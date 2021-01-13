كيكة القهوة الإسفنجية السريعة خطوات بسيطة وطعم رائع وتحدي

كيكة القهوة الإسفنجية السريعة ، من أشهى وصفات الكيك على الإطلاق، خاصة لمحبي القهوة، وبمذاق القهوة البديع دون شعور بالضيق أثناء تناولها، أو أن مذاق القهوة دخيلًا عليها، ولكن ما يميز كيك القهوة السريعة، هو أنها متشبعة بمذاق القهوة الغني، وتناسب ليلة دافئة لعشاق القهوة.

كيك مغمور بالقهوة وكريمة القهوة، بكريمة ناعمة وليست متكتلة مثل المهلبية، وتتميز بسرعة تجهيزها وسهولة خطواتها، خاصة وأن طريقة عمل كيكة القهوة يتم بالخلاط، أي أنها لا تستغرق وقتًا مثل طريقة كيكة الشطرنج التركية، التي تتطلب بعض الوقت للتجهيز.

2 كوب من الدقيق الفاخر أو الدقيق متعدد الاستعمالات (الطحين).

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.

½ كوب من الزيت (يفضل استخدام زيت الذرة في عمل الكيك).

½ كوب مياه دافئة وليست ساخنة جدًا.

كوب ونصف من السكر.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة (أخرجيها من الثلاجة قبل البدء بنصف ساعة على الأقل).

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من النسكافية (أي نوع قهوة سريعة الذوبان حسب رغبتك).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من الحليب السائل لساخن.

ملعقة ونصف من القهوة سريعة الذوبان (النوع المفضل لك).

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 أكواب من المياه.

9 ملاعق كبيرة حليب بودر.

6 ملاعق كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب كريم شانتيه بودر.

كوب حليب مثلج.