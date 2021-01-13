افكار ديكور لغرفة المعيشة Living Room بستايلات مختلفة

لو بتجهزي شقة جديدة او عايزة تجددي شقتك ، ومحتارة تختاري ايه لغرفة المعيشة Living Room ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار ديكور لغرفة المعيشة بستايلات مختلفة ، من اول الديكور للتصميم للاثاث ، تختاري منها اللي يناسب شقتك وتفضليه اكتر.
افكار ديكور لغرفة المعيشة:
1- ستايل ريفي مودرن Modern rustic:
الستايل الريفي المودرن او المعاصر بيتميز بسقف بعوارض خشب لان ده من مميزات الاجواء الريفية ، والاثاث فيه بيكون مزيج ما بين القطع القديمة والتصاميم الحديثة.
2- الستايل الفيكتوري:
من الالوان الاساسية في الستايل ده هو اللون الرمادي ، مع اضافة رسومات مودرن, سجادة برسومات هندسية, مخدات باللون الازرق عشان تضيف لون للمساحة المحايدة الموجودة.
3- شرقي مودرن:
صممي غرفة معيشة مريحة عن طريق اختيار اثاث بخطوط واضحة عشان تسمحي للضوء بالانتشار في كل انحاء الغرفة.
4- المخمل الغني:
ورق الحائط المرسوم باللون الزهري يعتبر خلفية مثالية جدا لكنبة قطيفة ، وعشان تعملي اللمسة النهائية ، حطي مخدات قطيفة بحواف بألوان متناقضة.
5- طبقات مريحة:
ممكن تصممي غرفة المعيشة بستايل معاصر مريح ، واعتمدي في الاثاث على الطباعة بالرش او النقط ، زي ما هو باين قدامنا في الصورة.
6- تغيير صغير ، فرق كبير:
ممكن تضيفي تفاصيل بسيطة لغرفة المعيشة تغير شكلها وتجددها ، زي انك تضيفي ستاير رومانسية بسيطة, تغطية الارضية بحاجاة مختلفة ، ده هيديكي تجديد انيق بتغييرات بسيطة.
7- نقشات من الطبيعية:
استخدمي درجات الوان فيها حياة من الطبيعة ، اعتمدي على درجات الاخضر المختلفة ، وممكن تضيفي لمسات من اللون الاسود عشان تدي عمق للمكان.
8- الاشكال الهندسية:
اجمعي في الاثاث ما بين الخطوط المستقيمة والمنحنية مع الوان مختلفة ، وحافظي على خلفية غرفة المعيشة بسيطة بألوان محايدة.
9- خلفية جريئة:
خلفية غرفة المعيشة او رسومات الحيطة بتصميم الزهور مع نجفة معدنية بيخلقوا ستايل معاصر ، في حين الاطار الخشبي اللي في الترابيزة والسجادة الرمادي بتدي لمسة ناعمة.
10- ستايل مريح:
الحيطان البيضا مع المفروشات باللون الرمادي الناعم والاثاث الخشبي الباهت بيضيفوا مظهر مريح ، اختاري كنبة كلاسيكية تبقى هي القطعة الاساسية او المركزية في المكان ، ودخلي معاها ستايل مخدات مرسومة وسجادة برسومات هندسية.
11- ستايل ملفت:
اختاري قطع اثاث واكسسوارات ملفتة للنظر عشان تعملي تأثير وتكون الغرفة جيدة التهوية بسقف عالي.
12- ورود بألوان جريئة:
الخلفية المرسومة بالورود بالالوان الزاهية بتحدد الوان باقي الغرفة وبتظهرها ، اللون الاخضر الناعم على الكنبة مع فوتيه باللون البينك ، بأرجل معدنية انيقة ، بتدي ستايل معاصر لغرفة المعيشة.
13- اللون البينك:
اللون البينك ما زال موضة في تصاميم الديكور الداخلية للبيت ، اختاري كنبة باللون الوردي كقطعة محورية او اساسية في الغرفة ، وضيفي لها مخدات وسجادة منقوشة.
14- ستايل مريح:
ضيفي راحة اضافية لغرفة المعيشة بمزيج من المخدات المنقوشة والعادية من الكتان والصوف.
15- درجتين الوان:
غرفة المعيشة دي عبارة عن لوحة بدرجتين من اللونين الرمادي والابيض الطباشيري ، اللون الرمادي الغامق تم استخدامه على الدفاية ، ولون الحيطان كلها باللون الابيض الدافي ، وده بيدي وسع للمكان اكتر.
16- ستايل ريفي مريح:
الترابيزة الخشب مع الباركية, والسجادة باللون الكريمي, مع الحطب ، بتضيف مظهر ريفي مريح لغرفة المعيشة.
17- ستايل فيكتوري:
تصميم تاني بالستايل الفيكتوري ، اللي بيضيف اناقة وفخامة لغرفة المعيشة.
18- ستايل غامق ودافي:
الحيطان الغامقة مع الطبعات او الرسومات الجريئة وكنبة باللون المسطردة الفاتح بتضيف لغرفة المعيشة جو مريح ودافي.
19- الوان زاهية في المساحات الصغيرة:
في المساحات الصغيرة ، الكنبة القطيفة باللون الدهبي بشكل مستدير مضغوط هتضيف تأثير على المكان ، مع المخدات المنقوشة بنقشات مختلفة ، كل التفاصيل دي مع بعض هتضيف عمق فخم لغرفة المعيشة ، وده مفيد بشكل خاص للمساحات الصغيرة.
20- غرفة مع اطلالة:
لو التصميم لديكور فيلا ده هيكون مناسب ليها جدا ، اختاري الكنبة بضهر منخفض عشان ماتداريش المنظر الطبيعي.
21- بُعد جديد:
الكنبة الزاوية ممكن تضيف شكل للغرفة اللي بتكون خالية من الملامح او تقسيمتها مش واضحة ، مع ترابيزة كونسول وزهريات طويلة تعتبر فكرة ذكية تدي التصميم ارتفاع.
22- تصميم كلاسيكي ريفي:
تصميم كلاسيكي ريفي مريح وغير رسمي مع كنبة وكراسي اسكواش ، والوان محايدة واقمشة بخامات طبيعية ، والمراية بالاطار الذهبي مع الاباجورات على الترابيزة بتضيف لمسة انيقة للمكان.
23- لوحة فنية:
حولي غرفة المعيشة للوحة فنية بأقمشة منقوشة وتأثيرات فنية ولوحة من الالوان الناعمة ، اختاري القطن والحرير المطبوع مع اثاث ناعم.
24- ستايل مريح:
ستايل تاني مريح لغرفة المعيشة ، تم الاعتماد فيه على حيطان باللون الرمادي المتناسقة مع الاثاث وبعض القطع القديمة.
25- ستايل بألوان جريئة:
التصميم ده بيتميز بألوان جريئة باللون الاصفر الفاتح مع اللون الرمادي والابيض لخلق جو رائع ولكنه في نفس الوقت عائلي جدا.
26- الاحساس بالمساحة:
الالوان الرمادي الناعمة والتفاصيل باللون الابيض بتعكس الضوء حوالين غرفة المعيشة ، وبيساعد الاثاث الخشبي الفاتح انه يحافظ على غرفة المعيشة مشرقة.
27- تصميم بألوان غامقة:
التصميم ده بيتميز بلون حيطة غامق مع اثاث بدرجات الرمادي والبرتقاني ، وعشان تكسري حدة غمقان الحيطان ضيفي اثاث بانسجة فخمة زي كنبة متنجدة من الصوف او كرسي انيق من الجلد المصقول.
28- العبي بالنقشات:
مفتاح الستايل ده هو اضافة نقوشات معقدة مختلفة مع الحفاظ على خلفية بسيطة.
29- حيطان مميزة:
الحيطة باللون الاسود مع الخشب بتصميم هندسي بتضيف ستايل مميز لغرفة المعيشة.
30- ذوق معاصر:
في غرفة المعيشة دي الخلفية المحايدة من اللون الرمادي مع الحيطان باللون الاخضر الغامق بتضيف ستايل معاصر للمكان.
31- ستايل احادي اللون:
لوحة الالوان المحددة في الاسود والابيض بس بتكون دايما انيقة ، وممكن تدخلي معاهم لون واحد او اتنين من الالوان الزاهية عشان يضيف لمسة حيوية للمكان.
32- الوان محايدة:
غرفة المعيشة هنا تم الاعتماد فيها على اللون الرمادي المحايد ، مع كنبة زاوية ودفاية.
33- ستايل الخمسينات:
غرفة معيشة بستايل الخمسينات ، وممكن تضيفي لها بعض القطع المودرن وتعملي تصميم متباين.
34- الوان غنية:
تصميم بالوان غنية مع اكسسوارات باللون الدهبي ، وارضية خشب غامقة مع ورق حيطة مزخرف.
35- ستايل بألوان دافية:
استخدمي لون محايد للحيطان مع نغمة دافية كخلفية للمفروشات الناعمة باللون الخمري الغني ، استخدمي ستايل كلاسيكي واختاري اثاث خشبي ريفي بخطوط بسيطة عشان تكملي المظهر.
36- ستايل فيكتوري:
رجعنا لتصميم تاني بالستايل الفيكتوري مع الوان جريئة تضيف حيوية للمكان.
37- اثاث قديم:
ادمجي قطع الاثاث القديم والانتيك في بيت حديث ، زي ما هو باين في الديكور في الصورة اللي قدامنا ، من خلال الدمج ما بين قطع مختلفة من الاثاث من نفس الفترة الزمنية.
38- الوان محايدة:
تصميم تاني بالالوان المحايدة اللي جمع ما بين الرمادي والابيض.
39- تأثير النقشات:
تم الاعتماد في التصميم ده على ورق حائظ مبهج بألوان زاهية مع مخدات فيها من نفس لون ورق الحائط.
40- الاثاث الجلد:
الكنب الجلد مع التفاصيل اضافت لغرفة المعيشة دي ستايل معاصر بسيط ، وعلى الرغم ان الارضيات الغامقة الا ان ليها سطح عاكس بيساعد على عكس الضوء في الغرفة.
41- ستايل الاربعينات:
غرفة معيشة بستايل الاربعينات ، مع كنب قطيفة وسجاد فخم ومخدات حرير.
42- ازرق ريترو:
غرفة معيشة باللون الازرق الغامق على الحيطان.
43- حائط حجري:
تصميم مودرن مع الاحتفاظ بالستايل القديم والتفاصيل الاصلية من خلال الحائط الحجري المكشوف.
44- استخدام التابلوهات:
غرفة معيشة بتصميم فيكتوري تم استغلال فيها مساحة الحيطة الفاضية بتعليق تابلوهات باحجام مختلفة.
45- نقط جذب:
دخلي الالوان المحايدة مع لون غامق من خلال الاضاءة والاكسسوارات ، بالطريقة دي تقدري تلفتي الانتباه للمناطق الرئيسية في الغرفة.
46- غرفة اتنين في واحد:
في غرفة المعيشة دي تم الدمج ما بين غرفتين جزء معيشة ، وجزء في نهاية الغرفة منطقة دراسة صغيرة او شغل عبارة عن مكتب صغير مع كرسي.
47- الوان ناعمة:
غرفة المعيشة بالالوان الناعمة بتخلق جو مضيء ومنعش.
48- الدهبي الغني:
دخلي اكسسوارات دهبي مصقولة لغرفة المعيشة عشان تبرزي الحيطان ، وضيفي لمسات من اللون الفضي عشان تعملي تباين.
49- تصميم مودرن مع تقليدي:
هنا تم الجمع ما بين الستايل المودرن والتقليدي.
50- الالوان الزاهية:
غرفة معيشة تم الاعتماد فيها على الالوان الزاهية مع حيطان باللون الابيض ، وكنبة حرف L.
البوم كامل تعرفي منه طريقة تنسيق الألوان في الديكور
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