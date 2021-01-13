بيتزا المحلات بطريقة سهلة وبعحينة هشة وطرية والجبنه مطاطية ولذيذة

طريقة تحضير البيتزا بكل سهولة ، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد والمختلف، فهي من أشهى المأكولات والصفات عند الأطفال بالتحديد، فترغب كل سيدة في تحضير البيتزا في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ونظراً لهذه الرغبة سنقدم إليكم في مقالنا طريقة تحضير البيتزا. مقادير البيتزا: ملعقة صغيرة من السكر.

كأس لبن ساخن.

كيس خميرة فورية.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر. خطوات تحضير عجينة البيتزا: مقادير البيتزا:خطوات تحضير عجينة البيتزا: يتم إضافة كلاً من الخميرة الفورية والسكر والملح والزعتر على الدقيق ثم يتم وضع اللبن الساخن. الاستمرار في العجن مع إضافة كمية من اللبن في حالة الاحتياج لذلك. يتم وضع الزيت والاستمرار في العجن لحين تصبح العجينة غير ملتصقة في اليدين. يتم وضع العجينة في إناء كبير ويتم تركها لمدة لا تقل عن ساعة ونصف لحين أن تتحمر العجينة. يتم إشعال الفرن على درجة حرارة معتدلة لحين أن يصبح الفرن ساخن من أجل أن يتم إضافة البيتزا. القيام بتحضير صينية عجينة البيتزا ويتم وضع فيها كمية الزيت حتى لا تلتصق بها العجين. يتن فرد العجينة بشكل جيد داخل الصينية ويتم وضع الإضافات عليها من حشو وصلصلة ثم وضعها في الفرن. مقادير وطريقة تحضير صلصلة البيتزا: ثوم مفروم.

كاتشب.

نصف ملعقة من السكر.

خل.

زيت.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

كوبان من عصير الطماطم. خطوات تحضير صلصلة البيتزا: يتم رفع الإناء على النار ووضع فيه الزيت وبعد ذلك يتم وضع الثوم المفروم ويتم التقليب جيداً لحين أن يصبح لون الثوم ذهبي وبعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم والملح والفلفل والزعتر. بعد أن تنضج الصلصلة يتم وضع كلاً من الكاتشاب والخل ويتم التقليب بشكل جيد. بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يتم غلق النار وتركها لحين أن تبرد ثم بعد ذلك يتم استخدام هذه الصلصلة على البيتزا بعد ما تيتم حشو البيتزا بالحشو الذي ترغبون فيه من دجاج أو لحم أو جبن. مقادير وطريقة تحضير صلصلة البيتزا:خطوات تحضير صلصلة البيتزا: الوسوم

طريقة تحضير البيتزا بكل سهولة ، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد والمختلف، فهي من أشهى المأكولات والصفات عند الأطفال بالتحديد، فترغب كل سيدة في تحضير البيتزا في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ونظراً لهذه الرغبة سنقدم إليكم في مقالنا طريقة تحضير البيتزا. مقادير البيتزا: ملعقة صغيرة من السكر.

كأس لبن ساخن.

كيس خميرة فورية.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر. خطوات تحضير عجينة البيتزا: مقادير البيتزا:خطوات تحضير عجينة البيتزا: يتم إضافة كلاً من الخميرة الفورية والسكر والملح والزعتر على الدقيق ثم يتم وضع اللبن الساخن. الاستمرار في العجن مع إضافة كمية من اللبن في حالة الاحتياج لذلك. يتم وضع الزيت والاستمرار في العجن لحين تصبح العجينة غير ملتصقة في اليدين. يتم وضع العجينة في إناء كبير ويتم تركها لمدة لا تقل عن ساعة ونصف لحين أن تتحمر العجينة. يتم إشعال الفرن على درجة حرارة معتدلة لحين أن يصبح الفرن ساخن من أجل أن يتم إضافة البيتزا. القيام بتحضير صينية عجينة البيتزا ويتم وضع فيها كمية الزيت حتى لا تلتصق بها العجين. يتن فرد العجينة بشكل جيد داخل الصينية ويتم وضع الإضافات عليها من حشو وصلصلة ثم وضعها في الفرن. مقادير وطريقة تحضير صلصلة البيتزا: ثوم مفروم.

كاتشب.

نصف ملعقة من السكر.

خل.

زيت.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

كوبان من عصير الطماطم. خطوات تحضير صلصلة البيتزا: يتم رفع الإناء على النار ووضع فيه الزيت وبعد ذلك يتم وضع الثوم المفروم ويتم التقليب جيداً لحين أن يصبح لون الثوم ذهبي وبعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم والملح والفلفل والزعتر. بعد أن تنضج الصلصلة يتم وضع كلاً من الكاتشاب والخل ويتم التقليب بشكل جيد. بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يتم غلق النار وتركها لحين أن تبرد ثم بعد ذلك يتم استخدام هذه الصلصلة على البيتزا بعد ما تيتم حشو البيتزا بالحشو الذي ترغبون فيه من دجاج أو لحم أو جبن. مقادير وطريقة تحضير صلصلة البيتزا:خطوات تحضير صلصلة البيتزا:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتزا المحلات بطريقة سهلة وبعحينة هشة وطرية والجبنه مطاطية ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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