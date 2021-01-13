أروع وصفة يونانية للتخلص من شعر الجسم كله نهائيا وبدون الم وفي دقائق فقط يسقط كل الشعر

نجد أن نساء عديدة في جميع أنحاء العالم تبحث وبشكل مستمر عن التخلص من شعر الوجه التي يسبب لها ازعاج أو أحراج امام الاشخاص الموجودين بجوارها لذلك يمكننا أن تقوم باستخدام بعض أساليب إزالة الشعر من استخدام الليزر او السويت يعتبر هذه من ضمن الأشياء التي تسبب ضرر فيما بعد البشرة، ويعمل على ظهور بقع داكنة وهالات سوداء وتجاعيد في البشرة، وتؤثر بشكل سلبي لذلك يمكن أن نقوم باتباع بعض النظم الطبيعية التى تخلصنا من شعر الوجه بكل أمان دون حدوث أي مشاكل.
وصفة البابايا للتخلص من شعر الوجه
من المعروف أن البابايا تعتبر مادة متميزة تقوم بالتخلص من الجلد الميت و مشاكل البشرة، تعمل على ازالة الشعر الزائد من البشرة، وتمنع نموة، والتخلص منه بشكل نهائي كما تعمل أيضا البابايا على تقشير خلايا الجلد وترطيب البشرة وبالأخص إذا كانت البشرة الحساسة أو جافة.
المكونات:
- نحضر خمس ملاعق من الكركم.
- 2 ملعقة كبيرة من البابايا.
طريقة التّحضير:
- نبدأ في تحضير وعاء عميق ونضع فيه الكركم مضاف إليه البابايا.
- نقوم بدمج هذه المكونات بشكل جيد لكي نحصل على مزيج كريمي.
- نقوم باستخدام هذا الكريم على البشرة ونتركه لمدة ما بين 10 دقائق إلى عشرون دقيقة.
- نقوم بإزالة هذا الكريم على البشرة.
- سوف نجد أن النتيجة تظهر من اول استخدام.
- ولكن مع تكرار هذا الماسك مرتين في الاسبوع سوف نتخلص بشكل نهائي من شعر الوجه.
وصفة الكركم والحليب
الكركم والحليب من ضمن المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة الموجودة بها.
المكونات:
- معلقة كبيرة من الكركم المطحون
- 2 ملعقة و نصف من الحليب.
- نبدا في تحضير وعاء محكم الغلق و نضيف إليه كمية الكركم المطحون.
- ونقوم باضافة الحليب وتعمل على دمج المكونات لكي نحصل على مزيج كريمي.
- نبدأ باتخاذ هذا الماسك ونقوم بوضعه على البشرة بحركة دائرية.
- ننتظر لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تماما.
- يمكنك الأن نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الدافئ.
- تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للقضاء على الشعر الموجود بالبشرة بشكل نهائي ودون استرجاعه مرة اخرى.
نجد أن نساء عديدة في جميع أنحاء العالم تبحث وبشكل مستمر عن التخلص من شعر الوجه التي يسبب لها ازعاج أو أحراج امام الاشخاص الموجودين بجوارها لذلك يمكننا أن تقوم باستخدام بعض أساليب إزالة الشعر من استخدام الليزر او السويت يعتبر هذه من ضمن الأشياء التي تسبب ضرر فيما بعد البشرة، ويعمل على ظهور بقع داكنة وهالات سوداء وتجاعيد في البشرة، وتؤثر بشكل سلبي لذلك يمكن أن نقوم باتباع بعض النظم الطبيعية التى تخلصنا من شعر الوجه بكل أمان دون حدوث أي مشاكل.
وصفة البابايا للتخلص من شعر الوجه
من المعروف أن البابايا تعتبر مادة متميزة تقوم بالتخلص من الجلد الميت و مشاكل البشرة، تعمل على ازالة الشعر الزائد من البشرة، وتمنع نموة، والتخلص منه بشكل نهائي كما تعمل أيضا البابايا على تقشير خلايا الجلد وترطيب البشرة وبالأخص إذا كانت البشرة الحساسة أو جافة.
المكونات:
- نحضر خمس ملاعق من الكركم.
- 2 ملعقة كبيرة من البابايا.
طريقة التّحضير:
- نبدأ في تحضير وعاء عميق ونضع فيه الكركم مضاف إليه البابايا.
- نقوم بدمج هذه المكونات بشكل جيد لكي نحصل على مزيج كريمي.
- نقوم باستخدام هذا الكريم على البشرة ونتركه لمدة ما بين 10 دقائق إلى عشرون دقيقة.
- نقوم بإزالة هذا الكريم على البشرة.
- سوف نجد أن النتيجة تظهر من اول استخدام.
- ولكن مع تكرار هذا الماسك مرتين في الاسبوع سوف نتخلص بشكل نهائي من شعر الوجه.
وصفة الكركم والحليب
الكركم والحليب من ضمن المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة الموجودة بها.
المكونات:
- معلقة كبيرة من الكركم المطحون
- 2 ملعقة و نصف من الحليب.
- نبدا في تحضير وعاء محكم الغلق و نضيف إليه كمية الكركم المطحون.
- ونقوم باضافة الحليب وتعمل على دمج المكونات لكي نحصل على مزيج كريمي.
- نبدأ باتخاذ هذا الماسك ونقوم بوضعه على البشرة بحركة دائرية.
- ننتظر لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تماما.
- يمكنك الأن نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الدافئ.
- تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للقضاء على الشعر الموجود بالبشرة بشكل نهائي ودون استرجاعه مرة اخرى.
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