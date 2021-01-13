تحضير البسبوسة التركية الفاخرة في عشر دقائق في المنزل بأنجح الطرق مثل الجاهزة

تحضير البسبوسة التركية الفاخرة البسبوسة من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص والمشهورة في جميع الدول العربية فهي الحلوى المميزة التي نقوم بتقديمها بشكل مستمر في المناسبات، وأعياد الميلاد وايضا بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم وذلك بسبب أنها تتميز بالطعم الرائع والامكانيات البسيطة وسهولة تحضيرها لذلك نجد أغلب الاشخاص يقوم بالبحث عن طريقة عمل البسبوسة التركية في خلال عشر دقائق فقط وسوف نقوم بالتعرف على هذه الطريقة من خلال السطور القادمة.

البسبوسة تعتبر من الاطباق الاساسية الخاصة في شهر رمضان والتي يقوم بتناولها عدد كبير من العائلة، وذلك بسبب أنها تتميز بالطعم الرائع والتي يقوم بتناولها الكبار والصغار ولكن أغلب ربات البيوت يقوموا بالبحث بشكل مستمر عن طريق عمل البسبوسة التركية في 10 دقائق مثل جميع المطاعم والمحلات الكبرى لذلك الطريقة تكون كالتالي:-

نحضر 2 كوب من دقيق البسبوسة السميد ويجب أن تكون ناعم.

5 ملاعق من الجوز هند.

زيت نباتي يفضل ان يكون ربع كوب.

ربع كوب من القشطة.

ملعقه بيكنج باودر القليل من الزعفران.

كوب وربع من السكر البودر.

2 بيضة

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من القشطة.

نصف كوب من السكر البودر

: