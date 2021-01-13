قوة خيالية لنمو وتكثيف الشعر بغزارة في 5 أيام فقط وصفة مضمونة مئة بالمئة

كنز رباني لنمو وتكثيف الشعر بغزارة في أقل من أسبوع وصفة مضمونة مئة بالمئة، إذا كنتِ تعانين من تساقط وضعف نمو الشعر وتكسره، إليك سيدتي خلطة رائعة فعالة ستعيد تحفيز البصيلات في فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية، وسوف تمنح شعرك التغذية اليومية المناسبة التي ستعيد إليه القدرة على النمو بسرعة من جديد، ليس هذا فقط بل تحتوي تلك الخلطة على مكونات مضمونة النتائج في تكثيف الشعر الخفيف وزيادة سماكته، بالاضافة إلى أنها تعمل أيضا علي ملء الفراغات الموجودة في الشعر، والتي يتسبب فيها زيادة معدل تساقط الشعر وعدم الاهتمام بحل تلك المشكلة من بدايتها.

وصفة تكثيف الشعر وزيادة طوله بغزارة

ينبغي أن تقومي بتجهيز عدد من المكونات البسيطة لتحضير الخلطة وهي:

ملعقة كبيرة من المسمار. ثلاثة ملاعق كبيرة من الورد. ملعقتين كبيرتين من إكليل الجبل. معلقتين كبيرتين من بذور الكتان.

المسمار أو القرنفل يعمل علي تكثيف وتطويل الشعر الضعيف وإعادة قوته ولمعانه مرة أخرى، كما يعمل على تقوية بصيلات الرأس وتنشيط الدورة الدموية والتقليل من التساقط بشكل كبير، أما الورد فهو يقوي ويكثف الشعر ويعمل علي تحفيز البصيلات علي النمو بشكل أسرع كما يعطي الشعر رائحة جذابة ومنعشة، نبات إكليل الجبل له دور فعال في تقوية الشعر وزيادة معدل نموه، بذور الكتان تعمل علي ترطيب وتنعيم وفرد الشعر، ويستخرج منه جل بذور الكتان وهو بروتين طبيعي لتغذية الشعر

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه جميع مقادير المكونات السابق ذكرها وهنا انت أمام خيارين لتجهيز الخلطة، الخيار الأول هو أن يتم تغطية هذا المزيج ب 2 كوب من الماء ثم يغطي الوعاء، ويترك حتي تتخمر جميع المكونات ويتم الحصول علي سائل داكن اللون الي حد ما، أما الخيار الثاني فهو أن يتم وضع المكونات في إناء للطهي ثم يُضاف ثلاثة أكواب من الماء، ويوضع الإناء على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يتم طهي المكونات والحصول علي سائل داكن اللون، بعد ذلك يرفع الإناء بعيدا عن النار ويترك حتي يبرد تماما ، بعد ذلك يتم تصفية الخليط جيدا ووضع السائل الناتج في بخاخ زجاجي خاص بالشعر ، ويمكنك اضافة مقدار 5 قطرات من زيت زريعة الكتان، ومقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الخروع الي هذا المحلول للحصول على أروع النتائج.

يمكنك استخدام هذا المحلول مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة رائعة ودائمة، أي تستطيعين استخدامه قبل كل غسلة للشعر وسوف تلاحظين بنفسك الفارق المذهل عما كانت عليه حالة شعرك قبل استعماله، ويتم استخدامه ببساطة عن طريق بخ المحلول علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، وذلك مع التأكيد على مناطق الفراغات الموجودة في فروة رأسك، ثم يتم لف الشعر بفوطة مبللة بماء ساخن ويترك لمدة ساعتين على الأقل، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك.