تحضير البسبوسة التركية الفاخرة في عشر دقائق في المنزل بأنجح الطرق مثل الجاهزة

تحضير البسبوسة التركية الفاخرة البسبوسة من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص والمشهورة في جميع الدول العربية فهي الحلوى المميزة التي نقوم بتقديمها بشكل مستمر في المناسبات، وأعياد الميلاد وايضا بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم وذلك بسبب أنها تتميز بالطعم الرائع والامكانيات البسيطة وسهولة تحضيرها لذلك نجد أغلب الاشخاص يقوم بالبحث عن طريقة عمل البسبوسة التركية في خلال عشر دقائق فقط وسوف نقوم بالتعرف على هذه الطريقة من خلال السطور القادمة.طريقة البسبوسة التركية في عشر دقائق في المنزل
البسبوسة تعتبر من الاطباق الاساسية الخاصة في شهر رمضان والتي يقوم بتناولها عدد كبير من العائلة، وذلك بسبب أنها تتميز بالطعم الرائع والتي يقوم بتناولها الكبار والصغار ولكن أغلب ربات البيوت يقوموا بالبحث بشكل مستمر عن طريق عمل البسبوسة التركية في 10 دقائق مثل جميع المطاعم والمحلات الكبرى لذلك الطريقة تكون كالتالي:-المكوّنات:-
- نحضر 2 كوب من دقيق البسبوسة السميد ويجب أن تكون ناعم.
- 5 ملاعق من الجوز هند.
- زيت نباتي يفضل ان يكون ربع كوب.
- ربع كوب من القشطة.
- ملعقه بيكنج باودر القليل من الزعفران.
- كوب وربع من السكر البودر.
- 2 بيضة
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من القشطة.
- نصف كوب من السكر البودر
طريقة التحضير تحضير صلصة التوفي:
- نبدأ في تحضير صلصة التوفي والتي يمكن أن نقوم بتجهيز اناء عميق.
- ونضع فيه السكر ونتركه فترة على النار حتى يصبح لونه ذهبي.
- من بعدها نقوم باضافة القشطة وقليل من الزبدة.
- وتبدأ في دمجهم جيدا.
- نبدا الان في وضع كمية الجوز هند ومضاف إليها القشطة والسميد الناعم.
- ويقوم بالتقليب بشكل جيد.
- ثم نضيف ملعقة من البيكنج باودر والسكر والزعفران.
- من هنا يمكننا أن نقوم باستخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متماسك.
- نبدأ في تحضير صينية نقوم بدهن الصينية كمية بسيطة من الزبدة.
- ونبدا في أضافة البسبوسة داخل الصينيه ونضع عليها صلصة التوفي.
- نقوم بتسخين الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة مئوية نقوم بادخال الصينية داخل الفرن ونتركها فترة بسيطة حتى يتم سواها.
- تبدأ باخراج الصينية و نقوم بتزيينها بشكل جيد باستخدام الزعفران.
- يتم تقديم البسبوسة التركية وهي ساخنة أفضل.
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تحضير البسبوسة التركية الفاخرة البسبوسة من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص والمشهورة في جميع الدول العربية فهي الحلوى المميزة التي نقوم بتقديمها بشكل مستمر في المناسبات، وأعياد الميلاد وايضا بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم وذلك بسبب أنها تتميز بالطعم الرائع والامكانيات البسيطة وسهولة تحضيرها لذلك نجد أغلب الاشخاص يقوم بالبحث عن طريقة عمل البسبوسة التركية في خلال عشر دقائق فقط وسوف نقوم بالتعرف على هذه الطريقة من خلال السطور القادمة.طريقة البسبوسة التركية في عشر دقائق في المنزل
البسبوسة تعتبر من الاطباق الاساسية الخاصة في شهر رمضان والتي يقوم بتناولها عدد كبير من العائلة، وذلك بسبب أنها تتميز بالطعم الرائع والتي يقوم بتناولها الكبار والصغار ولكن أغلب ربات البيوت يقوموا بالبحث بشكل مستمر عن طريق عمل البسبوسة التركية في 10 دقائق مثل جميع المطاعم والمحلات الكبرى لذلك الطريقة تكون كالتالي:-المكوّنات:-
- نحضر 2 كوب من دقيق البسبوسة السميد ويجب أن تكون ناعم.
- 5 ملاعق من الجوز هند.
- زيت نباتي يفضل ان يكون ربع كوب.
- ربع كوب من القشطة.
- ملعقه بيكنج باودر القليل من الزعفران.
- كوب وربع من السكر البودر.
- 2 بيضة
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من القشطة.
- نصف كوب من السكر البودر
طريقة التحضير تحضير صلصة التوفي:
- نبدأ في تحضير صلصة التوفي والتي يمكن أن نقوم بتجهيز اناء عميق.
- ونضع فيه السكر ونتركه فترة على النار حتى يصبح لونه ذهبي.
- من بعدها نقوم باضافة القشطة وقليل من الزبدة.
- وتبدأ في دمجهم جيدا.
- نبدا الان في وضع كمية الجوز هند ومضاف إليها القشطة والسميد الناعم.
- ويقوم بالتقليب بشكل جيد.
- ثم نضيف ملعقة من البيكنج باودر والسكر والزعفران.
- من هنا يمكننا أن نقوم باستخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متماسك.
- نبدأ في تحضير صينية نقوم بدهن الصينية كمية بسيطة من الزبدة.
- ونبدا في أضافة البسبوسة داخل الصينيه ونضع عليها صلصة التوفي.
- نقوم بتسخين الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة مئوية نقوم بادخال الصينية داخل الفرن ونتركها فترة بسيطة حتى يتم سواها.
- تبدأ باخراج الصينية و نقوم بتزيينها بشكل جيد باستخدام الزعفران.
- يتم تقديم البسبوسة التركية وهي ساخنة أفضل.
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