مقشر طبيعي قوي لتبييض وتقشير وازالة الجلد الميت من جسم العروس في دقائق

تهتم كل عروسة قبل زفافها إهتمام كبيرا بالجسم فتريد البحث عن كيفية تبييض وتقشير الجسم، حيث يساعد التقشير علي توحيد لون الجسم ويعطي جمال وبياض بالنسبة للمرأة ويكونو من أهم صفاتها التي تتميز بها، ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية ويجدد خلايا البشرة بطريقة سريعة فإنه يزيل خلايا الجلد الميت بالجسم. ويستخدم للتقشير مواد خشنة قد تكون طبيعية وجميع مكوناتها متوافرة في المنزل، وقد تكون المواد التي توجد في الأسواق ولها منتجات كثيرة.
ينصح بعد تقشير الجسم كثيرا لأنه قد يسبب هذا إلي جفاف بشرة الجسم، ولكن يجب تقشير الجسم مرتين فقط أسبوعيا وكل هذا يرجع إلي عاملين أساسيين وهما طبيعة الجسم فإن البشرة الدهنية تحتاج إلي تقشير أكثر من البشرة الحساسة، ويتأثر التقشير أيضا بطبيعة المناخ حيث ينصح بإستخدام التقشير كثيرا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الدافئة لأن هذه المناطق تعمل علي تراكم الجلد الميت الذي لا بد من تقشيرة والحصول علي لون الجسم المطلوب.خلطة الليمون والعسل
ولكي تحصل العروسة علي بياض الجسم ورونقه يجب ضرورة الإلتزام بهذه الخلطات الطبيعية والتي نتعرف عليها هنا في هذا المقال وهي:
نقوم بإحضار وعاء ونعصر فيه ليمونة ثم نضع ملعقتان من العسل وملعقة زيت زيتون وملعقة من السكر الخشن ونخلطهم جيدا وقبل وضع الخليط علي الجسم يجب تنظيف الجسم بإستخدام ليفة لتقشير الجلد الميت، ثم نضع هذا الخليط علي الجسم و عند إزالته نستخدم فوطه جافة ونغسل الجسم جيدا بماء بارد.وصفة الحليب
يحتوي الحليب علي حمض اللبنيك وهذا يساعد عبئ التخلص من إزالة خلايا الجلد الميتة، حيث نقوم بإحضار عدد من أكواب الحليب ونضيف إليهم بياض بيض أو ماء الإستحمام ثم يتم فرده علي الجسم.خلطة زيت الأفوكادو والخيار والسكر البني
نضع ملعقة من زيت الأفوكادو في طبق ونضيف الخيار والسكر البني ويتم خلطهم جيدا، ثم نضع هذا الخليط علي الجسم مع التدليك لمدة ربع ساعة ونغسل الجسم بالماء وتكرر هذه الطريقة مرة في الأسبوع لتقشير الجسم والحصول علي بشرة ناعمة.وصفة السكر
بإضافة كوب سكر وثلث كوب زيت زيتون وعشر قطرات من الزيت العطري، ونخلطهم ويوضع علي الجسم لمدة دقائق ويتم إزالته بفوطه مبللة ونغسل الجسم جيدا بالماء وتكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع. كما أن توجد خلطات آخري عديده لتقشير وتبييض جسم العروسة فإنه يمكن إستخدام فرشاة جافة، أو بيكربونات الصودا أو خل التفاح، فكل هذا يساعد في الحصول علي نعومة الجسم وترطيبه وبياضه ويجعله أكثر جمالا.
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تهتم كل عروسة قبل زفافها إهتمام كبيرا بالجسم فتريد البحث عن كيفية تبييض وتقشير الجسم، حيث يساعد التقشير علي توحيد لون الجسم ويعطي جمال وبياض بالنسبة للمرأة ويكونو من أهم صفاتها التي تتميز بها، ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية ويجدد خلايا البشرة بطريقة سريعة فإنه يزيل خلايا الجلد الميت بالجسم. ويستخدم للتقشير مواد خشنة قد تكون طبيعية وجميع مكوناتها متوافرة في المنزل، وقد تكون المواد التي توجد في الأسواق ولها منتجات كثيرة.
ينصح بعد تقشير الجسم كثيرا لأنه قد يسبب هذا إلي جفاف بشرة الجسم، ولكن يجب تقشير الجسم مرتين فقط أسبوعيا وكل هذا يرجع إلي عاملين أساسيين وهما طبيعة الجسم فإن البشرة الدهنية تحتاج إلي تقشير أكثر من البشرة الحساسة، ويتأثر التقشير أيضا بطبيعة المناخ حيث ينصح بإستخدام التقشير كثيرا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الدافئة لأن هذه المناطق تعمل علي تراكم الجلد الميت الذي لا بد من تقشيرة والحصول علي لون الجسم المطلوب.خلطة الليمون والعسل
ولكي تحصل العروسة علي بياض الجسم ورونقه يجب ضرورة الإلتزام بهذه الخلطات الطبيعية والتي نتعرف عليها هنا في هذا المقال وهي:
نقوم بإحضار وعاء ونعصر فيه ليمونة ثم نضع ملعقتان من العسل وملعقة زيت زيتون وملعقة من السكر الخشن ونخلطهم جيدا وقبل وضع الخليط علي الجسم يجب تنظيف الجسم بإستخدام ليفة لتقشير الجلد الميت، ثم نضع هذا الخليط علي الجسم و عند إزالته نستخدم فوطه جافة ونغسل الجسم جيدا بماء بارد.وصفة الحليب
يحتوي الحليب علي حمض اللبنيك وهذا يساعد عبئ التخلص من إزالة خلايا الجلد الميتة، حيث نقوم بإحضار عدد من أكواب الحليب ونضيف إليهم بياض بيض أو ماء الإستحمام ثم يتم فرده علي الجسم.خلطة زيت الأفوكادو والخيار والسكر البني
نضع ملعقة من زيت الأفوكادو في طبق ونضيف الخيار والسكر البني ويتم خلطهم جيدا، ثم نضع هذا الخليط علي الجسم مع التدليك لمدة ربع ساعة ونغسل الجسم بالماء وتكرر هذه الطريقة مرة في الأسبوع لتقشير الجسم والحصول علي بشرة ناعمة.وصفة السكر
بإضافة كوب سكر وثلث كوب زيت زيتون وعشر قطرات من الزيت العطري، ونخلطهم ويوضع علي الجسم لمدة دقائق ويتم إزالته بفوطه مبللة ونغسل الجسم جيدا بالماء وتكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع. كما أن توجد خلطات آخري عديده لتقشير وتبييض جسم العروسة فإنه يمكن إستخدام فرشاة جافة، أو بيكربونات الصودا أو خل التفاح، فكل هذا يساعد في الحصول علي نعومة الجسم وترطيبه وبياضه ويجعله أكثر جمالا.
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