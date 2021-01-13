طريقة عمل لوشن الليمون والزبادي لتفتيح الجسم بشكل سريع جداً

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يتميز لوشن الليمون والزبادي بأنه يساهم بشكل كبير في تفتيح البشرة، وإعطائها رائحة عطرية جذابة تميل إليها كثير من النساء، فهي تساعد في التخلص من رائحة العرق التي يتعرض لها كثير من الناس وتسبب لهم الإحراج وخاصة في فصل الصيف، لذلك نجد الكثير يبحث عن طرق إعداده في المنزل بمكونات طبيعية لا تسبب ضرراً للبشرة بل تزيد من تفتيحها ونعومتها، ويعتبر الليمون من أفضل المكونات المستخدمة في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها فهو يعتبر مطهر للبشرة، ولكن يجب عند استخدامه عدم التعرض لأشعة الشمس ويحذر استخدامه من قبل الأشخاص اللذين لديهم حساسية من استخدامه، كما يعمل الزبادي أيضاً على ترطيب البشرة بشكل كبير، ومن خلال هذا المقال سنقدم طريقة عمل لوشن الليمون والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم.مكونات عمل لوشن الليمون والزبادي لتفتيح الجسم
مكونات عمل معطر الجسم بسيطة جداً ومتوفرة في كل منزل فهي مكونات طبيعية وهي كما يلي:ـ
- علبة زبادي (غير محلي).
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
يتم تحضير لوشن الليمون والزبادي العطري الذي يمنح الجسم رائحة جميلة بخطوات بسيطة جداً ومميزة وهي كما يلي:ـ
- في طبق متوسط الحجم يتم خلط الزبادي الذي لا يحتوي على السكر مع ملعقة عصير الليمون، ويتم الخلط جيداً.
- بعد ذلك يتم إضافة ملعقة ماء الورد، ويتم التحريك بشكل جيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- يوضع اللوشن في برطماناً محكم الإغلاق، ثم يحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع أو عشرة أيام فقط.
- يوضع اللوشن على الجسم ثلاثة مرات يومياً، للحصول على بشرة ناعمة مثل الأطفال.
فوائد الليمون للبشرة والجسم
يحتوى الليمون على فوائد عديدة للجسم نظراً لما يحتوي عليه من عناصر غذائية هامة وتتمثل فوائده فيما يلي:ـ
- يحتوى الليمون على فيتامين c الذى يساعد في التخلص من التجاعيد.
- يقلل من ظهور البقع الداكنة الناتجة من التعرض لأشعة الشمس والأتربة.
- يستخدم للتخلص من الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه.
- يستخدم لتبيض الأظافر وتقويتها وتعزيز نموها، ويستخدم أيضاً لتبيض الأسنان.
- يتم خلطه مع مكونات أخرى، مثل الفازلين لعلاج تشققات القدم والشفتين.
الوسوم
يتميز لوشن الليمون والزبادي بأنه يساهم بشكل كبير في تفتيح البشرة، وإعطائها رائحة عطرية جذابة تميل إليها كثير من النساء، فهي تساعد في التخلص من رائحة العرق التي يتعرض لها كثير من الناس وتسبب لهم الإحراج وخاصة في فصل الصيف، لذلك نجد الكثير يبحث عن طرق إعداده في المنزل بمكونات طبيعية لا تسبب ضرراً للبشرة بل تزيد من تفتيحها ونعومتها، ويعتبر الليمون من أفضل المكونات المستخدمة في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها فهو يعتبر مطهر للبشرة، ولكن يجب عند استخدامه عدم التعرض لأشعة الشمس ويحذر استخدامه من قبل الأشخاص اللذين لديهم حساسية من استخدامه، كما يعمل الزبادي أيضاً على ترطيب البشرة بشكل كبير، ومن خلال هذا المقال سنقدم طريقة عمل لوشن الليمون والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم.مكونات عمل لوشن الليمون والزبادي لتفتيح الجسم
مكونات عمل معطر الجسم بسيطة جداً ومتوفرة في كل منزل فهي مكونات طبيعية وهي كما يلي:ـ
- علبة زبادي (غير محلي).
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
يتم تحضير لوشن الليمون والزبادي العطري الذي يمنح الجسم رائحة جميلة بخطوات بسيطة جداً ومميزة وهي كما يلي:ـ
- في طبق متوسط الحجم يتم خلط الزبادي الذي لا يحتوي على السكر مع ملعقة عصير الليمون، ويتم الخلط جيداً.
- بعد ذلك يتم إضافة ملعقة ماء الورد، ويتم التحريك بشكل جيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- يوضع اللوشن في برطماناً محكم الإغلاق، ثم يحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع أو عشرة أيام فقط.
- يوضع اللوشن على الجسم ثلاثة مرات يومياً، للحصول على بشرة ناعمة مثل الأطفال.
فوائد الليمون للبشرة والجسم
يحتوى الليمون على فوائد عديدة للجسم نظراً لما يحتوي عليه من عناصر غذائية هامة وتتمثل فوائده فيما يلي:ـ
- يحتوى الليمون على فيتامين c الذى يساعد في التخلص من التجاعيد.
- يقلل من ظهور البقع الداكنة الناتجة من التعرض لأشعة الشمس والأتربة.
- يستخدم للتخلص من الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه.
- يستخدم لتبيض الأظافر وتقويتها وتعزيز نموها، ويستخدم أيضاً لتبيض الأسنان.
- يتم خلطه مع مكونات أخرى، مثل الفازلين لعلاج تشققات القدم والشفتين.
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