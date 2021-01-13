اقوى كريم ساحر ومعجزة لتبييض المنطقة الحساسة وبين الفخدين والركب والعنق والوجه حتى لو كان سواد 20 سنة سيختفى

كريمات طبيعية لتبيض المناطق الحساسة يوجد في الأسواق أنواع عديدة من الكريمات يقال عنها أنها تستخدم في تفتيح المناطق الحساسة ولكن أغلبها يكون ردئ الصبع ولا يجدي أي نفعاً من استخدامه، فهو يكون مؤقت يخفي العيوب لقليل من الوقت فقط ولا يكون معالج قوي وفعال للبشرة، ولكن سيدتي تستطيعين أن تقومين باستخدام الكريمات الطبيعية من صنع يديك، حيث أنها آمنة جداً على الجلد والبشرة ولا تصيبها بمشاكل.كريمات طبيعية لتبيض المناطق الحساسة
يوجد العديد من كريمات تبيض البشرة والمناطق الحساسة التي يمكن تحضيرها كما يلي:كريم الكركم وزيت الزيتون:
يحتوي الكركم على كثير من العناصر المغذية للبشرة وتكون من أهم المواد الطبيعية التي تستخدمها نساء الهند لذا فهن يتمتعن ببشرة نقية وصافية، أما زيت الزيتون فيحتوي على عناصر مفيدة وفعالة جداً للبشرة، ويمن أن تستخدمين المزيج للتخلص من اسمرار المناطق الحساسة.
فاحضري وعاء ضعي به ملعقة كبيرة من الكركم مضاف لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويمكن أن يتم استبداله بزيت اللوز الحلو، اخلطي المكونات مع بعضهم جيداً حتى تحصلين على عجينة مثل الكريم ادهني بالخليط المناطق الحساسة التي تعاني من الاسمرار والبقع الداكنة بالجسم وانتظري لمدة 15 دقيقة ثم افركي بالبشرة بالليمون ثم شطفها بالماء الفاتر ومن ثم البارد، يتم تكرار استخدام الخليط مرتين في الأسبوع.كريم جوز الهند والنشا:
تحتوي هذه الوصفة على مجموعة من المكونات الطبيعية المليئة بالعناصر المفيدة للبشرة وتعمل على تبيضها بشكل جيد، فقط كل ما يجب أن تفعلين هو إحضار قدر ضعي به ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة ونصف نشا ونصف ملعقة ماء ورد واخلطي المكونات بطريقة جيدة ثم ضعيهم على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلين على عجينة متماسكة ثم يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق وتترك لتبرد، بعدها يوضع الخليط على المناطق الداكنة بالجسم والمناطق الحساسة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر ويكرر استخدامه كل يوم حتى تحصلين على أفضل النتائج.
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كريمات طبيعية لتبيض المناطق الحساسة يوجد في الأسواق أنواع عديدة من الكريمات يقال عنها أنها تستخدم في تفتيح المناطق الحساسة ولكن أغلبها يكون ردئ الصبع ولا يجدي أي نفعاً من استخدامه، فهو يكون مؤقت يخفي العيوب لقليل من الوقت فقط ولا يكون معالج قوي وفعال للبشرة، ولكن سيدتي تستطيعين أن تقومين باستخدام الكريمات الطبيعية من صنع يديك، حيث أنها آمنة جداً على الجلد والبشرة ولا تصيبها بمشاكل.كريمات طبيعية لتبيض المناطق الحساسة
يوجد العديد من كريمات تبيض البشرة والمناطق الحساسة التي يمكن تحضيرها كما يلي:كريم الكركم وزيت الزيتون:
يحتوي الكركم على كثير من العناصر المغذية للبشرة وتكون من أهم المواد الطبيعية التي تستخدمها نساء الهند لذا فهن يتمتعن ببشرة نقية وصافية، أما زيت الزيتون فيحتوي على عناصر مفيدة وفعالة جداً للبشرة، ويمن أن تستخدمين المزيج للتخلص من اسمرار المناطق الحساسة.
فاحضري وعاء ضعي به ملعقة كبيرة من الكركم مضاف لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويمكن أن يتم استبداله بزيت اللوز الحلو، اخلطي المكونات مع بعضهم جيداً حتى تحصلين على عجينة مثل الكريم ادهني بالخليط المناطق الحساسة التي تعاني من الاسمرار والبقع الداكنة بالجسم وانتظري لمدة 15 دقيقة ثم افركي بالبشرة بالليمون ثم شطفها بالماء الفاتر ومن ثم البارد، يتم تكرار استخدام الخليط مرتين في الأسبوع.كريم جوز الهند والنشا:
تحتوي هذه الوصفة على مجموعة من المكونات الطبيعية المليئة بالعناصر المفيدة للبشرة وتعمل على تبيضها بشكل جيد، فقط كل ما يجب أن تفعلين هو إحضار قدر ضعي به ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة ونصف نشا ونصف ملعقة ماء ورد واخلطي المكونات بطريقة جيدة ثم ضعيهم على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلين على عجينة متماسكة ثم يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق وتترك لتبرد، بعدها يوضع الخليط على المناطق الداكنة بالجسم والمناطق الحساسة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر ويكرر استخدامه كل يوم حتى تحصلين على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى كريم ساحر ومعجزة لتبييض المنطقة الحساسة وبين الفخدين والركب والعنق والوجه حتى لو كان سواد 20 سنة سيختفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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