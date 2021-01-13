ضعيها مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة كبيرة ولن يتساقط أبداً بعد الأن وينبت الفراغات ويحارب الصلع

وصفات طبيعية لتطويل ونمو الشعر العشاب والمكونات الطبيعية كنز رباني كبير لا يعرف قيمته الإنسان، ولكن إذا كنتِ تعاني من مشكلات الشعر الصعبة التي لا يمكن حلها بالمنتجات فاستعيني بما رزقنا الله به في الطبيعية، فالكون مليئة بكثير من الأعشاب والنباتات المفيدة لصحة الإنسان ولصحة الشعر والبشرة، فقد حرصنا على أن نقدم إليك الوصفة المعجزة الخارقة التي يمكنها القضاء على جميع مشكلات الشعر الصعبة.

يوجد الكثير من المكونات والمواد الطبيعية التي يمكن أن يتم مزجها مع الشامبو تساعد على التخلص من مشكلات الشعر ومنها ما يلي:

تحتوي القهوة على الكافيين التي يعمل على تعزيز عملية نمو الشعر بالإضافة إلى أنها تمده بالحيوية وتخلص الشعر من القشرة وخلايا فروة الرأس الميتة وعلاج قوي جداً لمشكلة تساقط الشعر.

3 ملاعق كبيرة قهوة.

250 مل شامبو.

قومي بإحضار زجاجة شامبو جونسون الخاص بالأطفال فهو من أنواع الشامبو المناسبة لجميع أنواع الشعر ولا تحتوي على مواد كيماوية، ضعي في الشامبو 3 ملاعق كبيرة من القهوة واغلقيها بإحكام ورجي الزجاجة جيداً واتركيها لمدة يوم كامل.

ثم يتم استخدام الشامبو المخلوط بالقهوة خلال قيامك بعملية غسيل الشعر، واحرصي على تدليك فروة الرأس جيداً بأطراف الأصابع واتركيه لمدة 10 دقائق بعد ذلك يتم شطفه بالماء الفاتر.

تحتوي تلك الوصفة على مجموعة كبيرة من الزيوت الطبيعية الفعالة التي تعالج مشكلات الشعر التي تواجها النساء كل يوم، فقومي بإحضار زجاجة محكمة الغلق ضعي بها 40 جرام زيت جرجير و40 جرام زيت سمسم و40 جرام زيت زيتون و40 جرام زيت خروع و40 جرام زيت صبار واخلطي جيداً.

وبعد غسيل الشعر وتجفيفه قومي بتدليك الشعر بكمية مناسبة من الخليط لمدة 10 دقائق ويكون من الأفضل إذا تم غسيل الشعر مرتين في الأسبوع فقط فكثرة غسيل الشعر يؤدي للتساقط.