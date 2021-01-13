طريقة عمل الفايش الصعيدى على اصوله في المنزل بسهولة وبساطة

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الفايش الصعيدي يعتبر من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأفراح والأعياد، وتعتبر من أسهل الحلويات ورغم ذلك يستصعب الكثير من الأمهات، وهو من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ويعشقها الكثير، ويتم تقديمه مع الشاي أو اللبن أو القهوة، وتبحث بعض الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الفايش الصعيدي اللذيذ ورغم أنه منتشر في أنحاء مصر، سوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير الفايش الصعيدى اللذيذ بسهولة.مكونات عمل الفايش الصعيدى
يحتوي عمل الفايش الصعيدى على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ¾ كيلو دقيق القمح أو الأبيض.
- كوب ونصف من الحليب المغلي.
- نصف كوب من السمن.
- ملعقة ونصف كبيرة من الكركم.
- ملعقة ونصف كبيرة من حمص السبوع مقشر ومطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من المحلب بودرة، أو حليب بودرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفايش الصعيدى خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير برطمان من الزجاج محكم الغلق، ونضع به الحمص والسكر ونصف كوب من الحليب المغلي، ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر، ثم نغلق البرطمان بإحكام.
- نقوم بوضع البرطمان في مكان مظلم، مثل دولاب المطبخ أو الفرن أو كلمن الماء، ولا تفتحي عليها لمدة 24 ساعة من تحضيرها حتى تخمر.
- تحضير إناء آخر، ونضع به خليط الحمص والحليب بعد مرور 24 ساعة، ثم نضيف ربع كوب من الدقيق وربع كوب من الحليب المغلي، ونقلب حتى يذوب الدقيق تمامًا.
- قومي بتغطية الإناء بكيس من البلاستيك، ونقوم بوضعه في مكان دافئ ومظلم لمدة ساعتين على الأقل في الصيف.
- تحضير إناء كبير وعميق، ونضع به باقي الحليب الساخن والكركم والسمن، ونقلب المكونات جيداًحتى الذوبان.
- نضيف باقي الدقيق والمحلب، واعجني بيديك لمدة ربع ساعة.
- يمكن إضافة القليل من الدقيق إذا لزم الأمر، حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة، ثم نغطيها بكيس بلاستيكي ونتركها في مكان دافئ ومظلم حتى تختمر لمدة ساعة أو أقل.
- قومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة 280 درجة مئوية.
- قومي بتشكيل العجين على شكل أقراص دائرية، أو مستطيلات متوسطة الحجم والسمك، ثم نرصها في صينية مدهونة بالزيت أو السمن، ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم اخرجيها واتركيها حتى تبرد، ثم قطعيه شرائح ويمكن تقديمها طرية أو ناشفه بوضعها في الفرن مرة أخري بعد تقطيعها شرائح.
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الفايش الصعيدي يعتبر من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأفراح والأعياد، وتعتبر من أسهل الحلويات ورغم ذلك يستصعب الكثير من الأمهات، وهو من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ويعشقها الكثير، ويتم تقديمه مع الشاي أو اللبن أو القهوة، وتبحث بعض الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الفايش الصعيدي اللذيذ ورغم أنه منتشر في أنحاء مصر، سوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير الفايش الصعيدى اللذيذ بسهولة.مكونات عمل الفايش الصعيدى
يحتوي عمل الفايش الصعيدى على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ¾ كيلو دقيق القمح أو الأبيض.
- كوب ونصف من الحليب المغلي.
- نصف كوب من السمن.
- ملعقة ونصف كبيرة من الكركم.
- ملعقة ونصف كبيرة من حمص السبوع مقشر ومطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من المحلب بودرة، أو حليب بودرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفايش الصعيدى خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير برطمان من الزجاج محكم الغلق، ونضع به الحمص والسكر ونصف كوب من الحليب المغلي، ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر، ثم نغلق البرطمان بإحكام.
- نقوم بوضع البرطمان في مكان مظلم، مثل دولاب المطبخ أو الفرن أو كلمن الماء، ولا تفتحي عليها لمدة 24 ساعة من تحضيرها حتى تخمر.
- تحضير إناء آخر، ونضع به خليط الحمص والحليب بعد مرور 24 ساعة، ثم نضيف ربع كوب من الدقيق وربع كوب من الحليب المغلي، ونقلب حتى يذوب الدقيق تمامًا.
- قومي بتغطية الإناء بكيس من البلاستيك، ونقوم بوضعه في مكان دافئ ومظلم لمدة ساعتين على الأقل في الصيف.
- تحضير إناء كبير وعميق، ونضع به باقي الحليب الساخن والكركم والسمن، ونقلب المكونات جيداًحتى الذوبان.
- نضيف باقي الدقيق والمحلب، واعجني بيديك لمدة ربع ساعة.
- يمكن إضافة القليل من الدقيق إذا لزم الأمر، حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة، ثم نغطيها بكيس بلاستيكي ونتركها في مكان دافئ ومظلم حتى تختمر لمدة ساعة أو أقل.
- قومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة 280 درجة مئوية.
- قومي بتشكيل العجين على شكل أقراص دائرية، أو مستطيلات متوسطة الحجم والسمك، ثم نرصها في صينية مدهونة بالزيت أو السمن، ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم اخرجيها واتركيها حتى تبرد، ثم قطعيه شرائح ويمكن تقديمها طرية أو ناشفه بوضعها في الفرن مرة أخري بعد تقطيعها شرائح.
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