الدكتور  شريف عامر ل "دوت الخليج": هذه طرق تشخيص وعلاج أمراض القلب لدى المراهقين

بالرغم من ندرة إصابة المراهقين بأمراض القلب، إلا أنها تشكل خطورة على حياتهم، ويتطلب الأمر تشخيصاً طبياً سليماً وعلاجاً سريعاً، وأوضح أخصائي أمراض القلب في مستشفى الزهراء بدبي الدكتور شريف عامر لنا ذلك، وأفادنا بالتالي.

طرق تشخيص أمراض القلب لدى المراهقين:

تتضمن اختبارات تشخيص مرض القلب ما يلي:

تخطيط كهربية القلب ( ECG ) والتي تساعد الطبيب في اكتشاف مدى انتظام نبضات القلب.

) والتي تساعد الطبيب في اكتشاف مدى انتظام نبضات القلب. التصوير المقطعي المحوسب ( CT ) للقلب ويستخدم هذا الفحص غالبًا للتحقق من مشاكل القلب.

) للقلب ويستخدم هذا الفحص غالبًا للتحقق من مشاكل القلب. تصوير القلب بالرنين المغناطيسي ( MRI ) حيث ينتج المجال المغناطيسي صورًا لمساعدة الطبيب على تقييم القلب.

) حيث ينتج المجال المغناطيسي صورًا لمساعدة الطبيب على تقييم القلب. اختبار الإجهاد لمعرفة كيفية استجابة القلب عند بذل أي مجهود بدني.

القسطرة القلبية لمعرفة مدى قدرة القلب على القيام بوظائفه الحيوية.

الأشعة السينية التي تساعد الطبيب على رؤية تدفق الدم خلال القلب، والأوعية الدموية، والصمامات للتحقق من أي تشوهات.

طرق علاج أمراض القلب لدى المراهقين:

عادة ما يشمل علاج مرض القلب لدى المراهقين الأمور التالية:

تغيرات في نمط الحياة: وتشمل اتباع نظام غذائي قليل الدهون وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة في أغلب أيام الأسبوع والإقلاع عن التدخين الذي يدمر القلب.

الأدوية: إذا كانت التغييرات في نمط الحياة غير كافية بمفردها، فقد يصف الطبيب الأدوية للسيطرة على مرض القلب، وإذا كان هنالك عدوى بالقلب، فمن المرجح أن يصف الطبيب المضادات الحيوية.

الإجراءات الطبية أو الجراحة: إذا لم تكن العلاجات كافية، فمن المحتمل أن يصف الطبيب إجراءات أو جراحة معينة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.