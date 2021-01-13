طريقة عمل المهلبية بنكهاتها المختلفة اللذيذة كما لم تجربوها من قبل

تعد المهلبية من أنواع الحلويات الشائعة واللذيذة المنتشرة في كثير من البلدان العربية، ومحببة لدى الصغار والكبار. وتتعدد مسمياتها تبعا لاختلاف البلاد ولهجتها، فتسمى في مصر مهلبية، وفي ليبيا محلبية، وفي الجزائر المحلبي، وفي سوريا محلاية. وتتميز بقيمتها الغذائية وسهولة تحضيرها، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها. وتعد بأشكال وأذواق وألوان عديدة ومختلفة، ويمكن إضافة النكهات إليها حسب رغبة كل شخص، فيمكن إعدادها بالكريمة أو الشوكولاتة أو الكراميل، وتزين بالفراولة أو المكسرات أو الفستق. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بوصفات متنوعة ولذيذة.

مكونات المهلبية

تتكون المهلبية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة بالغذائية، وهي كالآتي:

2 كوب حليب سائل.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

40 جم كريمة خفق بودرة أو كريمة سائلة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين حسب الرغبة

4 حبات فراولة.

فستق.

زبدة اللوتس.

بسكوت اللوتس.

طريقة التحضير

يتم تحضير المهلبية بالكريمة بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والدقيق والنشا والسكر ونخلطهم بالمضرب اليدوي جيدا على البارد.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلبهم جيدا باستمرار، وعندما يثقل الخليط نضيف إليه الزبدة، ونقلب جيدا حتى تذوب الزبدة، ثم نرفعه من على النار.

ثم نضيف الفانيليا وكريمة الخفق، ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم.

ثم نسكب المهلبية في أكواب التقديم مع ترك مساحة فارغة في الأكواب، ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

ثم نخرجها من الثلاجة بعد أن تماسكت.

ثم نحضر زبدة اللوتس ونذوبها في الميكروويف، ونسكبها فوق نصف كمية الأكواب، ثم نضع فوقها بسكوت اللوتس.

ثم نحضر حبات فراولة ونضعهم في حلة على النار، ثم نهرسهم حتى نحصل على قوام ناعم.

ثم نسكب صوص الفراولة على الكمية المتبقية من أكواب المهلبية، ثم نزينها بالفستق.

2 كوب حليب سائل.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب قطع شوكولاتة أو 2 ملعقة كبيرة كاكاو.

مكونات المهلبية بالشوكولاتة

للتزيين حسب الرغبة

صوص كراميل.

صوص شوكولاتة غامقة.

نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والدقيق والنشا والسكر ونخلطهم بالمضرب اليدوي جيدا على البارد.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلبهم جيدا باستمرار، وعندما يثقل الخليط نضيف إليه الزبدة، ونقلب جيدا حتى تذوب الزبدة، ثم نضيف الشوكولاتة ونذوبها جيدا، ثم نرفعها من على النار.

ثم نسكب المهلبية في أكواب التقديم مع ترك مساحة فارغة في الأكواب، ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

ثم نخرجها من الثلاجة بعد أن تماسكت.

ثم نسكب صوص الكراميل على نصف كمية الأكواب، ونسكب صوص الشوكولاتة الغامقة على الكمية المتبقية من أكواب المهلبية ونزينها بالمكسرات.

ثم تقدم وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير