كيكة القهوة الإسفنجية السريعة خطوات بسيطة وطعم رائع وتحدي

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كيكة القهوة الإسفنجية السريعة ، من أشهى وصفات الكيك على الإطلاق، خاصة لمحبي القهوة، وبمذاق القهوة البديع دون شعور بالضيق أثناء تناولها، أو أن مذاق القهوة دخيلًا عليها، ولكن ما يميز كيك القهوة السريعة، هو أنها متشبعة بمذاق القهوة الغني، وتناسب ليلة دافئة لعشاق القهوة.كيكة القهوة الإسفنجية السريعة
كيك مغمور بالقهوة وكريمة القهوة، بكريمة ناعمة وليست متكتلة مثل المهلبية، وتتميز بسرعة تجهيزها وسهولة خطواتها، خاصة وأن طريقة عمل كيكة القهوة يتم بالخلاط، أي أنها لا تستغرق وقتًا مثل طريقة كيكة الشطرنج التركية، التي تتطلب بعض الوقت للتجهيز.مقادير كيكة القهوة التركية
- 2 كوب من الدقيق الفاخر أو الدقيق متعدد الاستعمالات (الطحين).
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.
- ½ كوب من الزيت (يفضل استخدام زيت الذرة في عمل الكيك).
- ½ كوب مياه دافئة وليست ساخنة جدًا.
- كوب ونصف من السكر.
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة (أخرجيها من الثلاجة قبل البدء بنصف ساعة على الأقل).
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من النسكافية (أي نوع قهوة سريعة الذوبان حسب رغبتك).
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب ونصف من الحليب السائل لساخن.
- ملعقة ونصف من القهوة سريعة الذوبان (النوع المفضل لك).
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 أكواب من المياه.
- 9 ملاعق كبيرة حليب بودر.
- 6 ملاعق كبيرة سكر.
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- كوب كريم شانتيه بودر.
- كوب حليب مثلج.
- بداية في كوب المياه الدافئة، قومي بوضع القهوة سريعة الذوبان، وامزجيهم جيدًا.
- في الخلاط الكهربائي، ضعي البيض ثم أضيفي السكر والفانيليا، ثم أشعلي الخلاط لمدة ثلاث دقائق.
- أضيفي المياه الدافئة بالقهوة، ثم الزيت، ثم أشعلي الخلاط 30 ثانية فقط.
- في وعاء عميق، ضعي خليط الكيك من الخلاط في الوعاء، وفي صحن عميق آخر، ضعي الدقيق وأضيفي إليه الكاكاو والبيكنج بودر والملح.
- قومي بنخل المكونات الجافة (خليط الدقيق والكاكاو)، في الوعاء الذي يوجد به خليط البيض، ثم امزجيهم بمضرب يدوي، ثم بالاسباتيولا تأكدي من عدم وجود رواسب بالأسفل.
- في صينية بايركس، ادهني سمن بلدي من كل الجوانب، ثم أفرغي خليط الكيك، وضعيها على رف أوسط في الفرن الساخن مسبقًا، لمدة 25 دقيقة، على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم اختبريها بخلة أسنان.
- في كوب كبير نسبيًا، ضعي الحليب الساخن، ثم أضيفي القهوة والسكر، وقلبي المكونات جيدًا.
- عقب مرور 10 دقائق على خروج الكيك من الفرن، قومي بعمل ثقوب متسعة قليلًا، حتى يتشرب الكيك كل صوص القهوة الذي قمت بتحضيره.
- قومي بتحضير الكريمة، بوضع النشا مع الدقيق مع السكر مع الحليب البودر، في وعاء عميق، ثم امزجيهم جيدًا، ثم أضيفي المياه إليهم واخلطي ثانية، ثم ضعي المكونات على نار متوسطة الحرارة، حتى يبدأ الخليط في عمل فقاعات.
- ارفعي خليط الكريمة عن النار، ثم أضيفي إليها الزبدة والقهوة والفانيليا، وامزجي المكونات وحرارة الخليط كفيلة بتذويب الزبدة وباقي المكونات.
- اتركي الخليط يبرد تمامًا، ثم قومي بتغطيته وضعيه بالثلاجة حتى يتحول إلى قوام أشبه بالمهلبية.
- في وعاء آخر قومي بتحضير الكريم شانتيه، بوضع الكريمة مع الحليب المثلج، واخفقي بالمضرب قليلًا.
- أخرجي خليط الكريمة من الثلاجة، ثم أضيفي إليه الكريم شانتيه، واخفقي الكريمة بالصوص بالمضرب الكهربائي.
- قومي بصب الكريمة على الكيك، وافرديها بالاسباتيولا ووزعيها جيدًا، ثم قومي برش شوكولاتة مبشورة على الوجه للتزيين، وأدخليها إلى الثلاجة، وقدميها لأسرتك عقب 3 ساعات.
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كيكة القهوة الإسفنجية السريعة ، من أشهى وصفات الكيك على الإطلاق، خاصة لمحبي القهوة، وبمذاق القهوة البديع دون شعور بالضيق أثناء تناولها، أو أن مذاق القهوة دخيلًا عليها، ولكن ما يميز كيك القهوة السريعة، هو أنها متشبعة بمذاق القهوة الغني، وتناسب ليلة دافئة لعشاق القهوة.كيكة القهوة الإسفنجية السريعة
كيك مغمور بالقهوة وكريمة القهوة، بكريمة ناعمة وليست متكتلة مثل المهلبية، وتتميز بسرعة تجهيزها وسهولة خطواتها، خاصة وأن طريقة عمل كيكة القهوة يتم بالخلاط، أي أنها لا تستغرق وقتًا مثل طريقة كيكة الشطرنج التركية، التي تتطلب بعض الوقت للتجهيز.مقادير كيكة القهوة التركية
- 2 كوب من الدقيق الفاخر أو الدقيق متعدد الاستعمالات (الطحين).
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.
- ½ كوب من الزيت (يفضل استخدام زيت الذرة في عمل الكيك).
- ½ كوب مياه دافئة وليست ساخنة جدًا.
- كوب ونصف من السكر.
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة (أخرجيها من الثلاجة قبل البدء بنصف ساعة على الأقل).
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من النسكافية (أي نوع قهوة سريعة الذوبان حسب رغبتك).
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب ونصف من الحليب السائل لساخن.
- ملعقة ونصف من القهوة سريعة الذوبان (النوع المفضل لك).
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 أكواب من المياه.
- 9 ملاعق كبيرة حليب بودر.
- 6 ملاعق كبيرة سكر.
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- كوب كريم شانتيه بودر.
- كوب حليب مثلج.
- بداية في كوب المياه الدافئة، قومي بوضع القهوة سريعة الذوبان، وامزجيهم جيدًا.
- في الخلاط الكهربائي، ضعي البيض ثم أضيفي السكر والفانيليا، ثم أشعلي الخلاط لمدة ثلاث دقائق.
- أضيفي المياه الدافئة بالقهوة، ثم الزيت، ثم أشعلي الخلاط 30 ثانية فقط.
- في وعاء عميق، ضعي خليط الكيك من الخلاط في الوعاء، وفي صحن عميق آخر، ضعي الدقيق وأضيفي إليه الكاكاو والبيكنج بودر والملح.
- قومي بنخل المكونات الجافة (خليط الدقيق والكاكاو)، في الوعاء الذي يوجد به خليط البيض، ثم امزجيهم بمضرب يدوي، ثم بالاسباتيولا تأكدي من عدم وجود رواسب بالأسفل.
- في صينية بايركس، ادهني سمن بلدي من كل الجوانب، ثم أفرغي خليط الكيك، وضعيها على رف أوسط في الفرن الساخن مسبقًا، لمدة 25 دقيقة، على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم اختبريها بخلة أسنان.
- في كوب كبير نسبيًا، ضعي الحليب الساخن، ثم أضيفي القهوة والسكر، وقلبي المكونات جيدًا.
- عقب مرور 10 دقائق على خروج الكيك من الفرن، قومي بعمل ثقوب متسعة قليلًا، حتى يتشرب الكيك كل صوص القهوة الذي قمت بتحضيره.
- قومي بتحضير الكريمة، بوضع النشا مع الدقيق مع السكر مع الحليب البودر، في وعاء عميق، ثم امزجيهم جيدًا، ثم أضيفي المياه إليهم واخلطي ثانية، ثم ضعي المكونات على نار متوسطة الحرارة، حتى يبدأ الخليط في عمل فقاعات.
- ارفعي خليط الكريمة عن النار، ثم أضيفي إليها الزبدة والقهوة والفانيليا، وامزجي المكونات وحرارة الخليط كفيلة بتذويب الزبدة وباقي المكونات.
- اتركي الخليط يبرد تمامًا، ثم قومي بتغطيته وضعيه بالثلاجة حتى يتحول إلى قوام أشبه بالمهلبية.
- في وعاء آخر قومي بتحضير الكريم شانتيه، بوضع الكريمة مع الحليب المثلج، واخفقي بالمضرب قليلًا.
- أخرجي خليط الكريمة من الثلاجة، ثم أضيفي إليه الكريم شانتيه، واخفقي الكريمة بالصوص بالمضرب الكهربائي.
- قومي بصب الكريمة على الكيك، وافرديها بالاسباتيولا ووزعيها جيدًا، ثم قومي برش شوكولاتة مبشورة على الوجه للتزيين، وأدخليها إلى الثلاجة، وقدميها لأسرتك عقب 3 ساعات.
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