طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل مرملة زي الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، حيث تحتل البسبوسة أولى المراتب بين الحلويات عند الشعب المصري، وغيره على الرغم من أنها ليست مصرية الأصل، حيث يعود أصلها إلى الدولة العثمانية، ويوجد العديد من الطرق والحشوات المختلفة، لتحضيرها حسب رغبة كل شخص وبلده، وتتميز أيضا بسهولتها وجمالها من حيث المذاق الذي يفضله الكثير من الأشخاص بالإضافة إلى الأطفال الذين يشعرون بالسعادة عند تناولهم البسبوسة، كما تمتاز بسهولة إعدادها ومقاديرها البسيطة التي توجد في كل منزل.

طريقة عمل البسبوسة الزبادي

المكونات:

كوب من السميد.

بيضة.

ملعقتان من الزبدة أو السمن.

كوب زبادي.

نصف كوب من اللبن .

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كيس فانيليا.

مكونات الحشو:

فول سوداني مقشر.

جوز هند.

زبيب.

مكونات العسل لعمل البسبوسة بالزبادي

كوب من الماء.

كوب من السكر.

نصف ليمونة.

طريقه عمل البسبوسة بالزبادي

احضري إناء لتضعي فيه السميد والبكينج بودر، ونصف كوب السكر ثم ابدئي بالتقليب، ثم أضيفي البيضة والفانيليا والزبادي واللبن وقومي بالتقليب جيدا حتى تمام الامتزاج، وأضيفي السمنة والتأكد من تجانس الخليط معاً، ثم نضع نصف المكونات الحشو والنصف الآخر نستخدمه بعد وضعها في الصينية.

قومي بإحضار الصينية المخصصة للبسبوسة المكرملة، وتدهن بالسمنة ثم نقوم بوضع خليط البسبوسة، ونقوم بتوزيعه في الصينية بالتساوي، ثم نضع باقي الحشو المتبقي علي وجه الصينية مع الضغط البسيط علي الحشو، لكي يمتزج قليلا مع البسبوسة.

ادخلي البسبوسة الفرن وهو ساخن، ثم انتظري حتى تمام التسوية، خلال التسوية في الفرن قومي بتجهيز العسل من خلال مزج مكوناته سويا ووضعها على نار هادئة حتى يثقل القوام، وبعد خروجها من الفرن، قومي بوضع العسل الساخن وهي ساخنة أيضا، ثم انتظري لكي تتشرب العسل، وقومي بتقطيعها بعد دقائق من وضع العسل.