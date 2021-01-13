أسهل طريقة لعمل الزلابية المقرمشة في البيت

الزلابية تعد من أشهر الحلويات الشرقية في مطابخ دول العالم، خاصة المطابخ المصرية، لأنها تتميز بطعمها الرهيب والهش، ورائحتها المميزة، التي تجذب جميع الاشخاص لتناولها، خاصة الاطفال، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت.

طريقة عمل الزلابية المقرمشة بالسكر

تعتمد طريقة عمل الزلابية على الدقيق والنشا والخميرة، وسوف نعرض لكم بالتفاصيل من خلال السطور القادمة عن مكوناتها وخطوات تحضيرها

المكونات

180 جرام من الدقيق الخاص بالحلويات.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة من الفانيلا.

ربع لتر من الماء.

زيت غزير للقلي.

100 جرام من السكر المطحون.

رشة من الملح.

اخلطي النشا مع الملح، ومقدار الدقيق جيدا في وعاء متوسط الحجم. ضيفي باقي المكونات ماعدا الزيت والسكر المطحون إلى خليط الدقيق، ثم اخلطيهم مرة اخرى بالمضرب الكهربائي. اتركي الخليط جانبا، حتى يتخمر. اسكبي الخليط في الجهاز الخاص بالزلابية، ثم ضعي الزيت في المقلاة على النار، ثم وزعي به خليط الزلابية على هيئة كرات. اتركي الزلابية في الزيت، حتى تكتسب اللون الذهبي. ضعي الزلابية بأطباق التقديم، ثم وزعي فوقها السكر لتزيينها.

طريقة تحضير الزلابية المقرمشة بالسكرطريقة عمل الزلابية المقرمشة بالشربات

المكونات

200 جرام من الطحين.

ربع ملعقة متوسطة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

2 كأس صغير من الماء.

15 جرام من الفانيلا.

زيت غزير للقلي.

كأس كبير من الشربات.

اخلطي النشا مع مقدار الطحين، والنشا، والفانيلا، والسكر جيدا في وعاء مناسب للخلط. اسكبي الماء فوق خليط الطحين بشكل تدريجي، ثم استمري في الخلط، حتى تتكون لديك خليط كريمي. قومي بتغطية الوعاء بورق نايلون، ثم اتركيه جانبا لمدة ساعة إلا ربع، حتى يتخمر الخليط. ضعي الزيت في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن. قومي بتشكيل الخليط على هيئة كرات بواسطة الملعقة، ثم ضعيها في الزيت، ثم اتركيها حتى تكتسب اللون الذهبي. ضعي الزلابية بأطباق التقديم، ثم وزعي فوقها الشربات.

طريقة تحضير الزلابية المقرمشة بالشربات

في نهاية المقال قد شرحنا إليكم طريقة عمل الزلابية المقرمشة بالسكر وطريقة عمل الزلابية المقرمشة بالشربات.