهارات الخاصه بالمنتدي السعودي.
- رشة من الملح.
- عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة تحضير
- في بداية الأمر وقبل تحضير جميع المكونات يمكنك أن تقومي عزيزتي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ولكن الآن لابد أن تستطيعي بتحضير جميع الخطوات، من خلال تحضير اناء وضعي فيه كمية من البهارات، والزعفران والملح، والكركم والطماطم، ودجاج.
- وقومي بتقليب جميع المكونات بشكل جيد حتى تستطيع الدجاج الحصول على النبيلة بالكامل.
- قومي بتسخين كمية وفيرة من الزيت، ونضيف اليها البصل التي تم تقطيعه وقومي بالتقليب بشكل جيد حتى يصبح لون ذهبي.
- ثم ضيفي الآن الطماطم والبهارات السعودي، والملح والفلفل ورشة من الفلفل الأسود.
- قومي بإضافة 2 كوب من المياه.
- وضعي كمية الأرز وقومي بتحريكه وبشكل جيد.
- قومي بوضع الدجاج التي قمنا بتتبيلة على مصفاة من داخل المطبخ حتى تقوم باستنشاق جميع على البخار التي يخرج منها.
- يتم غلق هذه المصفاة باستخدام ورق الفويل.
- نبادر الان بأدخال الدجاج داخل الفرن لمده ما بين 10:15 قومي بتقديم المندي في أطباق التقديم
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طريقة عمل المندي السعودي الطريقة الاصلية المندي السعودي هو من ضمن أكثر المأكولات هي في المملكة العربية السعودية، وأسرعها تحضيراً، وهو أكثر المأكولات أيضا التي يتناولها العديد من الأشخاص في جميع دول العالم، ولكن لا يعلم البعض طريقة عمل المندي السعودي، ولكن من خلال موقعناً هذا وسوف نتحدث عن الطريقة بكل سهولة، والخطوات التي يمكنك عزيزتي أن تقومي باتباعها.طريقة عمل المندي السعودي بالدجاج
طبق المندي السعودي من الأطباق الشهية، والرائعة التي تعتبر هي الاكلة المفضلة عند أغلب دول الخليج و لكن سوف نقوم بتحضيرها الآن داخل منزلناً، بكل بساطة وسهولة والطريقة تكون كالتالي:-مكوّنات
- دجاجة كاملة.
- كوب من عصير طماطم.
- بهارات سعودي.
- ملعقة من الكركم المطحون.
- نصف ملعقة من الزعفران.
- رشة من الملح.
- 2 حبة طماطم مفرومة
- كيلو من الأرز المنقوع.
- ٢ بصلة مفرومة.
- خمس فصوص من الحبهان.
- 2 ملعقة من الزيت ملعقة صغيرة من البهارات الخاصه بالمنتدي السعودي.
- رشة من الملح.
- عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة تحضير
- في بداية الأمر وقبل تحضير جميع المكونات يمكنك أن تقومي عزيزتي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ولكن الآن لابد أن تستطيعي بتحضير جميع الخطوات، من خلال تحضير اناء وضعي فيه كمية من البهارات، والزعفران والملح، والكركم والطماطم، ودجاج.
- وقومي بتقليب جميع المكونات بشكل جيد حتى تستطيع الدجاج الحصول على النبيلة بالكامل.
- قومي بتسخين كمية وفيرة من الزيت، ونضيف اليها البصل التي تم تقطيعه وقومي بالتقليب بشكل جيد حتى يصبح لون ذهبي.
- ثم ضيفي الآن الطماطم والبهارات السعودي، والملح والفلفل ورشة من الفلفل الأسود.
- قومي بإضافة 2 كوب من المياه.
- وضعي كمية الأرز وقومي بتحريكه وبشكل جيد.
- قومي بوضع الدجاج التي قمنا بتتبيلة على مصفاة من داخل المطبخ حتى تقوم باستنشاق جميع على البخار التي يخرج منها.
- يتم غلق هذه المصفاة باستخدام ورق الفويل.
- نبادر الان بأدخال الدجاج داخل الفرن لمده ما بين 10:15 قومي بتقديم المندي في أطباق التقديم
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