شاورما منزلية رائعة مثل المحلات حضريها بطريقة سهلة وسريعة

شاورما الدجاج السورية في خبز الصاج تعتبر من أفضل الأكلات السريعة، التي يعشقها جميع الأشخاص، خاصة من بعض الصوصات الرهيبة، لأنها تتميز بمذاق لذيذ لا يوجد مثله، ويمكن تحضيرها بكل سهولة لأفراد عائلتك بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج سوف نذكر لكم من خلال السطور الآتية مكونات شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج وخطوات تحضيرها المقادير 600 جرام من شرائح صدور الدجاج.

½ كوب كبير من عصير الحامض.

20 جرام من الثوم المفروم.

كوب صغير من شرائح البصل.

10 جرام من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

15 جرام من الخردل.

كوب كبير من الزبادي.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخل.

4 ملاعق صغيرة من المايونيز.

عيش خبز، حسب عدد الافراد. خطوات تحضير شاورما الدجاج السوري قومي بوضع مقدار الدجاج في وعاء به كمية مناسبة من الماء والليمون والملح، ثم اتركي الخليط جانبا لمدة 30 دقيقة. اغسلي الدجاج جيدا بالماء، ثم ضعيها في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الملح، والزبادي، والفلفل الأسود، والقرفة إلى خليط الدجاج، ثم ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة 120 دقيقة. ضعي وعاء متوسطة الحجم غير لاصقة على نار متوسطة، ثم ضعي بها زيت الزيتون، وباقي المكونات، ثم اتركي الخليط لمدة دقيقتين، حتى يذوب البصل. ضيفي شرائح الدجاج إلى خليط البصل، ثم اتركيها حتى تنضج، وتصبح شاورما الدجاج جاهزة للتناول. وزعي الشاورما على قطع خبز الصاج، ثم وزعي المايونيز فوقها، ثم قومي بلف خبز الصاج من جميع الجهات. ضعي خبز الصاج في صينية داخل الفرن، ثم اتركيها حتى يكتسب اللون الذهبي، وتصبح شاورما الدجاج السورية جاهزة للتقديم. طريقة عمل الثومية السوري خطوات تحضير شاورما الدجاج السوريطريقة عمل الثومية السوري المكونات: 4 ملاعق متوسطة من النشا.

2 كأس كبير من الحليب.

ثلاث ملاعق متوسطة عصير حامض.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من المايونيز. طريقة تحضير الثومية السوري اخلطي النشا مع مقدار الحليب في وعاء، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه حتى يتكون خليط كثيف. ضعي الخليط جانبا، حتى يهدأ تماما. اخفقي الخليط مع باقي المكونات، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى تصبح التومية جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الثومية السوري وبذلك قد وضحنا لكم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج وطريقة على الثومية السوري. الوسوم

شاورما الدجاج السورية في خبز الصاج تعتبر من أفضل الأكلات السريعة، التي يعشقها جميع الأشخاص، خاصة من بعض الصوصات الرهيبة، لأنها تتميز بمذاق لذيذ لا يوجد مثله، ويمكن تحضيرها بكل سهولة لأفراد عائلتك بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج سوف نذكر لكم من خلال السطور الآتية مكونات شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج وخطوات تحضيرها المقادير 600 جرام من شرائح صدور الدجاج.

½ كوب كبير من عصير الحامض.

20 جرام من الثوم المفروم.

كوب صغير من شرائح البصل.

10 جرام من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

15 جرام من الخردل.

كوب كبير من الزبادي.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخل.

4 ملاعق صغيرة من المايونيز.

عيش خبز، حسب عدد الافراد. خطوات تحضير شاورما الدجاج السوري قومي بوضع مقدار الدجاج في وعاء به كمية مناسبة من الماء والليمون والملح، ثم اتركي الخليط جانبا لمدة 30 دقيقة. اغسلي الدجاج جيدا بالماء، ثم ضعيها في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الملح، والزبادي، والفلفل الأسود، والقرفة إلى خليط الدجاج، ثم ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة 120 دقيقة. ضعي وعاء متوسطة الحجم غير لاصقة على نار متوسطة، ثم ضعي بها زيت الزيتون، وباقي المكونات، ثم اتركي الخليط لمدة دقيقتين، حتى يذوب البصل. ضيفي شرائح الدجاج إلى خليط البصل، ثم اتركيها حتى تنضج، وتصبح شاورما الدجاج جاهزة للتناول. وزعي الشاورما على قطع خبز الصاج، ثم وزعي المايونيز فوقها، ثم قومي بلف خبز الصاج من جميع الجهات. ضعي خبز الصاج في صينية داخل الفرن، ثم اتركيها حتى يكتسب اللون الذهبي، وتصبح شاورما الدجاج السورية جاهزة للتقديم. طريقة عمل الثومية السوري خطوات تحضير شاورما الدجاج السوريطريقة عمل الثومية السوري المكونات: 4 ملاعق متوسطة من النشا.

2 كأس كبير من الحليب.

ثلاث ملاعق متوسطة عصير حامض.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من المايونيز. طريقة تحضير الثومية السوري اخلطي النشا مع مقدار الحليب في وعاء، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه حتى يتكون خليط كثيف. ضعي الخليط جانبا، حتى يهدأ تماما. اخفقي الخليط مع باقي المكونات، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى تصبح التومية جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الثومية السوري وبذلك قد وضحنا لكم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج وطريقة على الثومية السوري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاورما منزلية رائعة مثل المحلات حضريها بطريقة سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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