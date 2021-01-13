اقوى واجمل طريقه لعمل بسكوت العشر دقائق بطريقه اقتصاديه وسهله بمكونات موجوده بالمنزل

اقوى واجمل طريقه لعمل بسكوت العشر دقائق من أنواع البسكويت سريعة التحضير، حيث يمكنك تحضير بسكوت لذيذ وشهي في عشر دقائق فقط، وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، ويغنيك عن شراء البسكويت الجاهز من المحال التجارية، والذي غالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فهذا النوع من البسكويت يمكن تناوله مع كوب من الشاي، كما يمكن تناوله في الصباح بدلاً من وجبة الإفطار، تابعي معنا هذا المقال طريقة عمل بسكوت العشر دقائق:- طريقة عمل بسكوت العشر دقائق:- المقادير:- كوبين دقيق أبيض.

بيضتين.

كوب إلا ثلث زيت ذرة.

كوب إلا ثلث سكر ناعم.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

نصف ملعقة كبيرة كاكاو خام. طريقة التحضير:- في البداية نحضر وعاء كبير ونضع به البيض ونضيف له السكر وزيت الذرة والفانيليا ونخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد إلى أن يذوب السكر تمامًا. ثم نبدأ في إضافة الدقيق وبكينج البودر ونخلط جيدًا إلى أن نحصل على عجينة لينة ومتماسكة. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونضيف الكاكاو الخام على النصف الأول، وذلك للتنوع وإضافة نكهة مختلفة، ويمكن إضافة قشر البرتقال للحصول على بسكوت بنكهة البرتقال. ثم نقوم بعمل كرات من هذه العجينة، ثم نضع الكرات في السكر حتى يعطيه ملمس مقرمش. نحضر صينية فرن ونضع بها ورقة زبدة ثم نضع الكرات بالترتيب داخل الصينية، بحيث يكون هناك مسافة بين كل كرة والأخرى، وذلك لأن إضافة البيكنج بودر إلى العجينة يؤدي إلى زيادة حجم الكرات أثناء خبزها في الفرن. يمكن تشكيل كرات العجين باستخدام القطاعة حتى يصبح شكله جميل. ثم نضع الصينية في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة، ونترك البسكوت لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وحتى يصبح البسكوت لونه ذهبي.

وبذلك يكون جاهز للتقديم مع كوب من الشاي. طريقة التحضير:- الوسوم

اقوى واجمل طريقه لعمل بسكوت العشر دقائق من أنواع البسكويت سريعة التحضير، حيث يمكنك تحضير بسكوت لذيذ وشهي في عشر دقائق فقط، وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، ويغنيك عن شراء البسكويت الجاهز من المحال التجارية، والذي غالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فهذا النوع من البسكويت يمكن تناوله مع كوب من الشاي، كما يمكن تناوله في الصباح بدلاً من وجبة الإفطار، تابعي معنا هذا المقال طريقة عمل بسكوت العشر دقائق:- طريقة عمل بسكوت العشر دقائق:- المقادير:- كوبين دقيق أبيض.

بيضتين.

كوب إلا ثلث زيت ذرة.

كوب إلا ثلث سكر ناعم.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

نصف ملعقة كبيرة كاكاو خام. طريقة التحضير:- في البداية نحضر وعاء كبير ونضع به البيض ونضيف له السكر وزيت الذرة والفانيليا ونخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد إلى أن يذوب السكر تمامًا. ثم نبدأ في إضافة الدقيق وبكينج البودر ونخلط جيدًا إلى أن نحصل على عجينة لينة ومتماسكة. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونضيف الكاكاو الخام على النصف الأول، وذلك للتنوع وإضافة نكهة مختلفة، ويمكن إضافة قشر البرتقال للحصول على بسكوت بنكهة البرتقال. ثم نقوم بعمل كرات من هذه العجينة، ثم نضع الكرات في السكر حتى يعطيه ملمس مقرمش. نحضر صينية فرن ونضع بها ورقة زبدة ثم نضع الكرات بالترتيب داخل الصينية، بحيث يكون هناك مسافة بين كل كرة والأخرى، وذلك لأن إضافة البيكنج بودر إلى العجينة يؤدي إلى زيادة حجم الكرات أثناء خبزها في الفرن. يمكن تشكيل كرات العجين باستخدام القطاعة حتى يصبح شكله جميل. ثم نضع الصينية في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة، ونترك البسكوت لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وحتى يصبح البسكوت لونه ذهبي.

وبذلك يكون جاهز للتقديم مع كوب من الشاي. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى واجمل طريقه لعمل بسكوت العشر دقائق بطريقه اقتصاديه وسهله بمكونات موجوده بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.