طريقة عمل المندي السعودي بالدجاج الطريقة الاصلية بالخطوات

طريقة عمل المندي السعودي الطريقة الاصلية المندي السعودي هو من ضمن أكثر المأكولات هي في المملكة العربية السعودية، وأسرعها تحضيراً، وهو أكثر المأكولات أيضا التي يتناولها العديد من الأشخاص في جميع دول العالم، ولكن لا يعلم البعض طريقة عمل المندي السعودي، ولكن من خلال موقعناً هذا وسوف نتحدث عن الطريقة بكل سهولة، والخطوات التي يمكنك عزيزتي أن تقومي باتباعها.

طبق المندي السعودي من الأطباق الشهية، والرائعة التي تعتبر هي الاكلة المفضلة عند أغلب دول الخليج و لكن سوف نقوم بتحضيرها الآن داخل منزلناً، بكل بساطة وسهولة والطريقة تكون كالتالي:-

دجاجة كاملة.

كوب من عصير طماطم.

بهارات سعودي.

ملعقة من الكركم المطحون.

نصف ملعقة من الزعفران.

رشة من الملح.

2 حبة طماطم مفرومة

كيلو من الأرز المنقوع.

٢ بصلة مفرومة.

خمس فصوص من الحبهان.

2 ملعقة من الزيت ملعقة صغيرة من البهارات الخاصه بالمنتدي السعودي.

رشة من الملح.

عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.