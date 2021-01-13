ملعقة واحدة على الشامبو من المكون السحري  يعمل على تطويل وتكثيف وإنبات فراغات الشعر

تطويل وتكثيف وإنبات فراغات الشعر ، الكثير من السيدات تعانى من مشكلة تقصف وتساقط الشعر والذي قد يكون سببه ضعف بصيلات الشعر وجفاف الشعر أو سوف التغذية أو عامل نفسى كل هذه الأسباب قد تكون سبب رئيسي في تساقط الشعر وتقصفه وبالتالي قد تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام الكريمات الباهظة الثمن لحل هذه المشكلة ولكن بدون جدوى ولذلك سوف نقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني طريقة حل مشكلة تساقط الشعر وتقصفه .

وصفة الشامبو و القهوة لتطويل وتكثيف وإنبات فراغات الشعر

تعتبر وصفة الشامبو مع القهوة من أفضل الوصفات التي لها دور فعال في تطويل وتكثيف الشعر وإنباته مرة اخرى .

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض .

⅓ كوب من زيت الزيتون الطبيعي .

3 ملاعق كبيرة من القهوة .

5 ملاعق كبيرة من الشامبو الذي تستخدمينه ويفضل الشامبو الخالي من المواد الكيميائية .

مكونات وصفة الشامبو و القهوة لتكثيف وإنبات الشعر

أولاً نحضر وعاء ونضيف إليه زيت الزيتون مع الشامبو والعسل ونقلهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

ثم نضيف عليهم القهوة ونقلبهم مرة أخرى حتى يصبحوا وصفة كريمة متجانسة .

يجب قبل وضع هذه الوصفة غسل الشعر أولاً جيداً حتى نتخلص من كل الزيوت والكريمات الموجودة في فروة الرأس .

ثم نضع الوصفة على الشعر كله حتى تغطي الشعر تماماً من الجذور حتى الأطراف .

بعد ذلك نقوم بعمل حركات دائرية في فروة الرأس حتى تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس .

نغطي الشعر بكيس بلاستيك مخصص للشعر أو فوطة مبلله بالماء الفاتر .

طريقة تحضير واستخدام وصفة الشامبو و القهوة لإنبات الشعر وعلاج تقصفه

تركه لمدة ساعة أو أكثر ، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من المواد الكيميائية وسوف تلاحظين تكثيف الشعر وإنبات الفراغات وتطويل الشعر عن الاستمرار على هذه الوصفة .

مع تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر سوف تحصلين على النتيجة المطلوبة في تطويل وتكثيف الشعر وعدم تساقطه مرة أخرى .