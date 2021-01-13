الكريم السحري العجيب في التفتيح الفوري وشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط بالكامل 

الكريم السحري العجيب في التفتيح الفوري لابد أن تقوم يا عزيزتي بشكل مستمر بترطيب البشرة حتى لا تصاب بالجفاف ولكن لابد أن تتجنب مخاطر استخدام الكريمات الجاهزة التي تقوم بشرائها من محلات مستحضرات التجميل لأنها سوف تؤثر على خلايا البشرة مما يؤدي الى ظهور تجاعيد واجهات للبشرة، ومن المؤكد أن تسبب حبوب، وهالات سوداء لذلك يمكنك أن تقومي بإعداد و تحضير كريم مغذي ومبيض للبشرة من داخل المنزل بمكونات طبيعية، وزيوت مستخلصة من الطبيعة لأنها سوف تحمي البشرة من كافة المشاكل التي يمكن أن تحدث لها إذا كان من العوامل الخارجية أو من استخدامك لبعض أدوات التجميل الغير صالحة.

الكريم السحري العجيب في التفتيح الفوري وشد البشرة

يتميز النعناع بأن لديه العديد من الفوائد المتميزة التي يحتاجها البشرة فهو مرطب قوي يعمل على ترطيب وتفتيح البشرة، ويدخل في جميع الكريمات التي يمكن أن نقوم بشرائها باغلى الأثمان لذلك يمكن أن تقومي بعمل كريم مغذي للبشرة ويرطب البشرة من النعناع والخيار.

المكوّنات:

كوب نعناع.

قشر الخيار.

ملعقة من عصير الليمون.

ربع كوب من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من اللوز

نحضر اناء عميق ونضع فيه النعناع و قشر الخيار.

نقوم بترك هذا لمدة خمس ايام بعد انتهاء هذه المدة نجد أن الخيار والنعناع بشكل كامل.

نبدأ في تطحن جميع المكونات.

وأن نقوم باضافة الفازلين وعصير الليمون.

ندمج هذه المكونات بشكل جيد.

نقوم بوضع هم في اناء أو قارورة ويفضل أن تكون نظيفة.

قومي باستخدامها قبل النوم مباشرةً.

سوف يعمل على نضارة البشرة والحفاظ عليها وسوف تظل ناعمة.

فوائد النعناع والخيار للبشرة