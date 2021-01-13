طريقة عمل الفايش الصعيدى على اصوله في المنزل بسهولة وبساطة

الفايش الصعيدي يعتبر من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأفراح والأعياد، وتعتبر من أسهل الحلويات ورغم ذلك يستصعب الكثير من الأمهات، وهو من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ويعشقها الكثير، ويتم تقديمه مع الشاي أو اللبن أو القهوة، وتبحث بعض الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الفايش الصعيدي اللذيذ ورغم أنه منتشر في أنحاء مصر، سوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير الفايش الصعيدى اللذيذ بسهولة.

مكونات عمل الفايش الصعيدى

يحتوي عمل الفايش الصعيدى على بعض المكونات وهي كالتالي:-

¾ كيلو دقيق القمح أو الأبيض.

كوب ونصف من الحليب المغلي.

نصف كوب من السمن.

ملعقة ونصف كبيرة من الكركم.

ملعقة ونصف كبيرة من حمص السبوع مقشر ومطحون.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب بودرة، أو حليب بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفايش الصعيدى خطوة بخطوة كالتالي:-