طريقة عمل كيراتين طبيعي بالمزل لتعزيز نمو الشعر وحمايته من التساقط، الكيراتين هو البروتين الطبيعي الموجود في الشعر والذي يمنحه التغذية السليمة لمنحة القوة والنعومة واللمعان، ولكن كثرة التعرض للعوامل الطبيعية من الشمس والأتربة واستخدام أدوات تصفيف الشعر مثل الاستشوار وأيضا تكرار غسل الشعر واستخدام منتجات العناية التي يدخل في تصنيعها المواد الكيميائية كل ذلك يؤدى لإلى ضعف الشعر وإرهاقه مما يتلف الأطراف ويؤدى إلى تساقطه، لذلك تلجأ السيدات فى استخدام بعض أنواع الكيراتين لمعالجة مشاكل الشعر ومنحه الترطيب واللمعان وحمايته من التساقط.

الكيراتين الطبيعي لزيادة نمو الشعر والحفاظ عليه من التساقط

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية البسيطة التي تساعد على تغذية الشعر وتعزيز نموه ومنحه القوة واللمعان للحفاظ على مظهر الشعر جميل ورائع بدون ترك أي آثار جانبة أو إحداث ضرر بالشعر ومن بين تلك الوصفات نقدم لكم اليوم أفضلها وهو كيراتين البامية الذي يعد أرخص كيراتين طبيعي ، نعم إنه كيراتين البامية قد يبدو الأمر غريبا ولكنه حقيقي وتم تجربته وقد أثبت فاعلية كبيرة فى الحفاظ على الشعر من التساقط ومنحه النعومة والترطيب واللمعان ولا يترك أي آثار ضارة على الشعر.

البامية من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة و تعتبر أفضل كيراتين طبيعي حيث أنها تحتوي عل المغنسيوم والكالسيوم وتحتوي عل فيتامين A وفيتامين B ، وتغذى البامية بصيلات الشعر وتقلل من تساقطه كما تمنحه النعومة واللمعان وتحافظ عليه من التجعد والتساقط.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي من البامية لتعزيز نمو الشعر وحمايته من التساقط والتجعد

لتحضير وصفة كيراتين البامية يلزم تحضير بضعة ثمرات من البامية ويتم وضعهم في وعاء به كوبان من الماء ويتم غليه على النار إلى أن يكون خليط لزج، ثم يترك ليبرد وبعدها يصفي هذا السائل اللزج فى برطمان محكم الغلق للاستخدام.

يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو ثم يتم وضع بعض من السائل الذي تم تحضيره على الشعر ويدلك جيدا برفق من الجذور حتى الأطراف ثم يترك على الشعر إلى أن يجف، ثم يغسل الشعر بالماء فقط ويمشط وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.