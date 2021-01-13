تفتيح البشرة السمراء بسرعة فائقه في أسبوع فقط

تفتيح البشرة السمراء بسرعة فائقه في أسبوع هو ما تبحث عنه جميع الفتيات حيث تتمنى كل فتاة بالحصول على بشرة لامعة ووجه منير مثل البدر، تقوم العديد من العوامل بالتأثير على تغيير لون البشرة بغض النظر عن السبب الذي يجعل بشرتك تتحول إلى اللون الداكن، تبحث النساء عن طرق لتفتيح البشرة بسرعة لكي تتمتع بالثقة وتكون بمظهرها الجمالي في وقت قياسي، نقدم لكم عبر موقع ثقفني بعض النصائح التي تساعدك على تفتيح البشرة السمراء في أسبوع لكن يجب اتباع بعض التعليمات قبل أستخدام أي وصفات.

تفتيح البشرة السمراء بسرعة فائقه في أسبوع

هناك بعض العوامل التي تؤثر على صحة بشرتك وتجعل لونها يتغير من الفاتح إلى الأسمر يجب تجنبها واستبدال تلك العادات الخاطئة بأخرى صحية وهي:

عدم التعرض للشمس لفترة طوية خاصة في فترة الظهيرة حيث تكون أشعة الشمس حارقة وقوية تعمل على تغيير لون الجلد ليظهر بشكل أغمق من لونه الطبيعي، فيظهر لون بشرتك الأصلي على هيئة بقع غير منتظمة مع مرور الوقت مؤدياً لظهور الكلف وهو عبارة عن بقع بنية تظهر على الجلد تظهر بلون أسمر. بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي يتم تناولها بشكل مستمر تؤثر على البشرة وتمنع تبييض الوجه نتيجة الآثر الجانبية، لذلك يجب قراءة النشرة الطبية بعناية قبل أستعمال الأدوية. فترة الحمل هي أشهر أسباب تغير لون البشرة عند النساء حيث تتأثر البشرة بتغيير الهرمونات في الجسم وتظهر على الرقبة بالتحديد على هيئة بقع تعرف باسم كلف الحمل، فلا داعي للقلق سوف تختفي بعد الولادة.

قومي بتحضير معلقة كبيرة من الكركم وماء الورد وعصير الليمون والحمص المطحون مع التقليب جيداً في وعاء حتى تتجانس مكونات الخليط، قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ وتجفيفه، ثم ضعي الخليط علة وجهك لمدة نصف ساعة ثم أغسليه بالماء الفاتر ثم الماء البارد، يجب تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوع من أجل تفتيح البشرة حيث تعتبر هذه الوصفة هي أفضل الخلطات الطبيعية في تفتيح البشرة السمراء.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء في أسبوع