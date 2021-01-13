 لعمل عجينه البيتزا والفطائر هشة زى القطن في عشر دقائق ولجميع انواع المعجنات

لعمل عجينه البيتزا والفطائر هشة زى القطن في عشر دقائق عجينة بيتزا هشة وقطنية في عشر دقائق تكون من أهم أنواع العجائن التي توفر على النساء وربات البيوت الكثير من الوقت التي يبذلونه في تحضير عجائن مختلفة لأنواع عديدة من المعجنات والبيتزا والفطائر، فإذا كان لديكِ عزيمة وترغبين في تحضير أنواع كثيرة من المعجنات فاستعيني بهذه العجينة لأنها سوف توفر عليك الكثير من الوقت والمجهود.

طريقة عمل عجينة بيتزا هشة وقطنية في عشر دقائق

لعمل العجينة تحتاجين لبعض من المقادير الموجودة في كل مطبخ وبالفعل توجد في مطبخك ومنها ما يلي:

1 كوب وثلث دقيق أبيض منخول.

1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

1,5 كوب ماء للعجن.

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

احضري ربع كوب ماء ضعي به الخميرة والسكر والملح واخلطي جيداً حتى تذوب المكونات جيداً واتركيها حتى تتخمر لمدة 10 دقائق في مكان دافئ. احضري وعاء عميق ونظيف ضعي به الدقيق والحليب واخلطيهم مع بعضهم بملعقة خشبية ثم ضيفي خليط الخميرة واخلطي المكونات جيداً لتتجانس. ابدئي في العجن باستخدام اليد مع إضافة الزبدة المذابة واتركيها حتى ترتاح وتتخمر في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك سوف تلاحظين أن العجينة تضاعف حجمها ويمكنك تشكيلها واستخدامها في تحضير العديد من أنواع البيتزا المختلفة وأنواع أخرى من المعجنات والفطائر.

طريقة تحضير عجينة بيتزا هشة وقطنية:

عجينة العشر دقائق بدون حليب

المقادير:

5 كوب دقيق.

ربع كوب سكر.

2 كوب ماء فاتر.

نصف كوب زيت ذرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

طريقة التحضير: