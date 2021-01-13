طريقة مربى الجزر بالبرتقال ومربى الفراولة.. أهم الأسرار وتفاصيل التحضير

طريقة مربى الجزر بالمنزل بدون مواد صناعية، الفاكهة في الأسواق وموسم الشتاء كثيرة ويمكنك شراء ما ترغبين وعمل منه مربى لذيذة تفيدك في وجبات الإفطار، فالمربى بكل أنواعها مغذية ومفيدة للجسم ومن أكثر أنواع الفواكه انتشار لعمل المربى التين والبلح والتفاح والفراولة والجزر وغيرهم من أنواع أخرى، التي تتميز بمذاق خاص ورائع واليوم سنقدم لكم طريقة عمل مربى الجزر ومربى الفراولة وسنكشف لكم أسرار عمل مربى المحلات ونصائح لعدم تلفها أو تعرضها للتسكير، فتابعوا معنا بدقة خطوات ومكونات المربى لعمل كل أنواع المربى التي تفضلينها بتلك الخطوات، وستحصلي على أفضل أنواع المربى وتناوله باطمئنان لإنه طبيعي 100% بدون مواد حافظة صناعية وفرحي أسرتك بمذاق شهي لا مثيل له. طريقة مربى الجزر والفراولة بالمنزل مكونات مربى الجزر بالبرتقال كيلو جرام من الجزر الطازج بدون عيوب. كيلو جرام من السكر الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون. 2 كوب من الماء. 2 حبة من الهيل أو نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون. ملعقة كبيرة من اللوز أو الفستق الحلبي. ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة عمل مربى جزر برتقال بالخطوات أولا قشري الجزر وقطعيه إلى شرائح وضعيه في قدر على نار هادئة مع إضافة معه 2 كوب من الماء ويترك على النار لمدة 5 دقائق حتى يصل إلى الغليان.

ثم يضاف إلى الجزر السكر ويترك على النار وإزالة الرغوة التي تظهر على سطح القدر مع الاستمرار في نزعها كلما ظهرت.

في النهاية يكون قد نضج الجزر يضاف له الهيل وملعقة ماء الورد مع ملح الليمون أو عصير الليمون على حسب متوفر.

تقليب المكونات بملعقة خشبية وضيفي عليهم الفستق أو اللوز، اتركيها دقائق ثم يغلق النار بعد أن يبرد الجزر يصب في برطمانات من الزجاج معقمة وجافة وتحزن في الثلاجة. نصائح عمل مربى الجزر حتى لا يحدث تسكير لقطع مربى لابد من أن يكون على نار هادئة، ويمكنك تقليل كمية السكر على حسب رغبتك.

يمكن إضافة البرتقال إلى مربى الجزر فذلك يعزز من طعم المربى ويجعله مختلف، عن طريق وضع قشر البرتقال أو إضافة نصف ملعقة بودرة قشر البرتقال الجافة أثناء صنع مربى.

في حالة وضع قشر برتقال لابد من غليه على نار أولا وتغير الماء عليه أكثر من مرة حتى تتأكد من عدم وجود مرارة في الطعم.

عند إضافة عصير الليمون أو ملح الليمون يجب أن يكون وقت إضافته هو عند أبعاد المربى عن النار لمدة 10 دقائق، مدة طهي مربى الجزر يحتاج إلى ساعة تقريبا. طريقة عمل مربى فراولة بدون مواد حافظة طريقة مربى الجزر والفراولة بالمنزل مكونات مربى الجزر بالبرتقالطريقة عمل مربى جزر برتقال بالخطواتنصائح عمل مربى الجزرطريقة عمل مربى فراولة بدون مواد حافظة مكونات مربى الفراولة 3 كيلو فراولة طازجة مغسولة. 2 كيلو سكر. ملعقة صغيرة ملح ليمون أو ملعقة كبيرة عصير ليمون. خطوات تحضير مربى فراولة يجب أن تكون حبات الفراولة نظيفة ويزال عنها القطعة الخضراء بالأعلى، وتصفى من الماء جيدا في وعاء زجاجي ثم ضيفي عليها السكر وتترك في الثلاجة من الليل حتى صباح اليوم التالي.

تلك الخطوة تضمن خروج الماء من الفراولة تماما وأن السكر قد ذاب، ثم في الصباح ضعي كل المقادير على النار من دون الليمون وتكون حرارة هادئة، تقليب المكونات على النار من وقت للآخر، ثم زيلي الرغوة عن طريق ملعقة خشبية التي تظهر على وجه المربى.

بعد مرور نصف ساعة من الطهي يضاف كمية ملح الليمون أو عصير الليمون، ويبعد القدر عن النار لمدة 10 دقائق.

ثم يرجع القدر على نار مرة أخرى ويترك لمدة 5 دقائق ثم اتركيه حتى يبرد.

عندما يبرد المربى ستلاحظين أن مربى فراولة سميكة ولا يوجد بها ماء، تفرغ في برطمان زجاج نظيف معقم وجاف ويخزن في الثلاجة.

وبذلك يكون لديك مربى فراولة ومربى الجزر الشهية أو تصنعي مربى جزر بالرتقال بطعم رائع وتمتعي لإفطار لذيذ لك ولأسرتك. خطوات تحضير مربى فراولة الوسوم

طريقة مربى الجزر بالمنزل بدون مواد صناعية، الفاكهة في الأسواق وموسم الشتاء كثيرة ويمكنك شراء ما ترغبين وعمل منه مربى لذيذة تفيدك في وجبات الإفطار، فالمربى بكل أنواعها مغذية ومفيدة للجسم ومن أكثر أنواع الفواكه انتشار لعمل المربى التين والبلح والتفاح والفراولة والجزر وغيرهم من أنواع أخرى، التي تتميز بمذاق خاص ورائع واليوم سنقدم لكم طريقة عمل مربى الجزر ومربى الفراولة وسنكشف لكم أسرار عمل مربى المحلات ونصائح لعدم تلفها أو تعرضها للتسكير، فتابعوا معنا بدقة خطوات ومكونات المربى لعمل كل أنواع المربى التي تفضلينها بتلك الخطوات، وستحصلي على أفضل أنواع المربى وتناوله باطمئنان لإنه طبيعي 100% بدون مواد حافظة صناعية وفرحي أسرتك بمذاق شهي لا مثيل له. طريقة مربى الجزر والفراولة بالمنزل مكونات مربى الجزر بالبرتقال كيلو جرام من الجزر الطازج بدون عيوب. كيلو جرام من السكر الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من ملح الليمون. 2 كوب من الماء. 2 حبة من الهيل أو نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون. ملعقة كبيرة من اللوز أو الفستق الحلبي. ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة عمل مربى جزر برتقال بالخطوات أولا قشري الجزر وقطعيه إلى شرائح وضعيه في قدر على نار هادئة مع إضافة معه 2 كوب من الماء ويترك على النار لمدة 5 دقائق حتى يصل إلى الغليان.

ثم يضاف إلى الجزر السكر ويترك على النار وإزالة الرغوة التي تظهر على سطح القدر مع الاستمرار في نزعها كلما ظهرت.

في النهاية يكون قد نضج الجزر يضاف له الهيل وملعقة ماء الورد مع ملح الليمون أو عصير الليمون على حسب متوفر.

تقليب المكونات بملعقة خشبية وضيفي عليهم الفستق أو اللوز، اتركيها دقائق ثم يغلق النار بعد أن يبرد الجزر يصب في برطمانات من الزجاج معقمة وجافة وتحزن في الثلاجة. نصائح عمل مربى الجزر حتى لا يحدث تسكير لقطع مربى لابد من أن يكون على نار هادئة، ويمكنك تقليل كمية السكر على حسب رغبتك.

يمكن إضافة البرتقال إلى مربى الجزر فذلك يعزز من طعم المربى ويجعله مختلف، عن طريق وضع قشر البرتقال أو إضافة نصف ملعقة بودرة قشر البرتقال الجافة أثناء صنع مربى.

في حالة وضع قشر برتقال لابد من غليه على نار أولا وتغير الماء عليه أكثر من مرة حتى تتأكد من عدم وجود مرارة في الطعم.

عند إضافة عصير الليمون أو ملح الليمون يجب أن يكون وقت إضافته هو عند أبعاد المربى عن النار لمدة 10 دقائق، مدة طهي مربى الجزر يحتاج إلى ساعة تقريبا. طريقة عمل مربى فراولة بدون مواد حافظة طريقة مربى الجزر والفراولة بالمنزل مكونات مربى الجزر بالبرتقالطريقة عمل مربى جزر برتقال بالخطواتنصائح عمل مربى الجزرطريقة عمل مربى فراولة بدون مواد حافظة مكونات مربى الفراولة 3 كيلو فراولة طازجة مغسولة. 2 كيلو سكر. ملعقة صغيرة ملح ليمون أو ملعقة كبيرة عصير ليمون. خطوات تحضير مربى فراولة يجب أن تكون حبات الفراولة نظيفة ويزال عنها القطعة الخضراء بالأعلى، وتصفى من الماء جيدا في وعاء زجاجي ثم ضيفي عليها السكر وتترك في الثلاجة من الليل حتى صباح اليوم التالي.

تلك الخطوة تضمن خروج الماء من الفراولة تماما وأن السكر قد ذاب، ثم في الصباح ضعي كل المقادير على النار من دون الليمون وتكون حرارة هادئة، تقليب المكونات على النار من وقت للآخر، ثم زيلي الرغوة عن طريق ملعقة خشبية التي تظهر على وجه المربى.

بعد مرور نصف ساعة من الطهي يضاف كمية ملح الليمون أو عصير الليمون، ويبعد القدر عن النار لمدة 10 دقائق.

ثم يرجع القدر على نار مرة أخرى ويترك لمدة 5 دقائق ثم اتركيه حتى يبرد.

عندما يبرد المربى ستلاحظين أن مربى فراولة سميكة ولا يوجد بها ماء، تفرغ في برطمان زجاج نظيف معقم وجاف ويخزن في الثلاجة.

وبذلك يكون لديك مربى فراولة ومربى الجزر الشهية أو تصنعي مربى جزر بالرتقال بطعم رائع وتمتعي لإفطار لذيذ لك ولأسرتك. خطوات تحضير مربى فراولة

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