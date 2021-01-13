خلطه كوريه سريه للقضاء على الشعر الابيض نهائيا وللابد في اقل من ساعة بدون اي صبغة وبمكونات طبيعية

الطرق الطبيعية للقضاء على الشعر الابيض هناك الكثير من النساء التي تعاني من ظهور الشعر الابيض ويعود ذلك لعدة أسباب مختلفة أهمها تغير في هرمونات الجسم أو قلة صبغة الميلانين التي تؤثر على لون الشعر الأصلي، كما أن سوء التغذية يؤدي إلى ظهور الشعر الابيض، ولكن سيدتي أنت بحاجة إلى علاج قوي وفعال للقضاء على الشعر الابيض نهائياً بدون استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة بالشعر.الطرق الطبيعية للقضاء على الشعر الابيض
يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تستخدم للقضاء على الشعر الابيض نهائياً بدون مواد كيماوية ومنها ما يلي:الشاي الأسود:
يعتبر من أكثر المواد الطبيعية التي تستخدم لعلاج الشعر الابيض حيث أنه يحتوي على مكونات وعناصر مضادة للأكسدة تمنع من نمو الشعر الابيض بالإضافة إلى أنها تزيد من فرصة رجوع الشعر للونه الطبيعي.المكونات:
2 ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.
1 كوب من الماء.طريقة الاعداد والاستخدام:
- قومي بغلي الشاي الأسود في الماء واتركي حتى يصل لدرجة عالية من الغليان ثم يترك حتى يتخمر لمدة 20 دقيقة.
- بعدها اتركيه حتى يصبح بالرد بعض الشيء، ثم يسكب على الشعر مع التدليك لمدة 5 دقائق على الأقل واتركيه على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- اغسلي الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو مع مراعاة اختيار شامبو خالي من الكبريت ومن ثم غسله بالبلسم.
- يتم تكرار مغلي الشاي الأسود من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع.
هي من الأوراق التي تحافظ على لون الشعر الطبيعي بالإضافة إلى أنها تساهم في استعادة اللون الطبيعي للشعر.المكونات:
- 1 كوب من الماء.
- زجاجة بخاخ.
- قليل من أوراق الميرمية.
- عليك بغلي أوراق الميرمية في الماء واتركيها لتتخمر لمدة 15 دقيقة.
- ترفع من على النار وتترك حتى تبرد ومن ثم يتم تصفيتها ووضعها في زجاجة بخاخ.
- يرش الشعر بالمزيج ويترك لمدة ساعتين ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو وتكرار الاستخدام 3 مرات في الأسبوع.
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الطرق الطبيعية للقضاء على الشعر الابيض هناك الكثير من النساء التي تعاني من ظهور الشعر الابيض ويعود ذلك لعدة أسباب مختلفة أهمها تغير في هرمونات الجسم أو قلة صبغة الميلانين التي تؤثر على لون الشعر الأصلي، كما أن سوء التغذية يؤدي إلى ظهور الشعر الابيض، ولكن سيدتي أنت بحاجة إلى علاج قوي وفعال للقضاء على الشعر الابيض نهائياً بدون استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة بالشعر.الطرق الطبيعية للقضاء على الشعر الابيض
يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تستخدم للقضاء على الشعر الابيض نهائياً بدون مواد كيماوية ومنها ما يلي:الشاي الأسود:
يعتبر من أكثر المواد الطبيعية التي تستخدم لعلاج الشعر الابيض حيث أنه يحتوي على مكونات وعناصر مضادة للأكسدة تمنع من نمو الشعر الابيض بالإضافة إلى أنها تزيد من فرصة رجوع الشعر للونه الطبيعي.المكونات:
2 ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.
1 كوب من الماء.طريقة الاعداد والاستخدام:
- قومي بغلي الشاي الأسود في الماء واتركي حتى يصل لدرجة عالية من الغليان ثم يترك حتى يتخمر لمدة 20 دقيقة.
- بعدها اتركيه حتى يصبح بالرد بعض الشيء، ثم يسكب على الشعر مع التدليك لمدة 5 دقائق على الأقل واتركيه على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- اغسلي الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو مع مراعاة اختيار شامبو خالي من الكبريت ومن ثم غسله بالبلسم.
- يتم تكرار مغلي الشاي الأسود من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع.
هي من الأوراق التي تحافظ على لون الشعر الطبيعي بالإضافة إلى أنها تساهم في استعادة اللون الطبيعي للشعر.المكونات:
- 1 كوب من الماء.
- زجاجة بخاخ.
- قليل من أوراق الميرمية.
- عليك بغلي أوراق الميرمية في الماء واتركيها لتتخمر لمدة 15 دقيقة.
- ترفع من على النار وتترك حتى تبرد ومن ثم يتم تصفيتها ووضعها في زجاجة بخاخ.
- يرش الشعر بالمزيج ويترك لمدة ساعتين ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو وتكرار الاستخدام 3 مرات في الأسبوع.
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