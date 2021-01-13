أحسن كريم مرطب طبيعي للبشرة والجسم والتخلص من التشققات وجفاف الوجة نهائيا

أحسن كريم مرطب طبيعي للبشرة والجسم والتخلص من التشققات الوجه دائما يتعرض لعدة عوامل خارجية إذا كان من أشعة الشمس الفوق بنفسجية أو إذا كانت من الأتربة التي تؤثر على الشعر، و البشرة بشكل سلبي بجميع انواعها إذا كانت جافة، أو الدهنية لذلك نجد ان أغلب الاشخاص دائما يبحثون عن مرطب للبشرة يعمل على نقائها والتخلص من كافه الاتربة التي تتواجد فيها ولا يوجد أفضل من المرطب الطبيعي التي نقوم بتحضيره داخل المنزل فهي لا تسبب أي ضرر للبشرة بالعكس فهي تعمل على نقائها والتخلص من المشاكل التي تواجههامُرطِّب الصبار والزيوت الطبيعيّة للبشرة
من المعروف أن الصبار أو الألوفيرا يعتبر علاج لجميع خلايا البشرة وأنواعها المتعددة، والمختلفة، فهو يعمل على التخلص من الجفاف التي يواجهها البشرة ويعمل على ترطيبها بشكل طبيعي دون حدوث أى مشاكل بها فهو مفيد جدا.
المُكوِّنات:
- ثلاث ملاعق من زيت الجوز هند.
- ملعقة من جيل الصبار.
- 2 ملعقة من الزيت العطري زيت الورد أو زيت اللافندر.
طريقة التحضير:
- نبدأ بتوفير وعاء محكم الغلق.ويفضل أن يكون زجاج.
- نقوم بدمج المكونات جيد.
- نبدأ في دمج هذه المكونات من الزيوت.
- نقوم باستخدام هذا الكريم قبل النوم مباشرة.
- و نقوم بغسل البشرة في الصباح.
- تكرار هذه الوصفة يوميا سوف تحصلى على بشرة ناعمة خالية من كافة المشاكل التي تواجهها باستمرار.
يتميز الشمر بأن لديه العديد من الفوائد التي يحتاجها البشرة، بالاضافة إلى استخدام الشوفان التي يعمل على تجديد البشرة والتخلص من الجلد الميت الموجود بها، ويعمل على الترطيب الكامل للبشرة، كما أنه يعتبر مميز في تفتيح البشرة الداكنة.
المُكوِّنات:
- 2 ملعقة الشوفان.
- ملعقة من الشمر المطحون.
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير وعاء زجاجي محكم الغلق.
- ونبدأ في وضع الشمر والشوفان المطحون.
- ونضيف إليه ربع كوب ماء دافئ ونتركها لمدة عشر دقائق.
- نبدأ في تنظيف البشرة جيدا.
- نضع هذا الكريم على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.
- تغسل البشرة بعد ذلك ولكن باستخدام الماء البارد.
- عند تطبيق هذا الكريم بشكل يومي سوف نحصل على أفضل النتائج من ترطيب البشرة ونعومتها والتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد البشرة.
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أحسن كريم مرطب طبيعي للبشرة والجسم والتخلص من التشققات الوجه دائما يتعرض لعدة عوامل خارجية إذا كان من أشعة الشمس الفوق بنفسجية أو إذا كانت من الأتربة التي تؤثر على الشعر، و البشرة بشكل سلبي بجميع انواعها إذا كانت جافة، أو الدهنية لذلك نجد ان أغلب الاشخاص دائما يبحثون عن مرطب للبشرة يعمل على نقائها والتخلص من كافه الاتربة التي تتواجد فيها ولا يوجد أفضل من المرطب الطبيعي التي نقوم بتحضيره داخل المنزل فهي لا تسبب أي ضرر للبشرة بالعكس فهي تعمل على نقائها والتخلص من المشاكل التي تواجههامُرطِّب الصبار والزيوت الطبيعيّة للبشرة
من المعروف أن الصبار أو الألوفيرا يعتبر علاج لجميع خلايا البشرة وأنواعها المتعددة، والمختلفة، فهو يعمل على التخلص من الجفاف التي يواجهها البشرة ويعمل على ترطيبها بشكل طبيعي دون حدوث أى مشاكل بها فهو مفيد جدا.
المُكوِّنات:
- ثلاث ملاعق من زيت الجوز هند.
- ملعقة من جيل الصبار.
- 2 ملعقة من الزيت العطري زيت الورد أو زيت اللافندر.
طريقة التحضير:
- نبدأ بتوفير وعاء محكم الغلق.ويفضل أن يكون زجاج.
- نقوم بدمج المكونات جيد.
- نبدأ في دمج هذه المكونات من الزيوت.
- نقوم باستخدام هذا الكريم قبل النوم مباشرة.
- و نقوم بغسل البشرة في الصباح.
- تكرار هذه الوصفة يوميا سوف تحصلى على بشرة ناعمة خالية من كافة المشاكل التي تواجهها باستمرار.
يتميز الشمر بأن لديه العديد من الفوائد التي يحتاجها البشرة، بالاضافة إلى استخدام الشوفان التي يعمل على تجديد البشرة والتخلص من الجلد الميت الموجود بها، ويعمل على الترطيب الكامل للبشرة، كما أنه يعتبر مميز في تفتيح البشرة الداكنة.
المُكوِّنات:
- 2 ملعقة الشوفان.
- ملعقة من الشمر المطحون.
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير وعاء زجاجي محكم الغلق.
- ونبدأ في وضع الشمر والشوفان المطحون.
- ونضيف إليه ربع كوب ماء دافئ ونتركها لمدة عشر دقائق.
- نبدأ في تنظيف البشرة جيدا.
- نضع هذا الكريم على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.
- تغسل البشرة بعد ذلك ولكن باستخدام الماء البارد.
- عند تطبيق هذا الكريم بشكل يومي سوف نحصل على أفضل النتائج من ترطيب البشرة ونعومتها والتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد البشرة.
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