أسهل طريقة لعمل كيكة الرواني الهشة واللذيذة

كيكة الرواني الهشة تعد من أشهر أنواع الكيكة في مطابخ العالم، خاصة المطابخ اليمنية، لأنها تتميز بطعم فريد من نوعه، ورائحة لذيذة وشهية، مما تجعل معظم الأشخاص يعشقون تناولها بكثرة، ويمكن تحضيرها باكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الرواني الهشة.

طريقة عمل كيكة الرواني الهشة

تعتمد طريقة تحضير كيكة الرواني على دقيق السميد والسكر والدقيق الأبيض، وسوف نذكر لكم بالتفاصيل عن مكوناتها وخطوات تحضيرها من خلال في السطور الآتية

المكونات

2 كأس صغير من الدقيق.

¾ كأس كبير من السميد المطحون.

¾ كأس كبير من السكر المطحون.

5 حبات من البيض.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح.

70 جرام جوز الهند.

مكونات الشربات

½ كأس كبير من العسل الطبيعي.

ربع كأس صغير من الماء الفاتر.

مكونات التزيين

2 كأس كبير من بشر جوز الهند.

2 كأس كبير من الفستق.

اخفقي البيض مع السكر، ومقدار الفانيلا جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي مقدار الطحين إلى خليط البيض بشكل تدريجي، ثم اخفقي المكونات لمدة ثلاث دقائق. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم اخفقيهم مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكيك في قالب خاص بالكيك مدهون بقليل من الزبدة. قومي بإدخال القالب في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج الكيكة جيدا. اتركي الكيكة جانبا حتى تهدأ تماما. امزجي جميع مكونات الشربات في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه لمدة 6 دقائق، حتى يتكون خليط كثيف. وزعي الشربات على سطح كيكة الرواني. زيني الكيكة بالفستق، وجوز الهند، حتى تصبح جاهزة للتقديم.

خطوات تحضير كيكة الرواني الهشةطريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند

المكونات

كوب كبير من السميد.

كأس كبير من الدقيق.

كأس كبير من السكر.

خمس حبات من البيض.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

كوب كبير من القطر.

نصف ملعقة من الفانيلا.

كوب صغير من جوز الهند.

امزجي الباودر مع الدقيق، والسكر، والسميد جيدا، ثم ضيفي إليهم الفانيلا ومقدار البيض، ثم اخفقيهم لمدة ثلاث دقائق، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكيك بصينية داخل الفرن، ثم اتركيها حتى تنضج. وزعي القطر فوق سطح الكيك. زيني سطح كيك الرواني بجوز الهند، حتى تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير كيكة الرواني بجوز الهند

وبذلك قد وضحنا لكم أسهل طريقة لعمل كيكة الرواني الهشة وطريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند.