الخلطة العجيبة لتسمين الوجه ونفخ الخدود خلطة رهيبة ونتيجة فورية

الخلطة العجيبة لتسمين الوجه ونفخ الخدود نجد أن أمتلاء الوجه يعطي منظر مميز لجميع النساء ويبدو اكثر جمالا كما أن الاشخاص دائما التي لديهم خدود سوف يكونوا اصغر سنا، لذلك نجد أن اغلب هذه النساء يقوموا باستخدام بعض مستحضرات التجميل لنفخ الخدود وتسمينها وذلك يؤثر بشكل سلبي فيما بعد لان أغلب هذه الاشياء قد تكون محملة بمادة الكورتيزون المسببة للعديد من الامراض الصحيه ولكن عند اتباع الوصفات الطبيعية، والزيوت المستخلصة من الطبيعة سوف نحصل على بشرة خالية من كافة المشاكل وتحصل ايضا على خدود ممتلئة.

الخلطة العجيبة لتسمين الوجه ونفخ الخدود

زيت الزيتون والحلبة لتسمين الوجه

زيت الزيتون يعمل على تفتيح البشرة، ويقوم بامتلاء الخدود وذلك بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة بزيت الزيتون بالإضافة إلى الحلبة التي تعمل على نفخ الخدود نفخ الجسم بالكامل إذا كنا بتناولها بشكل يومي لذلك خليط ما بين زيت الزيتون والحليب لعمل كريم متميز.

كمية بسيطة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من الحلبة المطحونة.

نبدأ في تحضير أناء ونضع فيه زيت الزيتون ونقوم بإضافة الحلبة المطحونة. ونبدا في دمج بشكل جيد نقوم باستخدام هذا الماسك على الخدود أو الاماكن المراد تسمينها. لا يمكن أن نقوم باضافة هذا الماسك على الانف لأنه سوف يعمل على تكبيرها بشكل غير لائق. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع سوف نحصل على نتائج مبهرة خلال شهر واحد من استخدامها.

ماء الورد لديه العديد من الفوائد المميزة التي يحتاجها الجسم بالكامل إذا كان الشعر أو البشره فهو يعتبر ترطيب ونعومة، للبشرة، وهو من ضمن المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية الخدود وتسمين الوجه في وقت قياسي.

ثلاث ملاعق من الجلسرين.

خمس ملاعق من ماء الورد.