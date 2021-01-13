افكار ديكور لغرفة المعيشة Living Room بستايلات مختلفة

لو بتجهزي شقة جديدة او عايزة تجددي شقتك ، ومحتارة تختاري ايه لغرفة المعيشة Living Room ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار ديكور لغرفة المعيشة بستايلات مختلفة ، من اول الديكور للتصميم للاثاث ، تختاري منها اللي يناسب شقتك وتفضليه اكتر.

افكار ديكور لغرفة المعيشة:

1- ستايل ريفي مودرن Modern rustic:

الستايل الريفي المودرن او المعاصر بيتميز بسقف بعوارض خشب لان ده من مميزات الاجواء الريفية ، والاثاث فيه بيكون مزيج ما بين القطع القديمة والتصاميم الحديثة.

2- الستايل الفيكتوري:

من الالوان الاساسية في الستايل ده هو اللون الرمادي ، مع اضافة رسومات مودرن, سجادة برسومات هندسية, مخدات باللون الازرق عشان تضيف لون للمساحة المحايدة الموجودة.

3- شرقي مودرن:

صممي غرفة معيشة مريحة عن طريق اختيار اثاث بخطوط واضحة عشان تسمحي للضوء بالانتشار في كل انحاء الغرفة.

4- المخمل الغني:

ورق الحائط المرسوم باللون الزهري يعتبر خلفية مثالية جدا لكنبة قطيفة ، وعشان تعملي اللمسة النهائية ، حطي مخدات قطيفة بحواف بألوان متناقضة.

5- طبقات مريحة:

ممكن تصممي غرفة المعيشة بستايل معاصر مريح ، واعتمدي في الاثاث على الطباعة بالرش او النقط ، زي ما هو باين قدامنا في الصورة.

6- تغيير صغير ، فرق كبير:

ممكن تضيفي تفاصيل بسيطة لغرفة المعيشة تغير شكلها وتجددها ، زي انك تضيفي ستاير رومانسية بسيطة, تغطية الارضية بحاجاة مختلفة ، ده هيديكي تجديد انيق بتغييرات بسيطة.

7- نقشات من الطبيعية:

استخدمي درجات الوان فيها حياة من الطبيعة ، اعتمدي على درجات الاخضر المختلفة ، وممكن تضيفي لمسات من اللون الاسود عشان تدي عمق للمكان.

8- الاشكال الهندسية:

اجمعي في الاثاث ما بين الخطوط المستقيمة والمنحنية مع الوان مختلفة ، وحافظي على خلفية غرفة المعيشة بسيطة بألوان محايدة.

9- خلفية جريئة:

خلفية غرفة المعيشة او رسومات الحيطة بتصميم الزهور مع نجفة معدنية بيخلقوا ستايل معاصر ، في حين الاطار الخشبي اللي في الترابيزة والسجادة الرمادي بتدي لمسة ناعمة.

10- ستايل مريح:

الحيطان البيضا مع المفروشات باللون الرمادي الناعم والاثاث الخشبي الباهت بيضيفوا مظهر مريح ، اختاري كنبة كلاسيكية تبقى هي القطعة الاساسية او المركزية في المكان ، ودخلي معاها ستايل مخدات مرسومة وسجادة برسومات هندسية.

11- ستايل ملفت:

اختاري قطع اثاث واكسسوارات ملفتة للنظر عشان تعملي تأثير وتكون الغرفة جيدة التهوية بسقف عالي.

12- ورود بألوان جريئة:

الخلفية المرسومة بالورود بالالوان الزاهية بتحدد الوان باقي الغرفة وبتظهرها ، اللون الاخضر الناعم على الكنبة مع فوتيه باللون البينك ، بأرجل معدنية انيقة ، بتدي ستايل معاصر لغرفة المعيشة.

13- اللون البينك:

اللون البينك ما زال موضة في تصاميم الديكور الداخلية للبيت ، اختاري كنبة باللون الوردي كقطعة محورية او اساسية في الغرفة ، وضيفي لها مخدات وسجادة منقوشة.

14- ستايل مريح:

ضيفي راحة اضافية لغرفة المعيشة بمزيج من المخدات المنقوشة والعادية من الكتان والصوف.

15- درجتين الوان:

غرفة المعيشة دي عبارة عن لوحة بدرجتين من اللونين الرمادي والابيض الطباشيري ، اللون الرمادي الغامق تم استخدامه على الدفاية ، ولون الحيطان كلها باللون الابيض الدافي ، وده بيدي وسع للمكان اكتر.

16- ستايل ريفي مريح:

الترابيزة الخشب مع الباركية, والسجادة باللون الكريمي, مع الحطب ، بتضيف مظهر ريفي مريح لغرفة المعيشة.

17- ستايل فيكتوري:

تصميم تاني بالستايل الفيكتوري ، اللي بيضيف اناقة وفخامة لغرفة المعيشة.

18- ستايل غامق ودافي:

الحيطان الغامقة مع الطبعات او الرسومات الجريئة وكنبة باللون المسطردة الفاتح بتضيف لغرفة المعيشة جو مريح ودافي.

19- الوان زاهية في المساحات الصغيرة:

في المساحات الصغيرة ، الكنبة القطيفة باللون الدهبي بشكل مستدير مضغوط هتضيف تأثير على المكان ، مع المخدات المنقوشة بنقشات مختلفة ، كل التفاصيل دي مع بعض هتضيف عمق فخم لغرفة المعيشة ، وده مفيد بشكل خاص للمساحات الصغيرة.

20- غرفة مع اطلالة:

لو التصميم لديكور فيلا ده هيكون مناسب ليها جدا ، اختاري الكنبة بضهر منخفض عشان ماتداريش المنظر الطبيعي.

21- بُعد جديد:

الكنبة الزاوية ممكن تضيف شكل للغرفة اللي بتكون خالية من الملامح او تقسيمتها مش واضحة ، مع ترابيزة كونسول وزهريات طويلة تعتبر فكرة ذكية تدي التصميم ارتفاع.

22- تصميم كلاسيكي ريفي:

تصميم كلاسيكي ريفي مريح وغير رسمي مع كنبة وكراسي اسكواش ، والوان محايدة واقمشة بخامات طبيعية ، والمراية بالاطار الذهبي مع الاباجورات على الترابيزة بتضيف لمسة انيقة للمكان.

23- لوحة فنية:

حولي غرفة المعيشة للوحة فنية بأقمشة منقوشة وتأثيرات فنية ولوحة من الالوان الناعمة ، اختاري القطن والحرير المطبوع مع اثاث ناعم.

24- ستايل مريح:

ستايل تاني مريح لغرفة المعيشة ، تم الاعتماد فيه على حيطان باللون الرمادي المتناسقة مع الاثاث وبعض القطع القديمة.

25- ستايل بألوان جريئة:

التصميم ده بيتميز بألوان جريئة باللون الاصفر الفاتح مع اللون الرمادي والابيض لخلق جو رائع ولكنه في نفس الوقت عائلي جدا.

26- الاحساس بالمساحة:

الالوان الرمادي الناعمة والتفاصيل باللون الابيض بتعكس الضوء حوالين غرفة المعيشة ، وبيساعد الاثاث الخشبي الفاتح انه يحافظ على غرفة المعيشة مشرقة.

27- تصميم بألوان غامقة:

التصميم ده بيتميز بلون حيطة غامق مع اثاث بدرجات الرمادي والبرتقاني ، وعشان تكسري حدة غمقان الحيطان ضيفي اثاث بانسجة فخمة زي كنبة متنجدة من الصوف او كرسي انيق من الجلد المصقول.

28- العبي بالنقشات:

مفتاح الستايل ده هو اضافة نقوشات معقدة مختلفة مع الحفاظ على خلفية بسيطة.

29- حيطان مميزة:

الحيطة باللون الاسود مع الخشب بتصميم هندسي بتضيف ستايل مميز لغرفة المعيشة.

30- ذوق معاصر:

في غرفة المعيشة دي الخلفية المحايدة من اللون الرمادي مع الحيطان باللون الاخضر الغامق بتضيف ستايل معاصر للمكان.

31- ستايل احادي اللون:

لوحة الالوان المحددة في الاسود والابيض بس بتكون دايما انيقة ، وممكن تدخلي معاهم لون واحد او اتنين من الالوان الزاهية عشان يضيف لمسة حيوية للمكان.

32- الوان محايدة:

غرفة المعيشة هنا تم الاعتماد فيها على اللون الرمادي المحايد ، مع كنبة زاوية ودفاية.

33- ستايل الخمسينات:

غرفة معيشة بستايل الخمسينات ، وممكن تضيفي لها بعض القطع المودرن وتعملي تصميم متباين.

34- الوان غنية:

تصميم بالوان غنية مع اكسسوارات باللون الدهبي ، وارضية خشب غامقة مع ورق حيطة مزخرف.

35- ستايل بألوان دافية:

استخدمي لون محايد للحيطان مع نغمة دافية كخلفية للمفروشات الناعمة باللون الخمري الغني ، استخدمي ستايل كلاسيكي واختاري اثاث خشبي ريفي بخطوط بسيطة عشان تكملي المظهر.

36- ستايل فيكتوري:

رجعنا لتصميم تاني بالستايل الفيكتوري مع الوان جريئة تضيف حيوية للمكان.

37- اثاث قديم:

ادمجي قطع الاثاث القديم والانتيك في بيت حديث ، زي ما هو باين في الديكور في الصورة اللي قدامنا ، من خلال الدمج ما بين قطع مختلفة من الاثاث من نفس الفترة الزمنية.

38- الوان محايدة:

تصميم تاني بالالوان المحايدة اللي جمع ما بين الرمادي والابيض.

39- تأثير النقشات:

تم الاعتماد في التصميم ده على ورق حائظ مبهج بألوان زاهية مع مخدات فيها من نفس لون ورق الحائط.

40- الاثاث الجلد:

الكنب الجلد مع التفاصيل اضافت لغرفة المعيشة دي ستايل معاصر بسيط ، وعلى الرغم ان الارضيات الغامقة الا ان ليها سطح عاكس بيساعد على عكس الضوء في الغرفة.

41- ستايل الاربعينات:

غرفة معيشة بستايل الاربعينات ، مع كنب قطيفة وسجاد فخم ومخدات حرير.

42- ازرق ريترو:

غرفة معيشة باللون الازرق الغامق على الحيطان.

43- حائط حجري:

تصميم مودرن مع الاحتفاظ بالستايل القديم والتفاصيل الاصلية من خلال الحائط الحجري المكشوف.

44- استخدام التابلوهات:

غرفة معيشة بتصميم فيكتوري تم استغلال فيها مساحة الحيطة الفاضية بتعليق تابلوهات باحجام مختلفة.

45- نقط جذب:

دخلي الالوان المحايدة مع لون غامق من خلال الاضاءة والاكسسوارات ، بالطريقة دي تقدري تلفتي الانتباه للمناطق الرئيسية في الغرفة.

46- غرفة اتنين في واحد:

في غرفة المعيشة دي تم الدمج ما بين غرفتين جزء معيشة ، وجزء في نهاية الغرفة منطقة دراسة صغيرة او شغل عبارة عن مكتب صغير مع كرسي.

47- الوان ناعمة:

غرفة المعيشة بالالوان الناعمة بتخلق جو مضيء ومنعش.

48- الدهبي الغني:

دخلي اكسسوارات دهبي مصقولة لغرفة المعيشة عشان تبرزي الحيطان ، وضيفي لمسات من اللون الفضي عشان تعملي تباين.

49- تصميم مودرن مع تقليدي:

هنا تم الجمع ما بين الستايل المودرن والتقليدي.

50- الالوان الزاهية:

غرفة معيشة تم الاعتماد فيها على الالوان الزاهية مع حيطان باللون الابيض ، وكنبة حرف L.

البوم كامل تعرفي منه طريقة تنسيق الألوان في الديكور