أقوى خلطه طبيعيه للوجه تفتيح فوري من أول استعمال للعروسة ولأي بنوتة, ,لازالة التجاعيد وتبييض الوجه

الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة الجافة والدهنية يوجد الكثير من النساء أصحاب البشرة الجافة والبشرة الدهنية الذين يعانون من اسمرا البشرة وعدم توحيد لونها، لذا يبحثون كثيراً عن أفضل المنتجات والطرق التي تساعد على تفتيح البشرة بسرعة كبيرة، ولكن معظم المنتجات التجارية غير مفيدة أبداً للبشرة لأنها تحتوي على مكونات غير مفيدة للبشرة تماماً، فقد حرصنا أن نأتي لكِ اليوم بواحدة من أقوى الوصفات الطبيعية للبشرة.الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة الجافة والدهنية
بشرتك هي سر جمالك يجب الاعتناء بها جيداً لذا يجب أن تستخدمين الوصفات الطبيعية المفيدة لبشرتك ومنها ما يلي:وصفة العسل لتبيض البشرة الجافة:
يحتوي العسل على كثير من الخصائص المضادة للأكسدة التي تعمل على حماية البشرة الجافة، بالإضافة إلى أنها من الوصفات المميزة جداً التي تعمل على تفتيح البشرة سريعاً.المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة زيت لوز.
- 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض طبيعي.
- قطرات عصير الليمون.
- احضري وعاء نظيف ضعي به زيت اللوز وعسل النحل واللبن البودرة وقطرات الليمون، واخلطي جيداً حتى أن تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.
- قومي بتوزيع الخليط على البشرة النظيف واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم قومي بشطفها بالماء الفاتر.
- ولكي تحصلين على أعلى النتائج قومي بتكرار الوصفة كل يوم لمدة أسبوعين فهي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة.
هي الوصفات المفيدة جداً للبشرة فشور البرتقال تحتوي على عناصر فعالة ومفيدة للبشرة الدهنية، بالإضافة إلى أنه يخفف إفراز الدهون والتصبغات بالبشرة.المكونات:
- 2 ملعقة من بودرة قشر البرتقال.
- 2 ملعقة من ماء الورد.
- في وعاء قومي بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد واخلطيهم مع بعضهم جيداً.
- ثم يطبق الخليط على البشرة الدهنية وانتظري لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم شطف البشرة بالماء الفاتر.
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الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة الجافة والدهنية يوجد الكثير من النساء أصحاب البشرة الجافة والبشرة الدهنية الذين يعانون من اسمرا البشرة وعدم توحيد لونها، لذا يبحثون كثيراً عن أفضل المنتجات والطرق التي تساعد على تفتيح البشرة بسرعة كبيرة، ولكن معظم المنتجات التجارية غير مفيدة أبداً للبشرة لأنها تحتوي على مكونات غير مفيدة للبشرة تماماً، فقد حرصنا أن نأتي لكِ اليوم بواحدة من أقوى الوصفات الطبيعية للبشرة.الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة الجافة والدهنية
بشرتك هي سر جمالك يجب الاعتناء بها جيداً لذا يجب أن تستخدمين الوصفات الطبيعية المفيدة لبشرتك ومنها ما يلي:وصفة العسل لتبيض البشرة الجافة:
يحتوي العسل على كثير من الخصائص المضادة للأكسدة التي تعمل على حماية البشرة الجافة، بالإضافة إلى أنها من الوصفات المميزة جداً التي تعمل على تفتيح البشرة سريعاً.المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة زيت لوز.
- 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض طبيعي.
- قطرات عصير الليمون.
- احضري وعاء نظيف ضعي به زيت اللوز وعسل النحل واللبن البودرة وقطرات الليمون، واخلطي جيداً حتى أن تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.
- قومي بتوزيع الخليط على البشرة النظيف واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم قومي بشطفها بالماء الفاتر.
- ولكي تحصلين على أعلى النتائج قومي بتكرار الوصفة كل يوم لمدة أسبوعين فهي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة.
هي الوصفات المفيدة جداً للبشرة فشور البرتقال تحتوي على عناصر فعالة ومفيدة للبشرة الدهنية، بالإضافة إلى أنه يخفف إفراز الدهون والتصبغات بالبشرة.المكونات:
- 2 ملعقة من بودرة قشر البرتقال.
- 2 ملعقة من ماء الورد.
- في وعاء قومي بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد واخلطيهم مع بعضهم جيداً.
- ثم يطبق الخليط على البشرة الدهنية وانتظري لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم شطف البشرة بالماء الفاتر.
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