اقوى طريقه لعمل  مقرمشات شيتوس تكفي الجميع بطرقه جميله وسهلة جربيها الان

اقوى طريقه لعمل مقرمشات شيتوس تكفي الجميع يعتبر الشيتوس من أشهر أنواع المقرمشات الصناعية، والتي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، ويتناولون كميات كبيرة منها للتسلية أثناء مشاهدة التلفزيون، ولكن معظم الأمهات يقلقن بشأن المكونات التي يتم استخدامها لعمل هذه المقرمشات، حيث أنها قد تكون غير صحية، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل الشيتوس في المنزل، وذلك للاطمئنان على صحة أولادها، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكي طريقة سهلة وسريعة لعمل الشيتوس بالبطاطس، يشبه كثيرًا الشيتوس الجاهز. مكونات مقرمشات الشيتوس:- حبة واحدة كبيرة من البطاطس.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم الجاف.

ربع ملعقة كبيرة من البصل الجاف.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الببريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

رشة من الشطة.

نكهة الجبنة.

كوب إلا ثلث من دقيق الذرة. طريقة تحضير أصابع الشيتوس:- أولاً نقوم بسلق البطاطس بشكل جيد ثم نقوم بتقشيرها ثم نضعها في وعاء ونهرسها جيدًا باستخدام هراسة البطاطس. ثم نضيف لها كل المكونات السابقة ونخلط جيدًا إلى أن نحصل على خليط طري ولين. ثم نأخذ مكبس البسكويت وندهنه من الداخل بالقليل من الزيت، ثم نقوم بوضع هذا الخليط به. نقوم باختيار الشكل المفضل ونقوم بتركيبه، نحضر مقلاة عميقة ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها على نار عالية حتى يسخن الزيت جيدًا. ثم نشكل العجين باستخدام مكبس البسكويت ونضعها في الزيت الغزير، ثم نخفف النار ونترك المقلاة على نار هادئة إلى أن ينضج تمامًا ويصبح لونه ذهبي. ثم نرفع الشيتوس من مقلاة الزيت ونضعها على مناديل مطبخ حتى تمتص الزيت الزائد في الشيتوس. نترك الشيتوس يبرد تمامًا حتى يصبح مقرمشًا، وبذلك تصبح أصابع الشيتوس جاهزة للتقديم. مكونات مقرمشات الشيتوس:-طريقة تحضير أصابع الشيتوس:- الوسوم

اقوى طريقه لعمل مقرمشات شيتوس تكفي الجميع يعتبر الشيتوس من أشهر أنواع المقرمشات الصناعية، والتي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، ويتناولون كميات كبيرة منها للتسلية أثناء مشاهدة التلفزيون، ولكن معظم الأمهات يقلقن بشأن المكونات التي يتم استخدامها لعمل هذه المقرمشات، حيث أنها قد تكون غير صحية، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل الشيتوس في المنزل، وذلك للاطمئنان على صحة أولادها، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكي طريقة سهلة وسريعة لعمل الشيتوس بالبطاطس، يشبه كثيرًا الشيتوس الجاهز. مكونات مقرمشات الشيتوس:- حبة واحدة كبيرة من البطاطس.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم الجاف.

ربع ملعقة كبيرة من البصل الجاف.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الببريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

رشة من الشطة.

نكهة الجبنة.

كوب إلا ثلث من دقيق الذرة. طريقة تحضير أصابع الشيتوس:- أولاً نقوم بسلق البطاطس بشكل جيد ثم نقوم بتقشيرها ثم نضعها في وعاء ونهرسها جيدًا باستخدام هراسة البطاطس. ثم نضيف لها كل المكونات السابقة ونخلط جيدًا إلى أن نحصل على خليط طري ولين. ثم نأخذ مكبس البسكويت وندهنه من الداخل بالقليل من الزيت، ثم نقوم بوضع هذا الخليط به. نقوم باختيار الشكل المفضل ونقوم بتركيبه، نحضر مقلاة عميقة ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها على نار عالية حتى يسخن الزيت جيدًا. ثم نشكل العجين باستخدام مكبس البسكويت ونضعها في الزيت الغزير، ثم نخفف النار ونترك المقلاة على نار هادئة إلى أن ينضج تمامًا ويصبح لونه ذهبي. ثم نرفع الشيتوس من مقلاة الزيت ونضعها على مناديل مطبخ حتى تمتص الزيت الزائد في الشيتوس. نترك الشيتوس يبرد تمامًا حتى يصبح مقرمشًا، وبذلك تصبح أصابع الشيتوس جاهزة للتقديم. مكونات مقرمشات الشيتوس:-طريقة تحضير أصابع الشيتوس:-

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