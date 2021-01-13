كورس كامل!! خلطة تطويل وتكثيف الشعر بسرعة رهيبة وشامبو طبيعي لمنع التساقط فوراً

لدينا اليوم كورس كامل للعناية الأسبوعية بالشعر إذا كنت تبحثين عن الطول والكثافة ومنع التساقط، يتضمن هذا الكورس العلاجي الفريد خلطة لزيادة طول الشعر بسرعة رهيبة وكذلك زيادة كثافته وسمكه بفاعلية، بالاضافة إلى شامبو طبيعي غير تقليدي لمنع التساقط فوراً، هذا الكورس مضمون النتيجة كل مكوناته طبيعية وذات فوائد وقيمة غذائية كبيرة للشعر وينصح به العديد من خبراء العلاج بالأعشاب، يمكنك استعمال الخلطة مرة واحدة في الأسبوع ثم تستخدمين الغسول الطبيعي بعد مرور 3 أيام وهكذا، بحيث يتم استخدام وصفة واحدة كل ثلاثة أيام، ولا تقلقي فالوصفة الأولى لا تحتاج لغسل الشعر بالشامبو.

خلطة تطويل وتكثيف الشعر بسرعة رهيبة

تتكون الوصفة الأولى من 4 حبات من الثوم بقشره، كوب من الماء، حبة واحدة البصل الأحمر، 4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع، ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم، ملعقتين كبيرتين من زيت اللافندر، شامبو من نوع جيد ويفضل أن يكون شامبو الاطفال، يتم تحضير اناء للطهي ثم يُضاف إليه مقدار الثوم ومقدار الماء ثم يُرفع الإناء على نار متوسطة حتى يتم الغليان جيدا، ومن جانب آخر يتم تقشير حبة البصل ثم يتم بشرها وتصفيتها للحصول على ماء بصل. يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه ماء البصل وماء الثوم المغلي ثم يتم إضافة مقدار زيت الخروع وزيت السمسم وزيت اللافندر ويتم المزج جيدا، ثم يوضع هذا الخليط علي شامبو الأطفال ويترك لمدة لا تقل عن يوم كامل، يُستخدم الشامبو لغسل الشعر لزيادة طوله وكثافته بسرعة فائقة، ثم يُترك لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يشطف بالماء جيدا.

شامبو طبيعي لمنع تساقط الشعر

يمكنك تحضير هذا الغسول الطبيعي من منزلك بكل سهولة ويمكنك استخدامه بمفرده مرتين في الأسبوع كبديل رائع عن الشامبو، أو تستطيعين استخدامه مرة واحدة في الأسبوع مع استعمال الخلطة السابق ذكرها، حيث يعمل على تنظيف فروة الرأس بعمق ومحاربة الالتهابات والقشرة ومنع تساقط الشعر، أنصحك باستخدامه لما له من نتيجة رائعة سوف تلمسينها بنفسك مع أول أسبوع من الاستخدام، ويتكون هذا الغسول من صابون الغار، زيت اللافندر، نبات الروزماري، عدد 4 كبسولات من فيتامين E، زيت جوز هند، بالاضافة إلى قليل من عسل النحل، ويمكنك إحضار هذه العناصر من محلات العطارة فهي منتشرة بشكل كبير.

لتحضير غسول الشعر يتم وضع ملعقة من الروزماري المطحون في إناء به مقدار كوب من الماء، ثم يتم رفعه على النار حتى درجة الغليان ومن ثم تصفيته والاحتفاظ بالمغلي في كوب، ومن ناحية أخرى يتم خلط ملعقة أخرى من الروزماري المطحون مع 4 ملاعق من صابون غار في وعاء، ثم يتم إضافة كبسولات فيتامين E وملعقتين من عسل النحل وملعقة من زيت جوز الهند ثم تقليب المكونات جيدً، وفي الخطوة الأخيرة يتم إضافة مغلي الروزماري وزيت اللافندر وخلط المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على قوام مشابه للغسول، ويتم الاحتفاظ بالخليط في زجاجة شامبو فارغة ووضعه في الثلاجة للاستخدام بغرض منع تساقط الشعر مرتين في الأسبوع.