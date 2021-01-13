أقوي طرق طبيعية سحرية للتخلص من شيب الشعر وظهور الشعر الابيض المبكر الي الابد في دقائق 

أقوي طرق طبيعية سحرية للتخلص من شيب الشعر وظهور الشعر الابيض مشكلة الشيب أو ظهور الشعر الأبيض مشكلة تواجهنا في المراحل العمرية المختلفة كما يمكننا أن نقوم ببعض الطرق للتخلص من الشيب والشعر المبكر بعدة طرق مختلفة وخطوات متعددة من استخدام وصفات طبيعية لأنها لا تسبب لنا اضرار ولا تعمل على تساقط الشعر مثل المواد الكيميائية الضارة من الصبغه وعمليات تجميل تغيير لون الشعر.

الأملج وزيت جوز الهند

الاملج من أكثر المنتجات الطبيعية المميز تساعد على التخلص من الشيب المبكر والشعر الأبيض بالإضافة إلى زيت الجوز الهند المميز والرائع، التي يعمل على نعومة الشعر وتتخلص من بعض المشاكل التي توجع الشعر إذا كان من تساقطه وتقصفه.

المكونات:

نصف كوب من الاملج المطحون.

خمس ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

نبدأ في وضع اناء على النار ونقوم بإضافة الاملج مع إضافة زيت جوز الهند.

و بعد تدفئة هذا الزيت نقوم بوضعه في زجاجة محكمة الغلق.

نبدأ في استخدام هذا النوع من الزيت على الشعر مع التدليك المستمر.

نقوم بتغطية فروة الرأس ونتركه لمدة 45 دقيقة.

كما يمكنناً أن نترك وايضا ليلة كاملة.

نغسل الشعر بشكل جيد استخدام البلسم الخفيف على الشعر والشامبو المميز الخالي من المواد الضارة الكبريتات.

نقوم بتكرار هذه الوصفة على الأقل مرتين في الاسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج المميزة من التخلص من الشيب المبكر والشعر الابيض

أصبح ظهور الشعر الابيض أو الشيب المبكر لدى العديد من الأسباب المختلفة والتي يجب أن نتعرف عليها حتى نتجنب حدوثها، ونتجنب ظهور الشعر الابيض والشيب المبكر، ونبدأ بعد علاجها بالطرق الطبيعية لذلك اسباب الشعر الابيض تكون كالتالي:-