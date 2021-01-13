طريقة المعمول السعودي الفاخر يذوب في الفم هش وخفيف مثل الجاهز بالخطوات

طريقة المعمول السعودي الفاخر المعمول السعودي من أكثر المأكولات شهيا والتي يعتبر منتشرة، خلال في أنحاء العالم تتميز بطعمها الشهي المميز التي يمكن أن نقوم بتناولها بعد تناول وجبة الفطار أو يمكن استبدال وجبة الافطار بها بتناول المعمول السعودي بالاخص إذا كانت الحشو الموجودة بها تختلف فهي رائعة في تناولها، وهي هشة العجينة، الخاصة بالمعمول السعودي، كما أنها متميزة جدا يمكن تناولها سادة، أو محشية بالعجوة أو الشوكولاتة، أو بالملبن كما يمكن أيضا أن نقوم بتحضيرها من داخل المنزل باسهل الطرق واسرعها وذلك من خلال عدة خطوات سهلة وغير مكلفة بالمرة. طريقة المعمول السعودي الفاخر طريقة المعمول السعودي الفاخر المكوّنات الخاصة بالمعمول:- كيلو من الدقيق الابيض الفاخر الخاص بالحلويات ملعقة البيكنج باودر.

ربع ملعقة من الملح.

كوب من الزبدة ويفضل أن تكون غير مملحة.

خمس ملاعق من السمن النباتي.

اثنين بيضة.

ملعقة فانيليا سائلة أو جافة. طريقة تحضير عجينة المعمول، دمج جميع المكونات في اناء ونقوم بجمعهم بشكل جيد.

كما يمكننا في هذه الخطوة أن نستخدم العجانة لكي يقوم بعمل العجين بشكل جيد.

نقوم باضافة السمن النباتي بشكل قطرات على الخلاط وهو يعمل.

ونقوم ايضا بخفق البيض ونضيف اليها الفانيليا.

ونقوم بضربهم بشكل جيد.

كما يجب أن نقوم بالاستمرار فى هذا العجن باستخدام العجانة الكهربائية.

نقوم باخذ العجينة، ونضعها على ايدينا ونقوم بعمل كور صغيرة الحجم.

نبدا بوضع الحشوه داخل هذه الكرة.

ويمكن الآن أن نقوم بغلق العجين بشكل جيد من جميع الجهات.

ويفضل أن تكون هذه الكرة بشكلها الطبيعي والصغير كما هي وذلك لأنها قد تتضاعف بعد دقائق من تركها.

نقوم بتكرار هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجين بالكامل.

ثم نقوم بوضع المعمول السعودي في الصينية.

ونتركها لمدة عشر دقائق.

نقوم بادخال الفرن سوف يأخذ اللون الذهبى المميز.

نقوم باخراجه ويجب أن نأت أنه تم نضجه.

نقوم بتقديمها للضيوف في أطباق التقديم.

يمكننا أن نقوم بحشو المعمول السعودي بعدة طرق وخطوات حسب الرغبة. الوسوم

طريقة المعمول السعودي الفاخر المعمول السعودي من أكثر المأكولات شهيا والتي يعتبر منتشرة، خلال في أنحاء العالم تتميز بطعمها الشهي المميز التي يمكن أن نقوم بتناولها بعد تناول وجبة الفطار أو يمكن استبدال وجبة الافطار بها بتناول المعمول السعودي بالاخص إذا كانت الحشو الموجودة بها تختلف فهي رائعة في تناولها، وهي هشة العجينة، الخاصة بالمعمول السعودي، كما أنها متميزة جدا يمكن تناولها سادة، أو محشية بالعجوة أو الشوكولاتة، أو بالملبن كما يمكن أيضا أن نقوم بتحضيرها من داخل المنزل باسهل الطرق واسرعها وذلك من خلال عدة خطوات سهلة وغير مكلفة بالمرة. طريقة المعمول السعودي الفاخر طريقة المعمول السعودي الفاخر المكوّنات الخاصة بالمعمول:- كيلو من الدقيق الابيض الفاخر الخاص بالحلويات ملعقة البيكنج باودر.

ربع ملعقة من الملح.

كوب من الزبدة ويفضل أن تكون غير مملحة.

خمس ملاعق من السمن النباتي.

اثنين بيضة.

ملعقة فانيليا سائلة أو جافة. طريقة تحضير عجينة المعمول، دمج جميع المكونات في اناء ونقوم بجمعهم بشكل جيد.

كما يمكننا في هذه الخطوة أن نستخدم العجانة لكي يقوم بعمل العجين بشكل جيد.

نقوم باضافة السمن النباتي بشكل قطرات على الخلاط وهو يعمل.

ونقوم ايضا بخفق البيض ونضيف اليها الفانيليا.

ونقوم بضربهم بشكل جيد.

كما يجب أن نقوم بالاستمرار فى هذا العجن باستخدام العجانة الكهربائية.

نقوم باخذ العجينة، ونضعها على ايدينا ونقوم بعمل كور صغيرة الحجم.

نبدا بوضع الحشوه داخل هذه الكرة.

ويمكن الآن أن نقوم بغلق العجين بشكل جيد من جميع الجهات.

ويفضل أن تكون هذه الكرة بشكلها الطبيعي والصغير كما هي وذلك لأنها قد تتضاعف بعد دقائق من تركها.

نقوم بتكرار هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجين بالكامل.

ثم نقوم بوضع المعمول السعودي في الصينية.

ونتركها لمدة عشر دقائق.

نقوم بادخال الفرن سوف يأخذ اللون الذهبى المميز.

نقوم باخراجه ويجب أن نأت أنه تم نضجه.

نقوم بتقديمها للضيوف في أطباق التقديم.

يمكننا أن نقوم بحشو المعمول السعودي بعدة طرق وخطوات حسب الرغبة.

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