طريقة عمل صابونة الليمون لتفتيح البشرة وجعلها نضرة ومشرقة

تستخدم صابونة الليمون للعناية بالبشرة وتفتيحها، فهي تحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات التي تمنح البشرة نضارة ونعومة وترطيب، تجعلك لا تحتاجين لوضع الكريمات أو مساحيق المكياج، وتتميز أيضاً بحماية البشرة من التجاعيد وتقضى على البقع الداكنة، وتتميز أيضاً بسهولة عملها في المنزل فمكوناتها طبيعية جداً، لذلك تعتبر هي علاجاً فعالاً للتخلص من البثور وحب الشباب وتقليل المسام الكبيرة، ويمكن استخدامها للجسم نظراً لما تحتوي عليه من رائحة الليمون الجميلة، التي تجعلها تستخدم كمزيل للعرق والتخلص من رائحته الكريهة، لذلك سنقدم لكي طريقة تحضير صابونة الليمون في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل صابونة الليمون

تتكون صابونة الليمون العطرية من مكونات معدودة ولكنها تمنحك مميزات عديدة وهي كالتالي:ـ

صابونة طبيعية مبشورة ناعم.

3 أكواب من الماء.

ملعقة من زيت الليمون العطري.

ملعقة من قشر الليمون المجفف.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير صابونة الليمون في المنزل بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:ـ

نضع وعاء على النار ونضيف إليه الصابونة المبشورة، ونتركه حتي يذوب تماماً. بعد ذلك يتم خلط الماء مع زيت الليمون العطري وقشر الليمون المجفف. ثم نضيف الماء المخلوط بالمكونات، إلى وعاء الصابون ونتركه على نار هادئة حتي الغليان. بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه لكي يبرد، ثم يصب في القوالب المخصصة لعمل الصابون، وعندما يجف تماماً يصبح جاهزاً للاستعمال، يستخدم مباشرة على البشرة ويمنح البشرة بياضاً وتفتيح خلال أول أسبوع من استخدامه، يمكن عمل كميات كبيرة من الصابونة وحفظه في الثلاجة.

طريقة تحضير قشر الليمون المجفف

يتم تجفيف قشر الليمون بطريقتين، هما أشعة الشمس واستخدام الفرن ونقوم بتحضيره بإضافة كمية من الماء في إناء على النار، ونضيف إليه حبات الليمون ونتركه لكي يغلى جيداً ثم نرفعه من على النار، ونعمل على تصفيته جيداً من الماء ثم نضعه في صينية ونعرضه لأشعة الشمس والهواء لمدة أسبوع حتي يجف تماماً، يمكن الاستغناء عن أشعة الشمس باستخدام الفرن نقوم بتعريض قشر الليمون الذي تم تصفيته إلى درجة حرارة الفرن المنخفضة لمدة ثلاثة أيام أو أربعة.