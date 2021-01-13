تعرف على أفضل حمية غذائية، تم منح الميدالية الذهبية لأفضل نظام غذائي لسنة ٢٠٢١ إلى حمية البحر الأبيض المتوسط للسنة الرابعة علي التوالي وما ذلك وفقا للتصنيفات التي تم الإعلان عنها من NEWS WORID REPORT ونظامDASH الغذائي كان قد حصل الفضية وهذا النظام يوصي بأساليب غذائية لوقف ضغط الدم المرتفع والنظام الغذائي المرن أيضا ويشجع هذا النظام على أن يكون الناس نباتيين في بعض الأوقات وهذا النظام مرن بما يكفي للسماح بأخذ وبأكل شطيرة من البرغر بين بعض الأوقات.

ما الذي تشترك فيه هذه الحميات الغذائية

التخلص من الأطعمة المصنعة والحد منها ويتم التركيز علي الوجبات التي قد يكون فيها الفاكهة الطازجة والخضار الطازج والفول والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور وجاء كلًا من نظام الطعامDUKIN ونظام الطعام KETO وهم يدلو على تناول بعض الأطعمة الغنية بالبروتين أو الدهون مع القليل من الكربوهيدرات وذلك في المرحلة الأخيرة ويتم تصنيف هذه الأطعمة الغذائية بشكل سييء وذلك من قبل الكثير من الخبراء لأن هذه الأطعمة شديدة التقييد ويصعب علي الإنسان اتباعها وتزيل مجموعات غذائية كاملة وهذا ما لا توصي به الإرشادات والنصائح والتعليمات الغذائية

ماهو الحكم علي النظام الغذائية

تم استعرض لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء في أمراض القلب وأمراض السكري والتغذية والنظام الغذائي وعلم النفس الغذائي و السمنة ويتم البحث حول النظم الغذائية من المجلات الطبية المختلفة والتقارير الحكومية والموارد الأخري وقد قالت مديرة تحرير قسم الصحة في يو اس نيوز اند وورلد ايبورن وهي انجيلا هاويت لقد عقدنا لجنة من ٢٤ خبيرًا يعيشون ويتنفسون الدايت وخسارة الوزن و السمنة وقالت انجيلا هاويت أيضا أنهم يصنفون كل نظام غذائي اعتمادًا على عدد من المقاييس المختلفة ما مدي سهولة اتباع نظام غذائي وما مدي احتمالية أن يودي الشخص إلى فقدان الوزن علي المدي الطويل وما مدي كون هذا النظام صحيًا وأمنًا وما مدي فعالة هذا النظام في الوقاية من حالات الأمراض المزمنة وإدارة هذه الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب.