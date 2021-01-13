اجمل واحلي تحليه بارده في 10دقايق بدون فرن ولا بيض ولا مجهود في البيت جربيها رائعه

اجمل واحلى تحليه بارده في 10دقايق بدون فرن ولا بيض ولا مجهود تعتبر الحلوى من الأكلات الأساسية في كل منزل، يتم تناولها بعد الوجبات وفي المناسبات، وهناك العديد من الطرق لعمل كعكات مختلفة بنكهات مختلفة، ولكن تعتبر الكيكة أو الحلي البارد من أسهل وأسرع الوصفات التي ترغب كل ربة منزل في معرفة طريقة عملها، حيث أنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها، ومن ناحية أخرى للتنويع وعمل نوع جديد للأولاد في المنزل. طريقة عمل تحليه بارده في 10دقايق بدون فرن:- طريقة عمل تحليه بارده في 10دقايق بدون فرن:- مقادير أول طبقة:- 200 جرام من البسكويت السادة.

40 جرام من الكاكاو الخام.

ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة. مقادير ثانِ طبقة:- 800 ملجم من اللبن السائل.

70 جرام من الكريم كراميل.

ملعقتين ونصف من السكر.

ملعقة ونصف من النشا.

8 جرامات من الفانيليا. مقادير ثالث طبقة:- 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

10 غرامات من الشوكولاتة البيضاء. طريقة التحضير:- لتحضير الطبقة الأولى نحضر البسكويت السادة ونطحنه طحنًا متوسطًا، ثم نقوم بإضافة الكاكاو الخام ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة الزبدة السائلة ونبدأ في تقليب الزبدة مع خليط البسكويت والكاكاو. ثم نحضر قالب على شكل مستطيل (يمكن فتحه من الجوانب)، ونضع به خليط البسكويت ونضغط عليه باستخدام ملعقة حتى نحصل على طبقة مستوية ومتماسكة. ثم نضع القالب في الثلاجة حتى نقوم بعمل الطبقات التالية. لتحضير الطبقة الثانية نحضر وعاء ونضع به اللبن، ثم نقوم بإضافة النشا والسكر وكريم الكراميل والفانيليا. نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، بحيث لا يكون فيه أي كتل، ثم نضع الوعاء على النار ونقلب باستمرار، مع مراعاة أن تكون النار متوسطة. نترك الوعاء على النار حتى يغلي تمامًا ثم نرفعه من على النار، ثم نخرج القالب من الثلاجة ونسكب فوقه هذا الخليط. ثم نضع القالب في الثلاجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن ربع ساعة. لتحضير الطبقة الثالثة نقوم بإذابة الشوكولاتة الداكنة على حمام بخار ونضعها في القالب، بحيث نملأ كل الأماكن الفارغة، ثم نبدأ في تزيين وجه القالب باستخدام الشوكولاتة البيضاء.

ثم نضع القالب في الثلاجة للمرة الأخيرة حوالي عشر دقائق فقط، ثم نخرجه من الثلاجة ونحاول قلب الكيكة الباردة على طبق تقديم كبير. ثم نقوم بتقطيعها على شكل مربعات ونقدمها إلى جانب كوب من الشاي باللبن. طريقة التحضير:- الوسوم

اجمل واحلى تحليه بارده في 10دقايق بدون فرن ولا بيض ولا مجهود تعتبر الحلوى من الأكلات الأساسية في كل منزل، يتم تناولها بعد الوجبات وفي المناسبات، وهناك العديد من الطرق لعمل كعكات مختلفة بنكهات مختلفة، ولكن تعتبر الكيكة أو الحلي البارد من أسهل وأسرع الوصفات التي ترغب كل ربة منزل في معرفة طريقة عملها، حيث أنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها، ومن ناحية أخرى للتنويع وعمل نوع جديد للأولاد في المنزل. طريقة عمل تحليه بارده في 10دقايق بدون فرن:- طريقة عمل تحليه بارده في 10دقايق بدون فرن:- مقادير أول طبقة:- 200 جرام من البسكويت السادة.

40 جرام من الكاكاو الخام.

ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة. مقادير ثانِ طبقة:- 800 ملجم من اللبن السائل.

70 جرام من الكريم كراميل.

ملعقتين ونصف من السكر.

ملعقة ونصف من النشا.

8 جرامات من الفانيليا. مقادير ثالث طبقة:- 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

10 غرامات من الشوكولاتة البيضاء. طريقة التحضير:- لتحضير الطبقة الأولى نحضر البسكويت السادة ونطحنه طحنًا متوسطًا، ثم نقوم بإضافة الكاكاو الخام ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة الزبدة السائلة ونبدأ في تقليب الزبدة مع خليط البسكويت والكاكاو. ثم نحضر قالب على شكل مستطيل (يمكن فتحه من الجوانب)، ونضع به خليط البسكويت ونضغط عليه باستخدام ملعقة حتى نحصل على طبقة مستوية ومتماسكة. ثم نضع القالب في الثلاجة حتى نقوم بعمل الطبقات التالية. لتحضير الطبقة الثانية نحضر وعاء ونضع به اللبن، ثم نقوم بإضافة النشا والسكر وكريم الكراميل والفانيليا. نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، بحيث لا يكون فيه أي كتل، ثم نضع الوعاء على النار ونقلب باستمرار، مع مراعاة أن تكون النار متوسطة. نترك الوعاء على النار حتى يغلي تمامًا ثم نرفعه من على النار، ثم نخرج القالب من الثلاجة ونسكب فوقه هذا الخليط. ثم نضع القالب في الثلاجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن ربع ساعة. لتحضير الطبقة الثالثة نقوم بإذابة الشوكولاتة الداكنة على حمام بخار ونضعها في القالب، بحيث نملأ كل الأماكن الفارغة، ثم نبدأ في تزيين وجه القالب باستخدام الشوكولاتة البيضاء.

ثم نضع القالب في الثلاجة للمرة الأخيرة حوالي عشر دقائق فقط، ثم نخرجه من الثلاجة ونحاول قلب الكيكة الباردة على طبق تقديم كبير. ثم نقوم بتقطيعها على شكل مربعات ونقدمها إلى جانب كوب من الشاي باللبن. طريقة التحضير:-

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