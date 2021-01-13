تبييض اسنانك الصفراء فى المنزل فى خلال 3 دقائق بوصفات طبيعيه وفعاله

تبييض اسنانك الصفراء فى المنزل فى خلال 3 دقائق يعتبر تبييض الأسنان من الأمور السهلة التي تعمل على إزالة التصبغات الموجودة على الأسنان من خلال الاستعانة بمواد مبيضة، مما يعطي لها لون أبيض ناصع، ولكن هذه المواد قد تكون غير مجدية في بعض الأحيان مع أنواع معينة من التصبغات مثل التي تتميز باللون الرمادي أو البني، بالإضافة إلى الأسنان التي تكون مغطاه بالحشوات، وهناك وصفات وطرق طبيعية تساعد على تبييض الأسنان بطريقة واضحة وسريعة مع الحفاظ عليها، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على أهم هذه الوصفات. طريقة تبييض اسنانك في المنزل في 3 دقائق:- طريقة تبييض اسنانك في المنزل في 3 دقائق:- مكونات الوصفة:- عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء من الزجاج ونضع به بيكربونات الصوديوم مع عصير الليمون ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نضع هذا الخليط فوق الأسنان باستخدام أصابع اليد، ونتركه لمدة لا تقل عن أربع دقائق. ثم نغسل الأسنان بالماء البارد فقط، ونقوم بعمل هذه الطريقة مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ فرقًا واضحًا. وصفة الخل لتبييض الأسنان خلال ثلاث دقائق فقط:- وصفة الخل لتبييض الأسنان خلال ثلاث دقائق فقط:- مكونات الوصفة:- نصف كوب من الماء الفاتر.

ملعقة ونصف من الخل الأبيض. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر الماء الفاتر ونضيف له الخل ونقلب جيدًا، ثم نستخدم هذا الخليط كمضمضة. ثم نقوم بغسل الأسنان باستخدام المعجون بالطريقة العادية. نستمر على تطبيق هذه الوصفة يومياً وسوف نلاحظ الفرق خلال بضعة أيام. وصفة الزنجبيل لإزالة صفار الأسنان وتبييض الأسنان:- وصفة الزنجبيل لإزالة صفار الأسنان وتبييض الأسنان:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ليمونة متوسطة الحجم.

معجون أسنان. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- في وعاء بلاستيكي نضع الزنجبيل والملح ونعصر عليهم الليمونة ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة معجون الأسنان ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضع كمية مناسبة من هذا الخليط على الفرشاة المخصصة لغسل الأسنان ونغسل بها الأسنان برفق. ثم نقوم بغسل الأسنان باستخدام الماء البارد. نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرتين كل أسبوع حتى لا يؤدي الاستخدام المتكرر للوصفة إلى الإصابة بالتهاب اللثة. الوسوم

تبييض اسنانك الصفراء فى المنزل فى خلال 3 دقائق يعتبر تبييض الأسنان من الأمور السهلة التي تعمل على إزالة التصبغات الموجودة على الأسنان من خلال الاستعانة بمواد مبيضة، مما يعطي لها لون أبيض ناصع، ولكن هذه المواد قد تكون غير مجدية في بعض الأحيان مع أنواع معينة من التصبغات مثل التي تتميز باللون الرمادي أو البني، بالإضافة إلى الأسنان التي تكون مغطاه بالحشوات، وهناك وصفات وطرق طبيعية تساعد على تبييض الأسنان بطريقة واضحة وسريعة مع الحفاظ عليها، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على أهم هذه الوصفات. طريقة تبييض اسنانك في المنزل في 3 دقائق:- طريقة تبييض اسنانك في المنزل في 3 دقائق:- مكونات الوصفة:- عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء من الزجاج ونضع به بيكربونات الصوديوم مع عصير الليمون ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نضع هذا الخليط فوق الأسنان باستخدام أصابع اليد، ونتركه لمدة لا تقل عن أربع دقائق. ثم نغسل الأسنان بالماء البارد فقط، ونقوم بعمل هذه الطريقة مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ فرقًا واضحًا. وصفة الخل لتبييض الأسنان خلال ثلاث دقائق فقط:- وصفة الخل لتبييض الأسنان خلال ثلاث دقائق فقط:- مكونات الوصفة:- نصف كوب من الماء الفاتر.

ملعقة ونصف من الخل الأبيض. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر الماء الفاتر ونضيف له الخل ونقلب جيدًا، ثم نستخدم هذا الخليط كمضمضة. ثم نقوم بغسل الأسنان باستخدام المعجون بالطريقة العادية. نستمر على تطبيق هذه الوصفة يومياً وسوف نلاحظ الفرق خلال بضعة أيام. وصفة الزنجبيل لإزالة صفار الأسنان وتبييض الأسنان:- وصفة الزنجبيل لإزالة صفار الأسنان وتبييض الأسنان:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ليمونة متوسطة الحجم.

معجون أسنان. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- في وعاء بلاستيكي نضع الزنجبيل والملح ونعصر عليهم الليمونة ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة معجون الأسنان ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضع كمية مناسبة من هذا الخليط على الفرشاة المخصصة لغسل الأسنان ونغسل بها الأسنان برفق. ثم نقوم بغسل الأسنان باستخدام الماء البارد. نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرتين كل أسبوع حتى لا يؤدي الاستخدام المتكرر للوصفة إلى الإصابة بالتهاب اللثة.

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