اقوى ماسك لشد الوجه بالكولاجين الامريكى وبمفعول البوتوكس ويقضى نهائيا على تجاعيد الوجه والرقبه وكانك فى العشرين من عمرك

ماسك معجزه بديل البوتكس لشد الوجه والرقبه إذا كنتِ ترغبين أن تحصلين على بشرة مشدودة خالية من الترهلات يمكنك استخدام أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وجعلها مشرقة وجذابة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد طبيعية 100% مضمونة مجربة تعوض البشرة ما تفقده من مادة الكولاجين التي تساعد على دعمه بالبشرة.

ماسك معجزه بديل البوتكس لشد الوجه والرقبه

يوجد العديد من المواد الطبيعية التي تستخدم في شد الوجه والبشرة بفاعلية وقدرة فائقة، حيث جميعها يحتوي على مواد متميزة تفيد بشرتك يتم استخدامها كما يلي:

يحتوي البيض على مجموعة من البروتينات التي تعمل على التخلص من ترهلات البشرة، بالإضافة إلى أن الزبادي تخلص البشرة من الحبوب والبقع كما أنها من الوصفات التي تمتلك عناصر تقوم بتقشير البشرة.

بياض بيضة.

4/1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة زبادي.

قومي بفصل بياض البيض عن الصفار ثم قومي بإضافة الزبادي والسكر، ثم يتم وضع الخليط على الوجه واتركيه حتى أن يجف تماماً.

ثم بعد ذلك يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر، ثم يتم تكرار استخدام الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

يعمل الموز على التخلص من السموم المتراكمة بالجلد بالإضافة إلى أنه يحتوي على المعادن والفيتامينات الهامة جداً لشد الجلد والزنك والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وتخفيف ظهور علامات تقدم السن المبكرة.

1 حبة موز.

عصير ليمون.