البيتزا التركية الخطيرة أحلي وصفة لعمل البيتزا بالعجينة القطنية مع أسراها نجاحها بالخطوات

البيتزا التركية الخطيرة أحلي وصفة لعمل البيتزا بالعجينة القطنية البيتزا من أكثر المأكولات الشهية عند أغلب الأشخاص إذا كان الأطفال أو الكبار دائما يقوم بالذهاب إلى المطاعم والمحلات الخاصة بتقديم المأكولات التركية، ويقومون بطلب البيتزا المميزة ولأن البيتزا من ضمن المعجنات لابد أن نقوم يتناولها أو نقدمها لأطفالنا أثناء ذهابهم إلى المدرسة، ولكن يمكننا ان نقوم بتحضيرها من داخل المنزل فهي لا تأخذ سوى 60 دقيقة في التحضير، ومن أسهل الطرق التي نقوم بالحصول على أفضل عجينة قطنية، دون شرائها من المطاعم بأسعار خيالية كما يمكننا أن نقوم بتحضيرها في أسهل وقت وبجميع الاطعمة إذا كان بانواع الجبن أو اللحم أو الفراخ فهي متعددة المذاق. مكوِّنات صلصة البيتزا التركية 2 ملعقة من الريحان. ملعقة من الثوم المفروم. بصلة مفرومة. نصف كوب من البقدونس. ملعقة من النعناع. ملعقة من البابريكا. ملعقة من الكزبرة. ملعقة من الكمون. 2 ملعقة كبيرة من الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. ملعقة من عصير الليمون. خمس ملاعق من عصير الطماطم. مكوِّنات العجينة: 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ملعقة كبيرة من السكر المطحون.

كوب من الماء الدافئ كيلو من الدقيق الفاخر.

رشة ملح.

كمية بسيطة من الزيت. تحضير العجينة نبدأ في تحضير اناء ونضع في الماء الدافئ و الكمية البسيطة من السكر والأهمية. ونقوم بترك هذا الإناء لمدة 10 دقائق حتى يقوموا في التفاعل. من بعدها يمكنك عزيزتي أن تقومى بخلط الدقيق بشكل جيد مع زيت وكوب آخر من الماء. و نبدا باضافة الخميرة على هذا الدقيق ولكن بشكل تدريجي. نقوم بتشكيل عجينة الخميرة على شكل كور صغيره. نقوم بترك العجينة لمدة ساعة. نبدأ في وضع العجينه داخل الصواني. و نضع عليها صلصة ونقوم باضافة الجبن، أو اللحم المفروم او اي حشو ترغبي في تناولها . نبدأ في إدخال البيتزا في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق، و نقوم باخراجها. ونضيف الجبنة الموزاريلا على الوجه. ونقوم بإدخالها تحت الشواية لمدة دقيقتين. نقوم باغلاق الفرن وتقديمها ساخنة للضيوف و للاطفال. مكوِّنات صلصة البيتزا التركيةمكوِّنات العجينة:تحضير العجينة الوسوم

البيتزا التركية الخطيرة أحلي وصفة لعمل البيتزا بالعجينة القطنية البيتزا من أكثر المأكولات الشهية عند أغلب الأشخاص إذا كان الأطفال أو الكبار دائما يقوم بالذهاب إلى المطاعم والمحلات الخاصة بتقديم المأكولات التركية، ويقومون بطلب البيتزا المميزة ولأن البيتزا من ضمن المعجنات لابد أن نقوم يتناولها أو نقدمها لأطفالنا أثناء ذهابهم إلى المدرسة، ولكن يمكننا ان نقوم بتحضيرها من داخل المنزل فهي لا تأخذ سوى 60 دقيقة في التحضير، ومن أسهل الطرق التي نقوم بالحصول على أفضل عجينة قطنية، دون شرائها من المطاعم بأسعار خيالية كما يمكننا أن نقوم بتحضيرها في أسهل وقت وبجميع الاطعمة إذا كان بانواع الجبن أو اللحم أو الفراخ فهي متعددة المذاق. مكوِّنات صلصة البيتزا التركية 2 ملعقة من الريحان. ملعقة من الثوم المفروم. بصلة مفرومة. نصف كوب من البقدونس. ملعقة من النعناع. ملعقة من البابريكا. ملعقة من الكزبرة. ملعقة من الكمون. 2 ملعقة كبيرة من الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. ملعقة من عصير الليمون. خمس ملاعق من عصير الطماطم. مكوِّنات العجينة: 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ملعقة كبيرة من السكر المطحون.

كوب من الماء الدافئ كيلو من الدقيق الفاخر.

رشة ملح.

كمية بسيطة من الزيت. تحضير العجينة نبدأ في تحضير اناء ونضع في الماء الدافئ و الكمية البسيطة من السكر والأهمية. ونقوم بترك هذا الإناء لمدة 10 دقائق حتى يقوموا في التفاعل. من بعدها يمكنك عزيزتي أن تقومى بخلط الدقيق بشكل جيد مع زيت وكوب آخر من الماء. و نبدا باضافة الخميرة على هذا الدقيق ولكن بشكل تدريجي. نقوم بتشكيل عجينة الخميرة على شكل كور صغيره. نقوم بترك العجينة لمدة ساعة. نبدأ في وضع العجينه داخل الصواني. و نضع عليها صلصة ونقوم باضافة الجبن، أو اللحم المفروم او اي حشو ترغبي في تناولها . نبدأ في إدخال البيتزا في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق، و نقوم باخراجها. ونضيف الجبنة الموزاريلا على الوجه. ونقوم بإدخالها تحت الشواية لمدة دقيقتين. نقوم باغلاق الفرن وتقديمها ساخنة للضيوف و للاطفال. مكوِّنات صلصة البيتزا التركيةمكوِّنات العجينة:تحضير العجينة

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