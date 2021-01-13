أوجه الأختلاف بين فرط الحركة والتوحد

مهم جدا، التميز بين النوعين وذلك للخلط الذي يحدث بينهم من قبل الأمهات ، هناك فارق كبير بين فرط الحركة والتوحد فليس كل طفل لديه فرط حركه يكون طفل توحدي و أيضا ليس كل اطفال التوحد لديهم فرط الحركة .

أوجه هذه الأختلافات

طفل التوحد لا يحب التغير و أغلب يومه به عادات لا يحب تغيرها اما طفل فرط الحركة فهو دائما يحب التغير ولا يسير على نظام يومي

معظم اطفال التوحد لديهم تأخر لغوي اما فرط الحركة فأغلبهم يتكلمون.

أطفال التوحد لديهم أنماط متكررة اما طفل فرط الحركة فوضوي يتحرك بدون هدف

اطفال التوحد لا يعرفون اللعب التخيلي أما فرط الحركة لديهم هذا

اطفال التوحد لديهم قصور في التفاعل الاجتماعي و فرط الحركة طفل اجتماعي

التوحد لم يظهر له علاج حتي الآن اما فرط الحركة اذا كان بسيط يختفي بالتدريبات و أن كان شديد لا يستطيع الآباء السيطره علي الطفل و ذلك يتم معرفته من خلال مقياس فرط الحركة ADHD فتستطيع أن يأخذ دواء بجرعات قليله مع التدريبات المكثفة ويختفي فرط الحركة.

لذلك نجد أن الطفل التوحدي الذي لديه فرط حركه يكون في بعض الأحيان يكون لديه كلمات بسيطه ومنهم من يتحرك بدون هدف و منهم من لديه تواصل اجتماعي بسيط ولذلك يعتقد بعض الآباء أن أطفالهم ليسوا توحدين أو العكس بعض آباء الأطفال الذين لديهم اضطراب فرط الحركه يكون طفل توحدي .

لكن في النهايه يؤثر فرط الحركه على جميع الأطفال سواء كان طفل توحدي أم لا .

أعراض فرط الحركة

كثير الكلام وتعتبر من العلامات المميزة لفرط الحركه.

لديه شعور دائم بالحاجة للحركة.

يتململ كثيراً يحرك يدية أو قدمية يتحرك علي الكرسي بأستمرار وعدم الجلوس في نفس المكان لمدة طويلة.

يتحرك كثيرأ ويترك الكرسي في الفصل أو أي مكان يتواجد فيه بدون هدف أو سبب

ظهور علامات التضجر بسرعةبدون هدف.

اللعب بأزعاج دومأ.

الركض واللعب بالألعاب الخطرة.

يضايق الأطفال الأخرين ويقوم بتخريب لعبهم.

يجد صعوبة في مشاركة الأخرين في الأنشطة التي يقومون بها بهدوء.

و بسبب فرط الحركه في كثير من المشاكل و أهمها هو قله الانتباه و التركيز الذي يؤثر كثيرا على استيعاب و ادراك الأطفال و تأخر اللغه كثيرمن الاطفال و عدم ظهورنتائج