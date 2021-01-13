الكريم المعجزة قنبلة في تبييض البشرة والجسم والتخلص من التجاعيد للابد نتيجة فورية في دقائق

الكريم المعجزة قنبلة في تبييض البشرة والجسم تجاعيد الوجه يعتبر من ضمن المشاكل التي تواجه أغلب الأشخاص وتعتبر مشاكل صعبة، وبالأخص عندما تظهر عند السيدات فهي تظهر من عدة مشاكل مختلفة، ونجد أن اغلب النساء تقوم باخفاء هذه التجاعيد باستخدام المكياج، أو بعض الكريمات الجاهزة التي تعتبر مضرة على الجلد، ولكن مع اتباع كريم صحي نقوم بإعداد بأنفسناً من مواد طبيعية وزيوت طبيعية، تخلصك من تجاعيد الوجة، ويجعل البشرة مشدودة دون استخدام أي كريمات ضارة أو دون اللجوء إلى عمليات التجميل التي تعتبر نتائجها غير مضمونة.

الكريم المعجزة قنبلة في تبييض البشرة والجسم

قشطة الحليب وعصير الليمون للتخلص من تجاعيد الوجه

تتمثل قشطة الحليب أن لديها العديد من الخصائص الفعالة التي تجعل البشرة لديها نقاء كامل ونعومة مميزة، بالإضافة إلى استخدام عصير الليمون للبشره فهو يقلل من ظهور التجاعيد يعمل على التخلص من الحبوب وبالأخص إذا كانت البشرة دهنية.

2 ملعقة عصير ليمون خمس ملاعق من قشر الحليب.

نحضر اناء ونضع فيه جميع المكونات من عصير الليمون و قشطة الحليب.

نقوم بمزجهم جيدا.

نبدأ في وضع هذا المزيج على البشرة، وبالأخص المنطقة الموجودة تحت العين والمنطقة الموجود بها التجاعيد.

تغسل البشرة جيدا، بعد مرور 20 دقيقة.

هذه الوصفة يجب أن يتم تكرارها على الأقل مرة يوميا، ولكن عند مرور شهر سوف نحصل على النتائج المبهرة، الرائعة من التخلص من التجاعيد، والهالات السوداء واجهاد البشرة.

نجد أن تجاعيد الوقت البشره لا تأتي بدون سبب، ولكنها تأتي من خلال عدة أسباب مختلفة لابد أن نتعرف عليها حتى يمكننا أن التخلص نهائيا من هذه التجاعيد بشكل مباشر دون حدوث أي مشاكل في البشرة، والأسباب التي تأتي من هذه التجاعيد تكون كالتالي:-

التقدّم بالعمر:

تقدم العمر هو من أكثر الأشياء التي من المؤكد أن تسبب التجاعيد للبشرة لان في هذا الوقت تصبح البشره ليس لديها كمية الزيوت الطبيعية، كما أنها تقلل من مرونة البشرة، كما تقوم البشرة بالجفاف كامل مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وبعض الخطوط والهالات السوداء.

للاشعة فوق البنفسجيّة: